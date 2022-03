El Mobile World Congress 2022 (MWC 2022) nos ha demostrado que los ordenadores y wearables se están haciendo un hueco importante.

Teniendo en cuenta la temática que da nombre al evento y lo que ha ocurrido cada año anterior – sin pandemias que compliquen la asistencia -, podríamos esperar una gran cantidad de teléfonos y tecnologías relacionadas con ellos.

En el repaso que vamos a realizar en este artículo comprobaremos que sigue siendo así, hay mucho terminal nuevo que está siendo presentado en Barcelona. Pero también veremos que los ordenadores y wearables se están haciendo un hueco importante en el Mobile World Congress.

La feria más importante del móvil ha entendido que la industria tecnológica tiene otros intereses y ha conformado un evento bastante más abierto, en el que se contemplan todo tipo de herramientas que nos hacen ser más productivos en movilidad.

Otro motivo por el que los teléfonos van perdiendo fuelle es la ausencia de un producto estrella en el congreso. Las principales compañías, como Samsung, prefieren realizar presentaciones propias para enseñarnos cómo es su nuevo Galaxy.

las marcas chinas dominan el Mobile World Congress

Apple nunca ha querido estar en Barcelona y años atrás era Samsung quien se llevaba la mayoría de los focos. Ahora los teléfonos que mandan son ‘Made in China’, tanto en fabricación como en origen, ya que las marcas del gigante asiático están dominando el evento a ritmo que crecen en el mercado mundial.

Las marcas que han presentado novedades relevantes son OPPO, Honor, realme, POCO, TCL, ZTE y Nokia. No nos vamos a detener en conocer modelos concretos, muy parecidos, es más interesante entender las nuevas tecnologías que se van democratizando:

La carga rápida, más rápida

En cuanto a nuevas tecnologías y hardware, tenemos que destacar en primer lugar el ascenso de MediaTek, comiéndose el terreno de Qualcomm. Cada vez hay más teléfonos que apuestan por la primera opción, ya que están ofreciendo soluciones con mejor equilibrio entre el precio y las prestaciones.

La segunda cosa que no deja de sorprendernos es la evolución de la carga rápida en nuestros teléfonos. Si ya es impresionante lo que nos ofrece el mercado actualmente, más lo es lo que nos espera: teléfonos que se cargan al 50% en 5 minutos.

¿Cómo es eso posible? Que se lo pregunten a OPPO y su su sistema SuperVOOC de 150W. Tiene pensado estrenarlo en un teléfono de su marca OnePlus, que promete cargar al completo su batería de 4500 mAh en un cuarto de hora.

Esto es lo que tienen planteado a corto plazo, pero más adelante llegarán sistemas con hasta 240W de potencia, como lo muestran los prototipos que se han llevado al evento.

La competencia china no se queda atrás, y es que la gente de realme también ha presentado en el evento una versión de su sistema UltraDart que también llega a los 150W. Tampoco podemos obviar al Honor Magic 4 Pro, con una potencia de 100W, tanto con cable como de manera inalámbrica.

Tímidamente aparecen más plegables

Es un escenario complicado para los teléfonos que se doblan, ya que hace falta un dominio de tecnología de última generación, que deriva en productos bastante caros. Compañías como Samsung o Huawei pueden permitirse evolucionar en este nuevo terreno.

Esperábamos ver más opciones en el Mobile World Congress, pero la única novedad real que nos hemos encontrado llega por parte de TCL y responde al nombre de Ultra Flex.

El prototipo que TCL se ha traído a Barcelona supone una vuelta de rosca en la idea de plegar la pantalla, ya que puede hacerlo en 360 grados sobre su bisagra, dejando expuesta la pantalla hacia dentro o hacia afuera.

los ordenadores han asaltado la feria

La pandemia tiene mucho que ver en el remonte en las ventas tan importante que están viviendo los ordenadores. Necesitamos teletrabajar o estudiar desde casa, también pasamos más horas de entretenimiento frente al ordenador, por lo que se está invirtiendo más y mejor en renovar equipos.

El claro ganador de esta tendencia es el ordenador portátil, mucha gente demanda poder realizar cualquier actividad en cualquier lugar, y eso es posible hoy a precios realmente accesibles. El MWC 2022 es un buen ejemplo de la importancia de este tipo de productos para las compañías.

Samsung, Lenovo y Huawei llevan la voz cantante

La oferta propuesta por los líderes del mercado es grande, destacando modelos de Lenovo, Samsung y Huawei. Entre ellos identificamos algunos productos y especificaciones interesantes entre las novedades:

Las pantallas adoptan la proporción 16:10 , un factor de forma que ofrece mayor espacio de trabajo vertical, sin que el portátil crezca demasiado. Lo podemos encontrar en el nuevo IdeaPad Gaming 3 de Lenovo, en el Acer Swift 5 o en el atrevido Lenovo ThinkPad X13S.

, un factor de forma que ofrece mayor espacio de trabajo vertical, sin que el portátil crezca demasiado. Lo podemos encontrar en el nuevo IdeaPad Gaming 3 de Lenovo, en el Acer Swift 5 o en el atrevido Lenovo ThinkPad X13S. Si tuviéramos que elegir una “estrella” entre los portátiles del evento , ese sería sin duda el Galaxy Book 2 de Samsung, en dos formatos: portátil convencional o convertible. Sorprenden por integrar prestaciones a la última y un gran diseño en el tamaño más compacto: el de 13,3 pulgadas pesa tan solo 870 gramos , subiendo a los 1,17 kg para el modelo de 15,6 pulgadas.

