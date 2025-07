Amazon Prime estrena este 30 de julio War of the Worlds: Revival, una nueva adaptación del clásico de H.G. Wells que abandona los efectos de destrucción masiva para adentrarse en una invasión mucho más sutil —y reconocible—: la que ocurre a través de nuestros dispositivos. Protagonizada por Ice Cube y Eva Longoria, y dirigida por Rich Lee, la película está contada íntegramente a través de pantallas, videollamadas y redes sociales. Una historia de ciencia ficción en clave digital, rodada en formato screenlife.

¿La trama? Will Radford (Ice Cube) es un analista de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional que detecta anomalías en el tráfico de datos. Lo que en principio parece una campaña de desinformación escala rápidamente hasta convertirse en una invasión alienígena a escala global. Pero no hay rayos láser ni naves que crucen el cielo. El verdadero ataque ocurre en segundo plano: en los metadatos, en las cookies, en las cámaras activadas sin permiso. En todo lo que damos por sentado al usar internet.

La película reinventa así uno de los relatos más versionados de la historia, colocando al espectador dentro del sistema. Cada escena ocurre a través de una pantalla: ordenadores, móviles, mensajes de texto, transmisiones en directo… Una narrativa visual que recuerda a títulos como Searching o Host, pero llevada a un nuevo nivel de tensión y paranoia. El enemigo no se ve, pero se siente. Porque está en todas partes. Y sobre todo, porque ya está aquí.

Eva Longoria interpreta a una periodista que, en plena invasión, trata de informar mientras lidia con la desconexión digital, el miedo colectivo y la incertidumbre sobre qué es real. El reparto lo completan Clark Gregg, Andrea Savage, Devon Bostick e Iman Benson, entre otros.

Dirigida por Rich Lee, que viene del mundo del videoclip y la dirección de arte para artistas como Eminem o Billie Eilish, la película adopta una estética ágil, fragmentada, propia de la cultura visual actual. Una especie de collage narrativo hecho de ventanas flotantes, mapas de calor, hilos de Reddit y grabaciones filtradas.

En lugar de mostrar la invasión desde las alturas, War of the Worlds: Revival la sitúa donde más duele: en lo íntimo de nuestras rutinas conectadas. La amenaza no viene de Marte, sino de los servidores. El enemigo no es un monstruo, es un patrón de comportamiento en tu historial de navegación.

Este giro contemporáneo del clásico de Wells se suma a una larga lista de adaptaciones que han reflejado las ansiedades de cada época: la paranoia de la Guerra Fría en la versión de 1953, el miedo al terrorismo global en la de Spielberg (2005), y ahora, la vigilancia digital y la fragilidad de nuestra privacidad como nueva forma de colonización.

¿Hasta qué punto controlamos lo que vemos? ¿Y cuánto de lo que compartimos puede volverse contra nosotros? War of the Worlds: Revival plantea esas preguntas con el envoltorio de una película de invasiones, pero con la tensión real de quien sabe que la guerra ya no se libra en los cielos, sino en la nube.

Una propuesta radical, arriesgada y completamente alineada con el presente. Esta vez, los alienígenas no necesitan rayos. Solo tu contraseña.

Actualizado 30/07/2025