El fallo del Tribunal Supremo que permite a Inditex registrar la marca \u201c26 1 18 1\u201d reabre un debate sobre los l\u00edmites del naming y el valor distintivo de los n\u00fameros como signos de marca. \u00bfPuede una secuencia num\u00e9rica tener la misma fuerza simb\u00f3lica que una palabra o un logotipo? La reciente sentencia del Tribunal Supremo espa\u00f1ol, fechada el 24 de septiembre de 2025, ha dado un giro inesperado al campo del branding. El Alto Tribunal ha permitido a Inditex registrar la marca \u201c26 1 18 1\u201d, una combinaci\u00f3n de cifras vinculada a su l\u00ednea deportiva Zara Athleticz, tras un largo litigio con la Oficina Espa\u00f1ola de Patentes y Marcas (OEPM). La decisi\u00f3n obliga a la OEPM a inscribir el signo que hab\u00eda sido rechazado en 2023 y cuya negativa fue ratificada un a\u00f1o despu\u00e9s por la Audiencia Provincial de Madrid. En aquella ocasi\u00f3n, los jueces consideraron que el p\u00fablico \u00abno ser\u00eda capaz de identificar las distintas cifras con las letras que integran la palabra Zara\u00bb y que el signo \u00abse percibir\u00eda como una combinaci\u00f3n aleatoria de n\u00fameros casi imposible de recordar\u00bb. El Supremo no comparte esa visi\u00f3n. Acepta que las cifras pueden constituir una marca siempre que posean car\u00e1cter distintivo y considera que, en este caso, existe una clara asociaci\u00f3n entre el c\u00f3digo num\u00e9rico y la palabra Zara. \u00abComo quiera que resulta notorio que la marca Zara tiene gran significaci\u00f3n dentro del grupo solicitante, no puede descartarse en absoluto que un consumidor medio identifique f\u00e1cilmente los productos marcados con el signo num\u00e9rico con su origen empresarial\u00bb, recoge la sentencia. De este modo, la secuencia \u2014que corresponde a la posici\u00f3n de cada letra en el alfabeto anglosaj\u00f3n: Z 26, A 1, R 18, A 1\u2014 se convierte oficialmente en una marca registrada. N\u00fameros con nombre propio Que una cifra pueda funcionar como marca no es una anomal\u00eda jur\u00eddica. Existen antecedentes c\u00e9lebres, como Chanel N\u00ba 5, que han consolidado el uso de n\u00fameros en el imaginario de marca. Seg\u00fan el portal especializado Pinsent Masons, \u00abun n\u00famero puede registrarse como marca siempre que no sea meramente descriptivo del producto o de sus caracter\u00edsticas\u00bb. En el \u00e1mbito europeo, la normativa permite signos formados por cifras, letras o combinaciones, siempre que sean capaces de distinguir productos o servicios de los de otros competidores. El reto, explican los expertos, no est\u00e1 en la legalidad, sino en la distintividad: un n\u00famero gen\u00e9rico, t\u00e9cnico o vinculado a una medida concreta puede carecer del car\u00e1cter necesario para identificarse como marca. El Supremo advierte precisamente contra esa interpretaci\u00f3n restrictiva. En su resoluci\u00f3n se\u00f1ala que la Audiencia Provincial aplic\u00f3 \u00abun criterio de distintividad excesivamente limitado\u00bb que no se ajusta ni a la legislaci\u00f3n nacional ni a la comunitaria. La sentencia tambi\u00e9n rechaza que la secuencia \u201c26 1 18 1\u201d sea \u201ccasi imposible de recordar\u201d. Sostiene que se trata de cuatro n\u00fameros \u2014uno repetido\u2014 y que la percepci\u00f3n no es solo visual sino tambi\u00e9n auditiva, lo que refuerza su capacidad de reconocimiento. El riesgo de lo gen\u00e9rico El caso, sin embargo, no est\u00e1 exento de controversia. \u00bfHasta qu\u00e9 punto puede una marca construirse sobre algo tan abstracto como una serie num\u00e9rica? Algunos expertos advierten de que un n\u00famero aislado corre el riesgo de resultar anodino o de confundirse con una referencia t\u00e9cnica. Desde el punto de vista del branding, la secuencia adquiere sentido \u00fanicamente cuando el p\u00fablico la asocia con una narrativa o con una marca matriz. En este caso, Zara. \u00abUn n\u00famero puede funcionar como nombre si est\u00e1 cargado de significado o si forma parte de un relato coherente\u00bb, explica una consultora de naming con sede en Madrid. \u00abSin esa historia, el n\u00famero se queda en fr\u00edo\u00bb. Otros ven en esta resoluci\u00f3n una oportunidad creativa. \u00abLos c\u00f3digos y n\u00fameros abren una nueva