, ese sería sin duda el Galaxy Book 2 de Samsung, en dos formatos: portátil convencional o convertible. Sorprenden por integrar prestaciones a la última y un gran diseño en el tamaño más compacto: el de 13,3 pulgadas pesa tan , subiendo a los 1,17 kg para el modelo de 15,6 pulgadas. Siguiendo los pasos de Apple, Lenovo se atreve a introducir hardware ARM en su familia más importante, los ThinkPad. Ni Intel, ni ARM, en su modelo X13s se emplea un Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm .

en su familia más importante, los ThinkPad. Ni Intel, ni ARM, en su modelo X13s se emplea un . En cuanto a equipos de alto rendimiento , también ha habido novedades llamativas en la feria, destacando especialmente el ThinkPad X1 Extreme Gen 5, un equipo con el que Lenovo pretende enamorar a esos profesionales que también quieren jugar al máximo nivel.

, también ha habido novedades llamativas en la feria, destacando especialmente el ThinkPad X1 Extreme Gen 5, un equipo con el que Lenovo pretende enamorar a esos profesionales que también quieren jugar al máximo nivel. Huawei ha traído una propuesta muy potente al evento, capitaneada por su modelo estrella, el Huawei MateBook X Pro. Le acompaña un convertible Huawei MateBook E, que tiene en la pantalla OLED FullView su principal reclamo.

Menor presencia en sobremesa

MWC 2022

Mobile World Congress suena demasiado a movilidad, así que los equipos de sobremesa no parecen ser la herramienta más adecuada para el evento. Eso no implica que no haya habido novedades tan importantes como el Huawei MateStation X, todo un ejercicio de diseño que muchos relacionan con el aspecto de los nuevos iMac.

Estamos ante un equipo en el que destaca sobre manera su pantalla de 28,2 pulgadas, que es táctil, invitándonos a interactuar con el equipo como si fuera una gran tablet.

El crecimiento de los Chromebooks

MWC 2022

No podemos obviar que el sistema Chrome OS se está haciendo un hueco en el mundo de los ordenadores, comenzando inicialmente por el sector educativo pero poco a poco adentrándose en muchos hogares. En el MWC nos hemos encontrado con un Lenovo IdeaPad Duet 3 que propone usar Chrome OS en un formato más parecido al de una tablet con teclado.

Google no solo quiere que el sistema llegue a nuevos tipos de dispositivos, también trabaja internamente en la compatibilidad de lápices digitales. Cada vez es más demandada la posibilidad de dibujar o tomar notas sobre la pantalla, y Chrome OS no se quiere quedar fuera de este juego.

Wearables que hacen más cosas que reproducir audio

MWC 2022

En MWC ya es habitual encontrarse con multitud de dispositivos que podemos llevar puestos encima, siendo los auriculares inalámbricos uno de los productos que más novedades han presentado en esta edición.

En primer lugar tenemos a los Honor Earbuds 3 Pro, unos auriculares que son capaces de medir nuestra temperatura a través de un sensor de alta precisión. Es un parámetro más en nuestros wearables que nos servirá para monitorizar el estado de salud de nuestro cuerpo.

La segunda cosa a destacar es la calidad de sonido que vamos a poder conseguir gracias a Qualcomm. Han desarrollado la plataforma Snapdragon Sound que permitirá muy pronto a los fabricantes confeccionar auriculares inalámbricos con soporte de sonido Lossless, en calidad CD.

¿hay lugar para las tablets?

Por supuesto, compañías como Huawei, Lenovo y TCL han traído muchas novedades a Barcelona, pero nada realmente destacable o que se salga fuera de lo normal como para tener que dedicarle un punto.

Tenemos que hacer una excepción con el interesante experimento que supone el Huawei MatePad Paper, una tablet con pantalla de tinta electrónica y soporte para lápiz digital. Si lo vemos como un lector de libros, destaca por su tamaño: 10,3 pulgadas. El dispositivo es capaz de convertir notas manuscritas a texto.

MWC 2022

unas gafas conectadas antes de llegar al metaverso

Más que unas gafas, OPPO Air Glass es una añadido que se acopla a la montura convencional, ofreciendo una visión de datos a la altura de nuestros ojos, sin dejar de ver la realidad que tenemos delante. Pesa únicamente 30 gramos.

Destaca por un portentoso nivel de brillo (1000 nits) para poder ver con claridad en condiciones de mucha luz externa. Lo que se nos muestra en la pequeña pantalla está generado por el teléfono móvil con el que está conectado inalámbricamente, pudiendo dibujar guías de navegación, un traductor instantáneo o un teleprompter.

MWC 2022

Hemos elegido el modelo de OPPO por presentar la idea más interesante de conectividad con el móvil, parándose en lo que denominamos como realidad aumentada. Es un paso previo a lo que nos espera con el metaverso.

Este año el evento ha estado repleto de ideas que tienen que ver con esa introducción en mundos generados para ser vividos en realidad virtual, pero la realidad es que todavía están muy verdes o no presentan una novedad importante sobre la que ya estamos disfrutando actualmente.