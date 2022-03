El trabajo de Marlon Nuñez consiste en crear personajes para videojuegos de animación. Autodefinido como nómada digital, nos explica lo que significa este término en un momento histórico marcado por el crecimiento de las nuevas tecnologías.

Este escultor digital es el cofundador de la escuela digital ArtHeroes. Embajador de Wacom, entre sus últimos trabajos destacan la creación de personajes en las dos últimas temporadas de Love, Death & Robots, con Blur studios. También ha trabajado en otros títulos importantes entre los que podemos destacar Game of Thrones, Zombie Army, Need For Speed, Project Cars, Assasin’s creed: Valhalla o Call of Duty. Ganó el Zbrush Live Sculptoff (categoría Orgánica) en 2017. Analizamos con él el surgimiento de los nómadas digitales así como otras cuestiones de relevancia dentro del mundo de la creatividad.

¿Cómo ha propiciado la pandemia el surgimiento de los nómadas digitales?

La pandemia no sólo ha provocado una crisis sanitaria: nos ha afectado a nivel social, económico y mental. Los meses de confinamiento y las distintas restricciones nos han hecho ver lo importante que es disfrutar de nuestro tiempo libre, de poder conciliar mejor la vida laboral con la familiar y social. También nos ha recordado el valor de movernos libremente, viajar, conocer gente y lugares nuevos….

En los últimos años, y especialmente a raíz de la pandemia, somos muchas personas los que trabajamos como ‘nómadas digitales’. Es decir, profesionales que no tenemos una oficina fija, sino que trabajamos en remoto desde diferentes lugares, y así combinamos el trabajo con la experiencia de viajar. Creo que salir de nuestra zona de confort para crear es muy positivo, pues nos permitirá observar el mundo y nutrirnos de ideas para nuevos proyectos.

¿Por qué ser nómada digital?

Siempre sentí que no había plan B a la hora de elegir mi trayectoria profesional: quería trabajar como character artist y construir los personajes que solía ver en las películas. Y tras muchos años de esfuerzo, hice mi sueño realidad. Hoy en día trabajo esculpiendo personajes 3D, especialmente humanos digitales. Por otro lado, creo que la vida no es sólo trabajo, y siempre trato de completarla con aficiones y viajes.

¿Cómo es tu vida cómo artista nómada?

Empecé a viajar tras conseguir mi primer trabajo en 2010. Me mudé a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde viví un año y combiné mi trabajo con mi afición favorita: el buceo. Más tarde trabajé en Mozambique ayudando a un biólogo marino en una investigación de tiburones ballena y mantas gigantes. Me levantaba temprano y me metía en el barco con mi cámara, para luego volver a trabajar en 3D. En estos años he vivido en diferentes países: Costa Rica, Tailandia, Rusia, España y ahora en Portugal.

Como artista, mi campo de trabajo principal son los humanos digitales, y en concreto estoy obsesionado con las caras. Me encanta analizar cada rostro, ya sea si lo veo en una película o si hablo con un desconocido. Siempre hay un montón de casualidades que hacen que cada cara sea única y me encanta explorar eso. Con respecto a mi día a día, lo primero que hago es reunir referencias, y después me muevo a Zbrush, donde empiezo con las proporciones básicas de la cara y los datos de anatomía para hacerla creíble.

A continuación, me muevo a Maya y empiezo a buscar el parecido mientras sigo trabajando en Zbrush. El modelado es un proceso muy orgánico y no hay ningún paso fácil, en algunos casos soy capaz de conseguir el modelado en la primera semana y otras veces puede llevar meses. Cada cara es única y a veces ciertas caras aparecen antes que otras.

El proceso más importante para un artista es el Lookdev, sobre todo porque en esta fase es donde se introducen todos los elementos en la ecuación. Incluso si el esculpido se ve muy bien, hay similitudes en todas las áreas de la cara, barba, cejas, pigmentación de la piel, marcas de nacimiento, etc. …. así que aquí es donde paso la mayor parte del tiempo para conseguir que la cara se vea como debería.

¿Qué necesitamos para ser nómadas digitales?

La tecnología es la que nos ha regalado la posibilidad de trabajar como nómadas en el mundo artístico. Hoy en día existen herramientas muy potentes que nos permiten alcanzar resultados impecables. Para trabajar sin un lugar fijo, lo más importante es contar con un equipo de trabajo profesional y fácilmente transportable. Por ejemplo, yo siempre que viajo llevo conmigo el portátil, mi tableta Wacom y una pantalla secundaria.

Todo esto puede caber en una sola mochila y la mayoría de las veces es suficiente para los trabajos 3D que realizo. Además, mantengo mi ordenador fijo conectado a la red, de manera que puedo seguir accediendo a él siempre que lo necesite. Esta es una solución muy útil, especialmente cuando necesitas renderizar o buscar archivos específicos en tu ordenador. En mi día a día, utilizo la tableta gráfica Wacom Intuos. También tengo una Cintiq para utilizar cuando tengo que enfocar en detalles terciarios y arrugas.

Hay una cosa muy clara: viajar influye en el proceso creativo. Recibirás influencias tanto de la gente, como de los lugares nuevos que conoces. Mantén los ojos abiertos, algunas veces la belleza está en una pared y las texturas que crea, en otras ocasiones es simplemente la gente con la que estás. Nunca se sabe de dónde puede venir la inspiración…

