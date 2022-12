Kike Infame y Álex Oviedo lanzan HORMETAN, Carteles en Bizkaia, un libro que recorre la historia de los carteles desde 1975 hasta la actualidad.

Los carteles son parte de nuestra memoria y de nuestra vida y gracias a ellos recibimos mensajes que son urgentes, irrelevantes, comerciales o ideológicos. Con el paso del tiempo los carteles han ido cambiando, adaptándose a las épocas. Para explicar estas transformaciones se ha creado el relato HORMETAN, Carteles en Bizkaia, en el que se narra la historia de Bizkaia escrita en las paredes de pueblos y ciudades.

HORMETAN, carteles en Bizkaia, es un libro escrito por Kike Infame y Álex Oviedo y editado por la Diputación Foral de Bizkaia que recorre la historia de los carteles desde 1975 hasta la actualidad. La obra está dividida en diferentes secciones: Político y social (en el que se incluyen las fiestas), comercial, deportivo y cultural, apartados que buscan reflejar cómo ha ido cambiando la sociedad vasca en las últimas décadas.

Los años ochenta están marcados por el cartel político, con mensajes que muestran los convulsos años vividos. Durante los años noventa, con la irrupción del ordenador, los antiguos talleres de artes gráficas desaparecen paulatinamente. En nuestra época el cartel ha ido mutando, trasladándose de las paredes a los móviles y las marquesinas y del papel al ámbito digital pero con el mismo objetivo: captar en un corto espacio de tiempo la atención del posible espectador o espectadora y trasladarle el mensaje escogido. «Sigue habiendo carteles», explica uno de los autores, Álex Oviedo, «pero no tienen la trascendencia que tenían. Antes las ciudades estaban empapeladas y los carteles tenían un gran impacto. Formaban parte de la memoria de toda una generación».

«Antes las ciudades estaban empapeladas y los carteles tenían un gran impacto» Álex Oviedo

Desde los carteles de Nestor Basterretxea, que ayudaron a definir la iconografía vasca actual hasta los carteles dedicados a mostrar la oferta musical del Guggenheim, realizados por Hopper-Ink (autores de la portada), HORMETAN, carteles en Bizkaia repasa a través de sus 368 páginas algunos de los trabajos que han definido la educación sentimental de los pueblos y ciudades vascas. El libro pone, además, el foco en dar a conocer a los autores que han hecho posible la cartelería, una labor habitualmente anónima por las propias características del encargo.

más de 1000 carteles

El carácter efímero del cartel y las dificultades de recuperación de materiales han sido una tónica habitual a lo largo del proceso de elaboración del libro como nos cuentan sus autores: «Por una parte no está asentado el hábito de preservar este patrimonio», nos cuenta Kike Infame. «Dentro de los propios estudios hay dificultades para tener recogido el material y el cambio al mundo digital a veces no ha ayudado. A lo largo del tiempo han ido cambiando los formatos de edición de los archivos y de su almacenamiento. Por ejemplo, los ordenadores ya no tienen disqueteras y durante años se recopilaba la información en Cds y DVDs, no hablemos ya de los disquettes».

«Dentro de los propios estudios hay dificultades para tener recogido el material y el cambio al mundo digital a veces no ha ayudado» Kike Infame

Más de 1000 carteles recogidos en un monumental trabajo que se presenta este domingo 18 de diciembre en BALA (Bilboko Arte Liburu Azoka) con la presencia de los autores del libro, Kike Infame y Álex Oviedo, y la participación de cartelistas emblemáticos de las diferentes épocas: Bittor Allende (Paradox), José Ibarrola, Ángela Alonso (Happyending), Diego Sanz “Karramarro” (Vudumedia) y Aitor Aretxabaleta (Hopper-Ink). La octava edición de BALA (Bilboko Arte Liburu Azoka) tiene lugar en la escuela de diseño IED Kunsthal, en la isla creativa de Zorrozaurre.