La campaña para la marca de cargadores eléctricos Wallbox está protagonizada por el superviviente real de un rayo que tiene miedo a la electricidad.

Tras convertirse en 2020 en la primera y única agencia española con presencia en una Super Bowl, David Madrid, filial de Ogilvy, vuelve a hacer historia como responsable de una nueva campaña que se emitirá el próximo lunes durante el mayor evento deportivo y publicitario de Estados Unidos.

Y lo hará de una manera muy especial ya que, en esta ocasión, el anunciante es también español: la marca de cargadores eléctricos Wallbox, que se estrena en este evento un año después de su llegada a Estados Unidos.

La española Wallbox se presenta a lo grande en el mercado americano durante el evento publicitario más importante de Estados Unidos y uno de los más relevantes del mundo.

En tono de humor, la campaña quiere animar a los usuarios a «pasarse a la electricidad», venciendo un miedo a esta energía que podría ser irracional o traumático y que, finalmente, es superado como en el caso de Seth T., protagonista del anuncio, que en 2012 sobrevivió tras ser golpeado directamente por un rayo.

El spot nos cuenta que Seth no se lleva muy bien con la electricidad y trata de evitarla por cualquier medio: desde no enchufar su lavadora, hasta dejar su casa sin luces navideñas. Seth hace lo imposible por evitar cualquier contacto con la electricidad hasta que tiene que pensar en el planeta y en su bolsillo así que decide cargar su coche eléctrico con el Pulsar Plus de Wallbox. La forma más fácil y segura para cualquier modelo y cualquier marca.

Recién estrenado en Estados Unidos, el anuncio ha sido catalogado como uno de los mejores de esta edición por el reconocido editor de Adweek, Jameson Fleming.

Para Pancho Cassis, socio y director creativo global de David, esta campaña supone un nuevo hito para España, para Wallbox y para la agencia, que repite presencia en la Super Bowl.

«Con esto demostramos nuevamente que en España estamos preparados para exportar nuestro trabajo y que se puede ayudar, desde aquí, a clientes españoles que quieren salir a conquistar otros mercados» sostiene Cassis.

«La adopción de los vehículos eléctricos se está acelerando en Estados Unidos, y varios estudios muestran que los nuevos conductores de VE cargan principalmente sus coches en casa. Como líder mundial en dispositivos de carga en el hogar, Wallbox ofrece las soluciones de hardware y software diseñadas para simplificar la transición a los estadounidenses», ha comentado Bárbara Calixto, Directora de Marketing de Wallbox.

«Estamos encantados de estrenar nuestro primer spot en Estados Unidos durante el mayor evento del año —la Super Bowl LVI— mostrando cómo los cargadores Wallbox pueden encajar perfectamente en la vida diaria de los conductores, incluso para aquellos con electrofobia». Bárbara Calixto, Directora de Marketing de Wallbox

Es la segunda vez que la agencia David Madrid irrumpe en la Super Bowl, tras la campaña para Turkish Airlines en 2020. Para María García Herranz, jefa de cuentas de la agencia, «no hay mejor carta de presentación de una agencia que su trabajo. Y repetir en una Super Bowl de la mano de una marca española e innovadora como Wallbox es un motivo de orgullo para nosotros y para toda la industria».

Con una audiencia de más de 100 millones de espectadores en todo el mundo, la Super Bowl es el espacio publicitario más cotizado del mundo y uno de los escenarios donde se la juega la mejor creatividad planetaria cada año. Según datos de Kantar en 2021 se movieron 545 millones de dólares en publicidad, un 22% más que el año anterior, con un precio de 5,6 millones de dólares por anuncios de 30 segundos en antena.

Pero por si la audiencia televisiva fuera poca, según la misma fuente se estima que un anuncio en la Super Bowl es veinte veces más eficaz que un anuncio tipo en cuanto a percepción de marca, gracias a la prolongación de las campañas en conversaciones en redes sociales y a las ventas inmediatas.

Wallbox se estrena de la mano de David en la gran final del campeonato de la National Football League (NFL) que se celebrará el domingo 13 de febrero de 2022 en el SoFi Stadium de Inglewood, hogar de los Rams y Chargers de Los Angeles.

Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar actuarán este año en el intermedio del partido.

La campaña de Wallbox consta de un spot de 60”, otro de 30” y cinco más de 15”, además de tres piezas de producto que se irán desvelando próximamente. Tras un avance del anuncio lanzado el 2 de febrero, el spot se estrenó el 4 de febrero en Estados Unidos, calentando motores para su gran puesta de largo en la Super Bowl el domingo 13 de febrero. Las versiones digitales estarán disponibles en inglés, español, sueco y alemán.