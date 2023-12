43 Oro, 88 Plata y 130 Bronce premiados en esta 32ª edición de los Premios ADCE, y 159 Finalistas. Los ganadores se anunciaron este viernes 1 de diciembre en la Ceremonia de Premios, en el marco del Festival Europeo de Creatividad ADCE celebrado en Barcelona.

“The Forgotten Team” de Dentsu Creative (Portugal) para MEO gana el premio especial European Star-Johannes Newrkla; “Bottega for Bottegas” de LePub (Italia) para Bottega Veneta obtiene el premio especial Genius Loci; y “The Vulva Spaceship” de Innocean Berlin para Wer Braucht ¿Feminismus? gana el premio especial Equal Star.

El ADCE Grand Prix de este año fue para la campaña “No Grey” de Leo Burnett (Italia) para Stellantis – Fiat. El jurado, compuesto por 56 creativos líderes procedentes de 21 países europeos, se reunió primero virtualmente y luego se reunió en Barcelona del 9 al 10 de noviembre para deliberar y evaluar las mejores obras creativas de toda Europa. Hoy, durante la Ceremonia de Premios, parte del Festival ADCE ’23, se han dado a conocer los ganadores.

No Grey

La operación “No Grey” ha conseguido convertir una idea de marketing (no más coches grises), en la que normalmente sólo participan el departamento de marketing y los periodistas especializados, en un acontecimiento memorable y espectacular. Una comunicación que se difundió espontáneamente por todo el mundo y logró, por primera vez, comunicar a todos el principal valor de Fiat: la italianidad. Dando así a la marca visibilidad global sin el presupuesto mediático de sus competidores.

Lo Mejor del Diseño y la Publicidad

Un total de 963 trabajos creativos, procedentes de 28 países europeos, participaron en la 32ª edición de los Premios ADCE. Los 43 ganadores “Oro” en cada disciplina son:

Film & Audio

TV/Cinema Commercials: Me, My Autism & I por Havas London para Reckitt

por Havas London para Reckitt Craft – Animation, VFX, CGI and 3D: I’m Only Sleeping por Jelly para Apple Corps / Universal Music

por Jelly para Apple Corps / Universal Music Craft – Animation, VFX, CGI and 3D: Rocky por Neverland para Ladbrokes

Print & Outdoor

Outdoor: A British Original por Uncommon Creative Studio para British Airways

por Uncommon Creative Studio para British Airways Digital Screens: A British Original por Uncommon Creative Studio para British Airways

por Uncommon Creative Studio para British Airways Special Outdoor: A Hand Ball That Could Save Your Life por Accenture Song Germany para Borussia Dortmund

por Accenture Song Germany para Borussia Dortmund Print & Outdoor for Non-profit / Public Service / NGO: He’s Coming Home por House 337 para Women’s Aid

Interactive & Mobile

Interactive Design: Freedom Grams por Serviceplan Germany para AROYA

por Serviceplan Germany para AROYA Interactive Campaigns: Oreo Cheat Cookies por Saatchi & Saatchi para Mondelēz Europe

por Saatchi & Saatchi para Mondelēz Europe Place-specific Experiences: Clash / Blend por Playmodes Studio / La Pera para Aggregate Festival

por Playmodes Studio / La Pera para Aggregate Festival Data Visualisation: Fabric of England por McCann London para Show Racism the Red Card

por McCann London para Show Racism the Red Card Social Media Campaigns: The Vulva Spaceship por Innocean Berlin para Wer Braucht Feminismus?

por Innocean Berlin para Wer Braucht Feminismus? Social Media Campaigns: H.A.N.S. – The Hateful Audio Notification Service por Philipp und Keuntje para Laut Gegen Nazis

por Philipp und Keuntje para Laut Gegen Nazis Social Media Campaigns: The Sign Dance por DLV BBDO para Italian National Deaf Association

por DLV BBDO para Italian National Deaf Association Non-profit / Public Service / NGO: H.A.N.S. – The Hateful Audio Notification Service por Philipp und Keuntje para Laut Gegen Nazis

por Philipp und Keuntje para Laut Gegen Nazis Non-profit / Public Service / NGO: The Vulva Spaceship por Innocean Berlin para Wer Braucht Feminismus?

por Innocean Berlin para Wer Braucht Feminismus? Digital Service Experience: Dot Go. The First Object Interaction App for the Visually Impaired por Serviceplan Germany para Dot Incorporation

