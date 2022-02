La muestra repasa la historia de la cultura punk rock estadounidense con un total de 107 fotografías nunca vistas de bandas icónicas de la talla de Billy Idol, The Clash, Elvis Costello o los Ramones.

La cantante Wendy O. Williams, de Plasmatics, da un mazazo a un televisor en un camerino de Boston, Massachusetts.

Desde finales de la década de 1970 hasta principios de la de 1990, el fotógrafo y cineasta Michael Grecco documentó la escena musical en Nueva York y Boston cuando el punk rock estalló en los EE.UU.

Este fenómeno de la cultura pop insurgente se transformó más tarde en géneros post-punk y new wave. Como fotógrafo de Associated Press, y autodenominado «club kid», Grecco tuvo una oportunidad única de integrarse en este movimiento revolucionario como cronista y participante.

Johnny Rotten, PiL, Boston, 1982

Grecco cubrió una época desenfrenadamente abierta en la historia de la música para la posteridad, capturando su energía pura y su poder emocional. Las imágenes de este cuerpo de trabajo, con momentos en el escenario y detrás del escenario, comprenden el libro más vendido de Grecco Punk, Post Punk, New Wave: Onstage, Backstage, In Your Face, 1978–1991 (Abrams Books).

Los artistas por excelencia que aparecen en las más de 100 imágenes que contiene la muestra son The Clash, Joan Jett, Johnny Rotten, The Cramps, Talking Heads, The Ramones, Elvis Costello, Blondie, Lene Lovich, Adam Ant, Billy Idol y más.

Tina Weymouth, Talking Heads, Boston, 1980

michael grecco

Michael Grecco (EE.UU, 1958) es un premiado director de cine de renombre internacional y fotógrafo de prensa y publicidad, conocido por sus retratos de celebridades, portadas de revistas e innovadoras imágenes para prensa y publicidad. Ha trabajado para marcas muy conocidas como Apple, NBC/Universal, HBO, ABC, Kodak, IBM, Yahoo! o Pfizer.

La exposición «Days of Punk», creada a partir de las imágenes que componen su libro Punk, Post Punk, New Wave: Onstage, Backstage, In Your Face, 1978-1991 narra sus trabajos fotográficos y anécdotas durante los primeros años de la incipiente escena de la música punk en los Estados Unidos, concretamente en Boston y Nueva York.

La exposición puede verse en La Térmica, Málaga, del 4 de febrero al 26 de junio de 2022.