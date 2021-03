La multipremiada campaña de McCann Australia «Dumb ways to die» (Maneras tontas de morir) está siendo reutilizada para informar de la necesidad de vacunarse para evitar la propagación de la covid-19.

Todos recordamos la famosa campaña encargada por Metro Trains en la que unos monigotes de colores nos prevenían de todas las formas tontas por las que podíamos morir si no actuábamos con cierto sentido común y prudencia (también junto a las vías del tren). Se convirtió en muy poco tiempo en una campaña viral gracias a la mezcla de humor, melodía pegadiza y recursos gráficos.

maneras tontas de propagar (el virus)

«Dumb ways to spread» (Maneras tontas de propagar) es una campaña que acaba de lanzar el National Health Service (servicio nacional de salud inglés) con la que pretende convencer a la población de que, después de más de un año de pandemia, la solución para que el virus no se propague es vacunarse.

Según el ministerio de salud inglés, «una gran cantidad de los nuevos casos de covid-19 se deben a la ignorancia, que ahora se amplía con el rechazo a la vacuna. El objetivo de esta campaña es recordar a la gente que cometer los mismos errores [que cuando desconocíamos el funcionamiento del virus] es muy, muy tonto. La única forma realista de salir de la pandemia es la vacunación masiva; las teorías de la conspiración y el miedo a lo desconocido no deberían ralentizar el ritmo de vacunación».

las versiones

Esta versión del original «Maneras tontas de morir» es fruto de la colaboración entre la University for the Creative Arts en Farnham y el National Health Service inglés, y se basa en el mensaje de que hay muchas maneras tontas de morir de coronavirus, pero que la más tonta de todas es no querer vacunarse.

Aprovechando el atractivo de la canción original para captar la atención, toda la campaña se ha diseñado para educar, exponer y alentar a las personas a trabajar juntas para superar la pandemia.

covidiotas

La campaña incluye personajes relevantes y familiares, así como imágenes reales para reflejar la ignorancia de algunos. En esta primera entrega aparece Trump inyectándose lejía y Boris Johnson saludando con la mano. Además de los vídeos, que se irán actualizando con nuevas imágenes, la campaña ha creado cuentas de Twitter e Instagram en las que los usuarios pueden etiquetar a los llamados «covidiotas» con el hashtag #DumbWaysToSpread.

Anteriormente, en mayo de 2020, en Brasil, Capivara Animation Content ya había hecho una versión en la que se indicaban los comportamientos tontos que debían evitarse durante el confinamiento que vivían entonces todos los países del mundo.

el original

Está visto que la fórmula de éxito de la campaña de 2012 de McCann Australia para los trenes metropolitanos de Melbourne sigue funcionando. Entonces, en lugar de un anuncio de servicio público típicamente serio, McCann optó por una mezcla de humor poco convencional, una melodía pegadiza y una colección de amables personajes animados para lanzar el mensaje de servicio público como un vídeo musical en línea bajo el convincente título Dumb Ways to Die.

A las 24 horas de su lanzamiento, el 16 de noviembre de 2012, la canción de Dumb Ways to Die alcanzó el top 10 de la lista de iTunes y ocupó el puesto número seis en la categoría de cantantes/compositores en la lista global de iTunes solo 48 horas después. El vídeo ha acumulado más de 200 millones de visitas y 5 millones de acciones, lo que convierte a Dumb Ways to Die en el anuncio más compartido de todos los tiempos. Con el apoyo de una campaña publicitaria integrada, ya entonces generó una plétora de parodias y spin-offs por todo el mundo que como vemos todavía no han acabado.