Design

Graphic Communication: Sun Warning Flag por HeimatTBWA\ para German Cancer Aid

por HeimatTBWA\ para German Cancer Aid Editorial Design: [Brick] Book por This is Pacifica para Primosfera

por This is Pacifica para Primosfera Corporate Brand Identity: Barcelona Chocolate Company Identity por Run para Barcelona Chocolate Company

por Run para Barcelona Chocolate Company Corporate Brand Identity: Freedom Grams por Serviceplan Germany para AROYA

por Serviceplan Germany para AROYA Illustration: Metsola Critters por Laura Merz para EMMA Espoo Museum of Modern Art

por Laura Merz para EMMA Espoo Museum of Modern Art Packaging: Freedom Grams por Serviceplan Germany para AROYA

por Serviceplan Germany para AROYA Motion Graphics: Mister Cimba Presents: The Nightmare of Counterfeiting with Bruno Aleixo por Graficalismo Design Studio para Mister Cimba

por Graficalismo Design Studio para Mister Cimba Spatial Design: The New House of Communication por Serviceplan Germany para Serviceplan Group

por Serviceplan Germany para Serviceplan Group Typography: There’s Nothing Comic About Dyslexia por Innocean Berlin para Dyslexia Scotland

por Innocean Berlin para Dyslexia Scotland Design – Any Other: McDrip por NORD DDB Helsinki para McDonald’s Finland

Brand Experience

Point of Sale Experience and Activation: The Real Self Checkout por Havas London para ASDA

por Havas London para ASDA Promotions: Oreo Cheat Cookies por Saatchi & Saatchi para Mondelēz Europe

por Saatchi & Saatchi para Mondelēz Europe Live Stunts Brand Activation: Penny Las Wedding por Serviceplan Germany para PENNY

por Serviceplan Germany para PENNY Live Stunts Brand Activation: The Forgotten Team por Dentsu Creative para MEO

por Dentsu Creative para MEO New Use of Media: Carol for Charity por Saatchi & Saatchi para Ministry of Foreign Affairs, Olena Zelenska Foundation, NGO Brand Ukraine

por Saatchi & Saatchi para Ministry of Foreign Affairs, Olena Zelenska Foundation, NGO Brand Ukraine PR / Events: No Grey por Leo Burnett para Stellantis – Fiat

por Leo Burnett para Stellantis – Fiat PR / Events: The Vulva Spaceship por Innocean Berlin para Wer Braucht Feminismus?

por Innocean Berlin para Wer Braucht Feminismus? PR / Events: Penny Las Wedding por Serviceplan Germany para PENNY

por Serviceplan Germany para PENNY PR / Events: Letter Theft por HeimatTBWA\ para HORNBACH

Integrated & Innovation

Integrated Campaigns for Commercial Brands: The Migros Beer por Wirz Group para Migros-Genossenschafts-Bund

por Wirz Group para Migros-Genossenschafts-Bund Non-profit / Public Service / NGO: There’s Nothing Comic About Dyslexia por Innocean Berlin para Dyslexia Scotland

por Innocean Berlin para Dyslexia Scotland Best Use of Technology: H.A.N.S. – The Hateful Audio Notification Service por Philipp und Keuntje para Laut Gegen Nazis

European Student of the Year

Graphic Design/Product Design: Beyond The Fringe por Constanza Baj, Giulia Zanette and Han Tang para BAU, Centre Universitari de Disseny de España

por Constanza Baj, Giulia Zanette and Han Tang para BAU, Centre Universitari de Disseny de España Communication ideas : Spot A Bot por Denise Hödl, Magdalena Jo Umkehrer, Daniela Dottolo, Kevin Harizaj, Lena Heiglauer and Nicolas Graf para University of Applied Sciences / Salzburg de Austria

European Best Young Creative

Graphic Design/Product Design: 100 Latvian Letters — A book por Alise Stefānija Miļuhina para Valters Dakša / Art Academy of Latvia de Latvia

por Alise Stefānija Miļuhina para Valters Dakša / Art Academy of Latvia de Latvia Communication ideas: I Am Not Your Baby de Linda-Shiva Klinkhammer para Netflix de Alemania

“The Forgotten Team” por Dentsu Creative (Portugal) para MEO se ha llevado el premio especial ADCE European Star Johannes Newrkla.

