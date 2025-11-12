La Asociaci\u00f3n de Tenis Profesionales (ATP) presenta su nueva identidad visual, la sexta en sus 54 a\u00f1os de historia, con un cambio radical: desaparece la figura del jugador y nace un s\u00edmbolo abstracto, din\u00e1mico y sin g\u00e9nero. https:\/\/www.youtube.com\/watch?vDKlm6U3mqtw La ATP ha emprendido una de las transformaciones m\u00e1s significativas de su historia. En un movimiento que busca modernizar la imagen del tenis masculino y conectar con nuevas generaciones, el organismo internacional ha presentado un rebranding desarrollado por el estudio neoyorquino Chermayeff & Geismar & Haviv (C&G&H), responsables de algunas de las identidades m\u00e1s ic\u00f3nicas de los \u00faltimos a\u00f1os, como las de NBC, National Geographic o Chase Bank. Por primera vez, el logotipo de la ATP elimina la silueta del jugador, un elemento presente en todas sus versiones anteriores. En su lugar, aparece una trayectoria curva que representa el movimiento de una pelota de tenis, integrada en las siglas que identifican a la organizaci\u00f3n desde su fundaci\u00f3n en 1972. Este gesto, aparentemente simple, redefine el imaginario visual del tenis profesional: un deporte en movimiento continuo, pero tambi\u00e9n un s\u00edmbolo sin g\u00e9nero, m\u00e1s abierto e inclusivo. \u201cEl tenis est\u00e1 en constante evoluci\u00f3n. Para mantener el ritmo de nuestra audiencia global, necesitamos contar nuestra historia con creatividad y energ\u00eda\u201d, explica Eno Polo, CEO de la ATP. \u201cNuestra nueva identidad captura el drama, la precisi\u00f3n y el impulso del Tour, conectando con los aficionados actuales e inspirando a las nuevas generaciones que descubren el tenis por primera vez\u201d. El nuevo sistema visual no se limita al logotipo. La agencia ha desarrollado una actualizaci\u00f3n integral de la marca, que se desplegar\u00e1 progresivamente a lo largo de 2026. La nueva identidad refuerza la coherencia entre los distintos torneos y soportes \u2014desde las retransmisiones y la se\u00f1alizaci\u00f3n en pista hasta el merchandising y las plataformas digitales\u2014, adapt\u00e1ndose a un ecosistema donde el consumo audiovisual es fragmentado y multiplataforma. Desde el punto de vista del dise\u00f1o, el cambio marca una ruptura con la narrativa figurativa que durante d\u00e9cadas domin\u00f3 el branding deportivo. La nueva marca abandona el h\u00e9roe individual \u2014la silueta masculina que golpeaba la pelota\u2014 para centrarse en la esencia del juego: velocidad, energ\u00eda y precisi\u00f3n. El resultado es una identidad m\u00e1s sint\u00e9tica, atemporal y adaptable a los entornos digitales actuales. El redise\u00f1o tambi\u00e9n responde a un contexto m\u00e1s amplio: el esfuerzo de las organizaciones deportivas por redefinir su relaci\u00f3n con el p\u00fablico. En los \u00faltimos a\u00f1os, tanto la WTA como la ITF han modernizado sus identidades visuales para acercarse a audiencias j\u00f3venes y diversificadas. Con este movimiento, la ATP completa un ciclo de renovaci\u00f3n est\u00e9tica en el mundo del tenis profesional. El nuevo logotipo simboliza, en palabras del estudio, \u201cla evoluci\u00f3n de un deporte global que equilibra tradici\u00f3n y vanguardia\u201d. Y es que, aunque los torneos sigan girando alrededor de figuras ic\u00f3nicas como Djokovic o Alcaraz, el redise\u00f1o apunta a un cambio de mentalidad institucional: una marca que deja de representarse a trav\u00e9s del cuerpo del deportista para hacerlo a trav\u00e9s del movimiento. El despliegue completo de la nueva identidad comenzar\u00e1 en los primeros meses de 2026 y se integrar\u00e1 en todas las competiciones del circuito mundial. Mientras tanto, la ATP parece haber encontrado un nuevo equilibrio entre historia, tecnolog\u00eda y contemporaneidad visual, en un dise\u00f1o que sintetiza lo que el tenis siempre ha sido: un juego de ritmo, precisi\u00f3n y emoci\u00f3n. https:\/\/www.youtube.com\/watch?vg5FHsoIopTM https:\/\/www.youtube.com\/watch?vAg24T1hHeg8