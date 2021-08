El diseñador francés Jean Jullien y la empresa de tablas de surf Fernand han lanzado en colaboración una colección de tablas de surf que tienen forma de peces y otros animales marinos y destaca por su carácter minimalista.



A pesar de ser un verano extraño marcado por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de la Covid-19, la playa ha seguido teniendo el reclamo habitual en estas fechas del año. Por ello, el diseñador gráfico francés Jean Jullien ha decidido canalizar esta pasión por la playa a través del diseño de cuatro tablas de surf únicas que están inspiradas en la simplicidad y la alegría de disfrutar del mar en verano.

Cada una de las cuatro tablas de surf ha sido pintada a mano y después han sido vidriadas por Resin League y pulidas por Paul Hyde. El estilo de Jean Jullien en las ilustraciones es fácilmente reconocible, ya que este diseñador acostumbra a presentar personas cómicos y minimalistas que, en este caso, son dos peces, una ballena y una foca y dan forma a cuatro tablas de surf.

Con la creación de esta colección asociada con Fernand, Jullien busca conjugar un diseño minimalista con la frescura y adrenalina que habitualmente asociamos con el surf y que está especialmente ligada al verano.

Además del diseño de las tablas, Jullien también ha creado algunos diseños pequeños de surfistas que han sido bordados en sudaderas y una camiseta, que vienen en relajantes tonos oceánicos de azul profundo, negro y caqui.

sobre jean jullien

Jean Jullien es un diseñador gráfico francés que nació el 14 de marzo de 1983 en Cholet. Con veinte años se trasladó a Londres donde estudió en Central Saint Martins y en el Royal College of Art. Sus obras han estado presentes en publicaciones como The Guardian, The New York Times o Télérama, y entre sus clientes se encuentran la Universidad de Yale o Nike.











