Lino Grandi es un artista 3D, director técnico y gestor de proyectos. Trabaja asesorando a Otoy, el desarrollador de Octane Render y Sculptron. Lino nos descubre la importancia del binomio software y hardware a la hora de desarrollar su arte: cómo un software de animación y un monitor interactivo mejoran la expresión creativa y aumentan la eficiencia del flujo de trabajo.

Como muchos niños, me gustaba dibujar, y fui uno de los primeros en Italia en utilizar programas informáticos de 3D. Siempre me fascinaron los gráficos en 3D especialmente en el cine. La primera película que vi con imágenes generadas por ordenador fue Starfighter: la aventura comienza (The Last Starfighter, 1984) con modelos 3D y renders en una fase muy primitiva pero que igualmente me fascinaron. Luego llegaron Jurassic Park y el verdadero comienzo en el CGI para muchos artistas. Siempre me ha gustado el modelado de personajes en 3D, el rigging y la animación. Para el modelado conceptual utilizo Zbrush y las tabletas Wacom, herramientas que ahora mismo no me imagino qué sería trabajar sin ellas.

Soy autodidacta porque en los noventa no había internet y era difícil encontrar software de 3D avanzado. No había nadie que te enseñara, debías encontrar el software y averiguar por ti mismo cómo funcionaba. Todavía hoy en día sigo aprendiendo, porque este sector no para de desarrollarse y continuamente surgen nuevas aplicaciones o nuevos conceptos —como a mi me gusta llamarlos— como el metaverso, por ejemplo.

Hoy en día me considero un «generalista» pues puedo hacerme cargo de cualquier proceso relacionado con una producción 3D, desde el modelado al rigging, a la animación, los FX y el renderizado. Como director técnico en estudios y en mis propios proyectos.

Hoy en día, encontrar profesionales más especializados con un papel concreto en el pipeline del 3D es bastante habitual, pero siempre es mejor saber algo más que el resto de la cadena de producción.

Uno de mis primeros trabajos fue crear los personajes 3D para Breathless, un videojuego para el Commodore Amiga. Utilicé Imagine, un software de modelado y animación en 3D creado por Impulse para el Amiga y posteriormente portado a plataformas basadas en Microsoft Windows.

nuevos flujos de trabajo

Si bien trabajé produciendo varios videojuegos, muy pronto me introduje en el desarrollo de software para 3D. Ahora mismo trabajo para Otoy, desarrollador de Octane Render y de Sculptron.

Sculptron es un software que se utiliza en un paso muy específico de la red de producción. Es básicamente una versión animada de Zbrush, puedes esculpir los modelos en el tiempo; esto ayuda a arreglar las malas deformaciones, y animar la sincronización de los labios sin necesidad de rigging o morphs.

Sculptron es un software dedicado a la escultura animada. Sus características ofrecen grandes ventajas para acelerar la producción de animaciones de aspecto muy natural. Sculptron puede ayudar en gran medida a hacer que el 3D parezca más «orgánico» rompiendo la perfección de la geometría 3D y añadiendo ese toque humano. Para aprovechar al máximo las ventajas del software, es necesario contar con el mejor hardware que se adapte a su flujo de trabajo.

el software y el hardware

Con un programa como Sculptron, es necesario utilizar un lápiz porque básicamente estás dibujando formas, y el modo más natural de hacerlo es con un lápiz. Ahora mismo estoy trabajando con Wacom Pro Pen 2 y la sensibilidad a la presión es increíble. También estos nuevos lápices han mejorado enormemente el reconocimiento de inclinación, con lo cual permiten que el trazo y el movimiento de la mano se capture con muchísima precisión. Es como trabajar sobre papel. Además, en Sculptron se puede utilizar el tacto para navegar por la vista 3D, utilizando la pantalla interactiva de la Wacom Cintiq Pro combinada con el Wacom Pro Pen 2, se potencia la sensibilidad y la precisión para esculpir de forma natural y con extrema precisión.

El mando ExpressKey de Wacom es extremadamente importante para mi trabajo. La posibilidad de asignar cualquier función o acceso directo a las teclas del mando a distancia me permite olvidarme por completo de la necesidad de utilizar el teclado, para poder centrarme por completo en la pantalla.

Contar con las herramientas adecuadas es esencial para poder centrarte en lo artístico. La Cintiq Pro realmente me permite trabajar como debe hacerlo un artista: con las herramientas que te resultan más naturales de usar y manejar. Para mí, el lápiz Wacom, la pantalla y el mando Expresskey Remote. Cuando tengo que trabajar a distancia y no puedo llevarme mi Wacom Cintiq 32 —¡está atada a mi escritorio!—, mi rendimiento se resiente mucho, soy más lento, casi parece que soy manco [ríe].

He probado varias tabletas de pantalla y creo que nada supera a la Wacom Cintiq Pro 24: es una herramienta intuitiva que se ha desarrollado teniendo en cuenta los movimientos naturales del artista y que ha mejorado mucho con los años. Por ejemplo, la pantalla. La pantalla de cristal grabado proporciona una experiencia táctil mientras dibujas, recreando la sensación de dibujar con lápiz sobre papel. Ahora el cristal es tan fino que ya no hay distancia entre el lápiz y el plano en el que estás trabajando, el incómodo paralaje ha desaparecido básicamente. La pantalla, el digitalizador y el cristal de la pantalla se fabrican como una sola pieza. Esto hace que la pantalla sea más fina y, por tanto, reduce la distancia entre la punta del lápiz y el digitalizador, lo que reduce el paralaje.

la evolución de la tecnología

Llevo muchos años utilizando Wacom, ahora mismo creo que tengo ocho productos diferentes. Tengo varias Cintiq y Cintiq Pro y tabletas Intuos de diferentes formatos. Cuando trabajaba con Zbrush, la tableta gráfica me resultaba bastante cómoda pero es muy diferente trabajar poniendo el lápiz directamente sobre la pantalla en la que estás dibujando. El grosor del cristal, que se ha reducido enormemente como hemos comentado antes.

La resolución también es un avance gigante, los 4K han marcado una enorme diferencia. Básicamente, ahora ya no necesitas un segundo monitor. Yo todavía lo uso, pero más para comunicarme en vídeollamadas de trabajo que realmente para trabajar. Es increíble cómo llegas a preguntarte cómo era trabajar sin estas herramientas antes de que salieran al mercado: lo indispensables y orgánicas que se han vuelto en mi flujo de trabajo.

de artista a desarrollador

No es la norma. Hay muchos artistas 3D que saben programar y hacer scripts con Python, por ejemplo. Definitivamente no soy un programador, aunque conozco las bases de los lenguajes de codificación y scripting. Básicamente he creado un nuevo papel, que es el papel de un artista 3D dentro de la empresa de desarrollo de software que el artista está utilizando. Empecé en 2010 para una empresa americana llamada NewTek (desarrolladora de LightWave 3D, un software utilizado por los principales estudios de anime japoneses) y ahora estoy haciendo lo mismo para Otoy (Octane Render). Parte de mi trabajo consiste en comunicar las necesidades de los artistas a los desarrolladores para que puedan implementar nuevas funciones con el fin de mejorar el software.

Es un papel, por ejemplo, que también existe en Wacom, donde tienen su equipo de profesionales creativos que trabajan con su equipo de desarrollo asesorándoles sobre cómo mejorar sus lápices y pantallas. Se trata de tender un puente entre los artistas y el software o el hardware que utilizamos. De incorporar la visión y la opinión de los creadores al desarrollo de la tecnología, para que las empresas puedan asegurarse de que sus productos funcionan realmente bien en entornos profesionales exigentes.