dimensi\u00f3n para las marcas\u00bb, apunta un director de estrategia de marca en Barcelona. \u00abEn un entorno saturado de palabras e im\u00e1genes, un signo num\u00e9rico puede destacar precisamente por su rareza\u00bb. El debate no es menor. En el mercado global, cada vez m\u00e1s saturado de denominaciones y logotipos, los signos no convencionales \u2014colores, sonidos, hologramas, gestos o, como ahora, cifras\u2014 se perfilan como un territorio de experimentaci\u00f3n para el naming contempor\u00e1neo. La distintividad adquirida Inditex defendi\u00f3 en su recurso que \u201c26 1 18 1\u201d hab\u00eda adquirido un car\u00e1cter distintivo sobrevenido por su uso continuado en la l\u00ednea Athleticz, donde las prendas ya incorporaban el n\u00famero como parte del dise\u00f1o y la comunicaci\u00f3n visual. En derecho marcario, este fen\u00f3meno se denomina \u201cdistintividad adquirida\u201d (secondary meaning): un signo que originalmente carece de fuerza distintiva puede llegar a tenerla si el mercado lo asocia inequ\u00edvocamente con un origen empresarial concreto. El Supremo reconoce ese argumento, aunque con matices. La notoriedad previa de la marca Zara influye decisivamente en la interpretaci\u00f3n del consumidor medio, que puede identificar la secuencia num\u00e9rica como un gui\u00f1o al nombre original. Este punto es crucial: lo que para una marca global y consolidada como Zara puede ser un c\u00f3digo f\u00e1cilmente reconocible, para una empresa emergente resultar\u00eda inviable sin un soporte previo de comunicaci\u00f3n o reputaci\u00f3n. Cuando el nombre deja de ser palabra El caso \u201c26 1 18 1\u201d forma parte de una tendencia m\u00e1s amplia en la que las marcas exploran nuevos c\u00f3digos de identidad fuera del alfabeto tradicional. En los \u00faltimos a\u00f1os se han registrado marcas basadas en colores (Nivea Blue, Cadbury Purple), en sonidos (el rugido de MGM, el timbre de Nokia) o incluso en movimientos de animaci\u00f3n. \u00abEl lenguaje marcario se ha vuelto m\u00e1s sensorial y m\u00e1s abstracto\u00bb, apunta una abogada especializada en propiedad intelectual. \u00abEl reto est\u00e1 en que el consumidor perciba ese signo como marca y no como un simple elemento decorativo\u00bb. En el caso de Zara, la estrategia es coherente con su evoluci\u00f3n est\u00e9tica hacia lo minimalista: la eliminaci\u00f3n del logotipo en determinadas l\u00edneas, la sobriedad visual y el uso de c\u00f3digos discretos en las etiquetas refuerzan la idea de que el n\u00famero pueda sustituir al nombre. Pero no todos los expertos coinciden en que el n\u00famero sea el futuro del naming. \u00abLos n\u00fameros pueden ser potentes si se acompa\u00f1an de una historia\u00bb, matiza un dise\u00f1ador de identidad corporativa. \u00abSin embargo, el lenguaje verbal sigue siendo el m\u00e1s inmediato para generar recuerdo y emoci\u00f3n. El n\u00famero es un gesto m\u00e1s intelectual que emocional\u00bb. M\u00e1s all\u00e1 del registro: lo que est\u00e1 en juego El fallo del Supremo no solo favorece a Inditex; tambi\u00e9n establece un precedente relevante para la OEPM y para los creativos que trabajan en naming. En adelante, no podr\u00e1n aplicarse criterios m\u00e1s estrictos a las marcas num\u00e9ricas que a las verbales, siempre que exista distintividad. Esto abre un campo de experimentaci\u00f3n para las agencias y dise\u00f1adores: desde c\u00f3digos simb\u00f3licos hasta secuencias matem\u00e1ticas o referencias alfanum\u00e9ricas con valor narrativo. Pero tambi\u00e9n impone cautelas: los n\u00fameros deber\u00e1n demostrar capacidad real para diferenciar, no simplemente para decorar. En el fondo, el caso plantea una pregunta m\u00e1s amplia: \u00bfhasta qu\u00e9 punto puede expandirse el concepto de marca sin que pierda sentido? En un ecosistema donde casi todo puede registrarse \u2014colores, sonidos, olores, secuencias digitales\u2014 el riesgo no est\u00e1 tanto en la falta de normas como en la p\u00e9rdida de significado. El n\u00famero \u201c26 1 18 1\u201d ya pertenece al universo jur\u00eddico de Zara, pero su \u00e9xito como signo depender\u00e1 de algo que ning\u00fan tribunal puede dictaminar: la capacidad del p\u00fablico para recordarlo, pronunciarlo y convertirlo, al fin, en un nombre.