Los informes de corrupción y abusos contra los derechos humanos durante la construcción de estadios e infraestructura para el Mundial de Qatar 2022 lo convirtieron en un evento muy controvertido.

Como mayor emisora ​​de Portugal y patrocinador desde hace mucho tiempo de la selección nacional, MEO cuestionó su responsabilidad a la hora de cumplir con todas las obligaciones comerciales y al mismo tiempo defender sus principios éticos. El Equipo Olvidado es un audaz homenaje a los miles de trabajadores migrantes que murieron por el Mundial de 2022.

El Premio fue creado en 2019 y busca ideas que reflejen valores europeos como la diversidad y la inclusión, la libertad, la justicia y la promoción de la paz. En 2020, el Premio cambió su nombre a European Star Award a European Star Award – Johannes Newrkla, como homenaje al miembro fundador del ADCE que falleció a causa del Covid-19.

ADCE Genius Loci Award

“Bottega for Bottegas” por LePub (Italia) para Bottega Veneta obtiene el premio especial ADCE Genius Loci.

La iniciativa festiva Bottega for Bottegas apoya y defiende el talento artesanal italiano en toda Italia, centrando la atención en los productos Bottega Veneta y destacando los otros productos pequeños de Bottegas, permitiendo así a las personas saber que pueden encontrar el pináculo de la artesanía italiana en más de un lugar bottega.

El premio ADCE Genius Loci celebra los valores de las diversas culturas locales de Europa. Recompensa la excelencia creativa con el poder de revelar la atmósfera distintiva de un lugar europeo, el espíritu de un lugar particular dentro del patrimonio cultural europeo excepcionalmente rico.

ADCE Equal Star Award

“The Vulva Spaceship“ byInnocean Berlin (Germany) forWer Braucht Feminismus? wins the ADCE Equal Star Award.

To hijack the conversation around the phallic space race and draw attention to our cause, we designed the first ever spaceship shaped like a vulva.

A film was launched to give everyone a look behind the scenes of the project and explain the design process of the spaceship. Actors became scientists and engineers to give the project some legitimacy. All to bring attention to existing inequalities like underrepresentation of women in power and the gender pay gap as well.

“The Vulva Spaceship“ por Innocean Berlin (Alemania) para Wer Braucht ¿Feminismus? gana el premio especial ADCE Equal Star.

Para secuestrar la conversación sobre la carrera espacial fálica y llamar la atención sobre nuestra causa, han diseñado la primera nave espacial con forma de vulva.

Se lanzó una película para que todos pudieran ver el detrás de escena del proyecto y explicar el proceso de diseño de la nave espacial. Los actores se convirtieron en científicos e ingenieros para darle cierta legitimidad al proyecto. Todo para llamar la atención sobre las desigualdades existentes, como la subrepresentación de las mujeres en el poder y también la brecha salarial de género.

Este premio se ha inspirado en el mismo premio creado por el club italiano, y busca premiar un trabajo que promueva la inclusión, la igualdad de género, lucha contra todas las formas de discriminación y celebra la creatividad que supera los estereotipos.

Datos y Números

56 jurados de 21 países Europeos

963 trabajos presentados desde 28 países europeos

424 trabajos premiados 1 Grand Prix 1 premio European Star-Johannes Newrkla 1 premio Genius Loci 1 premio Equal Star 43 Oro 88 Plata 130 Bronce 159 obras Finalistas



Por primera vez, gracias a la reciente fusión con The One Club for Creativity, todos los galardonados del ADCE se incorporarán a los Global Creative Rankings de The One Club, convirtiéndolo en el ranking global de agencias, marcas, trabajo y profesionales creativos más importante de la industria.

Los Global Creative Rankings ahora combinarán puntos de The One Show, los premios anuales globales ADC, los premios ONE Asia Creative Awards, los premios del capítulo estadounidense The One Club, las competencias TDC del Type Directors Club y los premios ADCE.

Los países líderes con la mayor cantidad de trabajos ganadores este año incluyen a Alemania con 104 trabajos ganadores (de los cuales 29 son Finalistas), Reino Unido con 46 (de los cuales 6 son Finalistas), Austria con 42 (de los cuales 20 son Finalistas), Portugal con 35 (de los cuales 10 son Finalistas), y España con 33 (de los cuales 10 son Finalistas).

Puede acceder a los ganadores de los Premios ADCE 2023 aquí.