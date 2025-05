Más de veinte entidades profesionales firman un documento conjunto durante las jornadas ‘Escoltem la Cultura’ en el que reclaman una política cultural sólida, inclusiva y con visión de futuro en el País Valencià.

Del 5 al 8 de mayo, el centro Octubre de Cultura Contemporánea de València acogió las jornadas Escoltem la Cultura, organizadas por Acció Cultural del País Valencià (ACPV). Un encuentro que no solo sirvió como espacio de reflexión y debate, sino que culminó con un hecho significativo: la publicación de un manifiesto conjunto impulsado por una veintena de asociaciones profesionales del ámbito cultural valenciano. El objetivo es claro y compartido: reclamar un compromiso firme y estructural de las instituciones públicas con la cultura.

El manifiesto, redactado y suscrito por colectivos representativos de disciplinas como las artes escénicas, la música, el audiovisual, el periodismo cultural, la gestión cultural y las artes visuales, no se limita a una denuncia de la situación actual —de precariedad, desatención e invisibilización—, sino que propone un marco de actuación con siete grandes ejes que apuntan hacia un modelo cultural más justo, sostenible e integrador.

Siete puntos para una cultura con futuro

Bajo la premisa de que la cultura es un derecho fundamental —una herramienta de memoria, identidad, pensamiento crítico y cohesión social— el manifiesto arranca con una defensa rotunda de los derechos culturales de la ciudadanía. Reclama que cualquier persona, sin importar su origen o situación, pueda acceder, participar y contribuir libremente a la vida cultural del territorio. Para ello, se propone la creación de una Ley de Derechos Culturales específica para el País Valencià.

Otro de los puntos clave es la dignificación de las condiciones laborales de quienes trabajan en la cultura. El documento exige estabilidad, reconocimiento profesional y políticas públicas que aseguren la viabilidad del sector. Entre las propuestas concretas, destacan el desarrollo de una ley de enseñanzas artísticas valenciana y la creación de estudios universitarios para la gestión cultural.

Las asociaciones también insisten en la necesidad de una política cultural valenciana con financiación estable y una planificación a largo plazo que apoye todas las fases del proceso creativo: desde la producción hasta la mediación, pasando por la formación, la investigación y la difusión.

07/05/2025. València, OCCC. Jornades “Escoltem la cultura”: sector del periodisme cultural. 16.30 h. Intervencions dels ponents (e-d): – Álvaro Garcia Devís (Alvaro G. Devis, coord. general i de la jornada). – Voro Contreras (periodista cultural de Levante- EMV). – Sandra Sancho (comunicació Agència La Visible). – Xavier Aliaga (periodista cultural d’El Temps). Organitza Acció Cultural del País Valencià (ACPV). Foto: ©PRATS i CAMPS

Más allá del plano económico, el texto defiende el papel transformador de la cultura, que no debe ser vista como un lujo, sino como un eje para construir sociedades más críticas, democráticas y cohesionadas. Y en ese mismo sentido, subraya la importancia del valenciano como lengua de creación y comunicación cultural, sin excluir la diversidad lingüística del territorio.

Otro de los pilares fundamentales del manifiesto es la necesidad de fortalecer la coordinación del sector a través de un espacio común donde las distintas disciplinas culturales puedan colaborar, compartir recursos y ejercer presión conjunta ante las instituciones. Una unidad que también busca reforzar la equidad y la perspectiva de género, promoviendo una cultura igualitaria que visibilice el patrimonio producido por mujeres y revise los relatos históricos desde una mirada más justa y plural.

Una plataforma abierta, transversal y representativa

Con esta iniciativa, las asociaciones firmantes buscan constituir una plataforma profesional y realmente representativa que no solo sirva para visibilizar las reivindicaciones del sector, sino también para impulsar medidas concretas que aseguren la continuidad del tejido cultural valenciano.

El manifiesto ha sido suscrito por colectivos como el Col·lectiu Ovidi Montllor (COM), AVVAC (Artistas Visuales de València, Alacant y Castelló), AVETID (Empresas de Artes Escénicas), APDCV (Profesionales de la Danza), AVCA (Críticos de Arte), el Col·lectiu de Professionals del Doblaje, asociaciones de música como VAM o AMPE, así como entidades centradas en la distribución cultural, la gestión o el circo, entre otras. En total, más de veinte asociaciones han firmado un documento que, más allá de sus siglas, representa a miles de profesionales cuya labor sostiene buena parte del ecosistema cultural del territorio.

El mensaje final del manifiesto es tan claro como rotundo: sin cultura no hay futuro. Y ese futuro, advierten, no puede construirse sin la implicación real de las instituciones públicas. Porque defender la cultura no es solo proteger un sector económico o un conjunto de disciplinas artísticas. Es, sobre todo, defender una manera de entendernos como sociedad.

Asociaciones firmantes: