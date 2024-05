Actualizado 09/05/2024

Pixelarte es un estudio de diseño multidisciplinar que abarca multitud de escenarios. Como ellos mismos dicen, están especializados en dar respuestas creativas a los problemas de las empresas y las instituciones. Queríamos saber un poco cómo lo hacen, cómo son capaces de realizar una marca de hamburguesas o una campaña institucional sin que haya la menor duda de su capacidad, calidad y creatividad. Jorge Timoteo nos atiende en un día ajetreado con llamadas y muchos proyectos encima de la mesa para explicarnos también sus sensaciones con el nuevo monitor BenQ PD3225U.

¿Qué proyectos estás haciendo ahora que se puedan contar?

Pues la verdad es que muchos. Nos acaba de entrar una campaña institucional de la consejería de educación. Estamos desarrollando todo el sistema visual de una nueva cadena de hamburgueserías.

También la identidad visual de tres empresas de tecnología (servicios, software y hosting). También estamos haciendo el nuevo sistema visual de Maf Roda, que es un gigante mundial que tiene maquinaria para gestionar frutas y verduras…

Ahora mismo estamos con el manual de identidad de pinturas La Pajarita, la mítica marca de pintura, que en su día ya les desarrollamos todo el packaging.

Y hace poco hemos grabado una cosa para el ministerio de educación de Bélgica…

Un montón de cosas, la verdad.

Como bien estás diciendo, en Pixelarte hacéis cosas muy variadas. Igual abordáis un proyecto de identidad visual, como packaging, como video, web… ¿Cómo os definís? Agencia de Branding, Estudio de diseño…

Somos el señor Lobo de Pulp Fiction. [risas] Solucionamos problemas. Bueno, en el fondo todos los procesos creativos son similares. Se trata de analizar las necesidades del cliente, conocerlo, analizarlo, investigar el sector, analizar la competencia… las piezas finales tal vez son diferentes, pero el proceso creativo es igual para todo.

Pero sabes que ahora mismo las empresas se están ultra etiquetando para trasladar al cliente su especialización máxima…

Sí, como que está casi mal visto decir que soy especialista en todo.

Bueno o trasladar que eres un estudio generalista.

Sí. Cuando doy clase este tema sale a menudo. Para mí los procesos creativos son los mismos. Para nosotros la forma de proceder es la misma desde que cogemos un proyecto hasta que ve la luz. Independientemente de las piezas que salgan. Es independiente del sector, del soporte…

El proceso es el mismo. Hay que investigar un montón, y en base a esa investigación preparamos unos cuestionarios a los clientes, con eso volvemos a investigar y a perfilar cosas. Referencias de ese sector, descubrir quién son las empresas con las que compite ya sea de forma real o aspiracional. Y a partir de ahí empezamos a diseñar ya sea una identidad, un packaging, una web…

Lo que sí es cierto es que cada vez realizamos proyectos más integrales. No es solo hacer un logo y ya está.

Esa es otra tendencia que está ocurriendo ahora. Antes te encargaban un logo y ahora te encargan una estrategia que no se sabe dónde te va a llevar. ¿Es esto lo que os está pasando?

Lo que nos pasa es que las empresas siguen pidiendo un logo, pero somos nosotros, los que les analizamos y les explicamos que necesitan es crear una identidad visual para que luego se pueda bajar fácilmente a una web, redes, pieza de comunicación… Y por eso como en los procesos creativos invertimos mucho tiempo y eso se queda solo en un logo no tiene sentido. Desarrollar un concepto muy potente para que se quede solo en una pieza.

¿Podríamos decir que hay un estilo Pixelarte?

Un estilo creo que no, aunque hay gente que luego dice que sí identifica nuestro estilo. Yo creo que no tenemos un estilo pero sí hay un uso del color, un uso de la tipografía y tal vez eso determina un cierto ADN, pero yo creo que nos adaptamos mucho a las necesidades del cliente y como hacemos cosas muy diferentes no es tan fácil identificarlo. Hacemos cosas para la administración pública, cadenas de restaurantes, marcas de champús para perros, cosmética o packaging para gran consumo.

Es decir, que ante tanta diversidad de sectores es difícil usar los mismos códigos…

Eso es, no es tan fácil repetir cuando las necesidades muchas veces son diferentes. Más allá de que todo el mundo necesita trasladar su mensaje, vender su producto o servicio. Sí que podemos decir que nuestro diseño es un diseño limpio y que se basan en la esencia de lo que comunican.

Pero vuestro trabajo tiene un común denominador y es el uso del color. ¿Cómo os peleáis con él? ¿Tenéis ese reto que tiene todo el mundo de que el color sea siempre el mismo en todos los soportes?

Seguro que tenemos el mismo problema o peor. No sé qué nos pasa pero tenemos 7 u 8 pantoneras diferentes, sólido, CMYK, Bridge… pero no sé cómo lo hacemos pero siempre que elegimos un color corporativo para una identidad ese color no existe. O está uno por encima o uno por debajo. Y nos reímos muchas veces por eso, porque no sabemos cómo lo hacemos.

Entonces sí que hacemos mucho trabajo para unificar el color en los diferentes canales ya sea online o offline para que sea el mismo color siempre.

Es más fácil online, es decir pantalla, que offline, es decir papel, plástico, film… ¿Lo que hay en pantalla es más fácil de ajustar? ¿Es más real?

Medianamente real, porque depende del navegador con el que lo veas, el monitor con el que lo mires, el sistema operativo, del dispositivo ordenador, tableta, móvil… [risas]

Yo creo que a todos los diseñadores nos han dicho alguna vez, yo quiero que el color se vea como en pantalla. Y siempre la respuesta es ¿la de quién? La tuya, la de tu vecino, la mía…

Sí, sí… te ha pasado que te dice: «yo lo veo azul» y en tu pantalla es verde. Y vas a verlo y es verdad en la suya el color es azul.

Sí, sí así es… hay pantallas que son la fiesta del color, con tonos muy saturados. Mientras que otras pantallas son más apagadas.

¿Y qué os ha parecido el nuevo monitor de BenQ PD3225U que habéis probado? ¿Podréis domar el color aquí?

Es una maravilla. En primer lugar por el tamaño. 32 pulgadas es un escenario gigante para trabajar. También por la gestión del color. El estándar sRGB es genial pero también poder adaptarlo a cada proyecto. No es lo mismo hacer un logo o un packaging que editar video, la gestión del color es diferente y poder adaptarlo es una maravilla.

Hemos descubierto el Print Assist que te visualiza tamaños de impresión en pantalla y con ese tamaño puedes poner los proyectos a tamaño real de impresión. También puedes dividir la pantalla en varias particiones. Esas cosas ayudan mucho.

El monitor cubre el 99% de sRGB y 99% de Re. 709 con Delta E ≤ 3, lo que garantiza una precisión y seguridad excelentes del color.

Realmente al sacarlo de la caja ya ves que está calibrado de serie. Además es una pantalla Pantone Validated y Calman lo que garantiza la sincronización de un color en pantalla. Es una gozada.

El monitor no deja de ser nuestros ojos al diseñar y nos preocupamos que el color siempre sea el mismo en todos los soporte.

¿Y qué tal se conecta con Mac?

Es una maravilla la conexión con Mac.

Todos nuestros equipos son Mac y es super fácil la conexión. Desde USB-C, Thunderbolt 3, HDMI, incluso Display Port. Ç

Es verdaderamente un Plug and Play. Todo a 4K. Y además se sincroniza perfectamente con el modo M-Book minimizando las diferencias de color entre nuestro Mac y el monitor. También es destacable el software Display Pilot con su asistente de impresión, partición de escritorio y teclas de acceso rápido en Mac. La verdad es que posee una muy alta funcionalidad para profesionales del sector.

Sí, con el standard ICC tenéis una sincronización del 98% del espacio de Color P3 de Mac

Es como si todo funcionara como debe. El color es exactamente igual en todas partes.

¿Qué es lo que más os ha gustado?

Y lo de poner la pantalla en vertical es maravilloso para cuando estás diseñando webs. Es muy fluido el cambio. Es casi como darle la vuelta al móvil.

Es un dispositivo que tiene todo lo que los diseñadores buscamos y necesitamos. Es una pantalla mate, no hay reflejos. La resolución es altísima, 4K, los colores se ven continuos y sin interferencias, parece papel… Además con la ruedecita esa con la que viene…

El Hotkey Puck…

Sí, puedes ponerte atajos para cambiar de modo, ajustar brillo… es mágica. Y no sé qué es pero es muy amable trabajar delante de ella. No te cansa la vista.

Tiene Eye-Care que es una protección ocular…

Para nosotros eso es muy importante porque nos pasamos horas y horas delante de un monitor al diseñar. Igual otras profesiones pasan tiempo pero nosotros es casi el 100%. Y nos embobamos mirando nuestro trabajo y reflexionando así que el monitor es vital para los diseñadores.

Y qué tal os lleváis con la Inteligencia Artificial. Sé que estás dando clase sobre ello… Estás preocupado, desesperado, sorprendido…

Sí que es cierto que nuestro trabajo cambiará. Por un lado obviamente habrá muchos trabajos que se perderán porque habrá otra forma de hacerlos. Ahora por ejemplo en Replicate hay muchas apps que hace la gente para cosas que antes nos costaban mucho tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, puedes coger una foto de una persona y la foto de una chaqueta y te pone la chaqueta en esa persona. Cosas hechas a medida por otros, como ocurre con plantillas o mockups. Hay muchos procesos que van a cambiar.

Crees que la IA va a diseñar igual que hace la IA generativa de imágenes, es decir, va a hacer logos, maquetación…

Logos ya hace, aunque son muy malos. Y va a poder hacer casi todo. Pero siempre va a hacer falta, si hablamos de trabajos profesionales, mentes creativas que manejen esas herramientas. Y ahí es donde está el valor.

Esta semana hemos visto una app que diseña. Todavía es un prototipo pero puede diseñar manuales, adaptaciones de marca…

Claro, es que eso es como una acción de Photoshop.

¿Y no crees que eso es algo que va a cambiar mucho en nuestra profesión? Ahora mismo hay muchos diseñadores que igual su nivel no es muy alto pero como el cliente necesita todo tipo de adaptaciones era una forma de cobrarle un servicio de adaptaciones. Pero si eso en breve lo harán las IA…

Es que yo creo que siempre hay que ofrecer creatividad, estrategia y ofrecer un producto final. Seguro que la IA hará logos, y al igual que se ha entrenado con millones de imágenes, a la IA se la entrenará con los mejores logos de la historia y el resultado será óptimo. No sé qué valor tendrá eso. Es posible que valga para unos negocios y no para otros. Habrán cosas que se automatizarán más. Ya hemos automatizado muchas cosas.

Recuerdo cuando empezamos a utilizar Photoshop que no podías hacer casi nada. Casi todo era muy mecánico, y sí ves Photoshop ahora es increíblemente automático muchas de las cosas que hacíamos entonces.

Si pensamos con las IA que hay ahora Photoshop es como de otro siglo. Ya está caduca.

Acabamos de hacer un documental ‘El futuro del ayer’ sobre lo que ha pasado estos últimos 15 años y también qué está pasando ahora mismo y cómo vemos que será el futuro próximo. ¿Cómo ves estos tres momentos, hace 15 años, hoy y el mañana?

Nosotros acabamos de cumplir 20 años. Nunca nos hemos parado a pensar qué ha pasado desde que empezamos. Sí que creo que por un lado se hacen muchísimas más cosas. Hay mucha más demanda de diseño a todos los niveles. También ahora hay muchos más canales. Antes las redes no existían.

En general ahora mismo se está haciendo mejor diseño que hace 20 años.

Ahora mismo en Valencia, en toda la Comunidad Valenciana, el nivel es muy superior a lo que se hacía hace 20 años. Hay muchos más profesionales y mucho mejor preparados.

También todo se ha acelerado mucho. El cliente siempre ha tenido prisa, pero ahora con la digitalización todo es ultrarrápido. Antes había tiempos como los de la imprenta que no se podían saltar, ahora todo es inmediato y se lanza digitalmente en segundos.

Y a nivel de creatividad…

Ahora todo es mucho más flexible. Antes las cosas eran más rígidas. Se hacía una marca y era casi inmutable. Ahora todo se desarrolla para miles de soportes en los que todo muta, se mueve, cambia de color… Hay casi cada semana soportes nuevos, nuevos dispositivos, pantallas, móviles, sistemas operativos… Y tienes que pensar cuando diseñas en todo eso. Y eso lo complica todo un poco.

¿Cómo ves la evolución de la profesión en los próximos años?

Van a haber muchos cambios. Van a haber cambios muy potentes porque viene un cambio tecnológico que va a suponer un antes y un después en la profesión. Va a suponer muchos cambios en la forma de trabajar, va a agilizar muchos procesos, va a eliminar muchos trabajos tediosos que no tienen interés.

Habrá que aprender a saber cómo funcionan toda una serie de herramientas que nos permitirán centrarnos en lo que es realmente importante. Porque por otro lado, nadie nos ha preguntado si era esto lo que queríamos, nos ha venido y no tenemos más remedio que aceptarlo.

A mí en el fondo me gustaría que inventaran una IA que fuera pedagógica con los clientes y que no tuviéramos que seguir explicando lo que hacemos los diseñadores.

Qué interesante. Nosotros tenemos la sensación de que cada vez nos cuesta más explicar lo que hacen los diseñadores, y ya no tanto los diseñadores, sino la cultura en general. ¿Tienes también la percepción de que socialmente cada vez hay una brecha más grande entre los creadores culturales y la sociedad?

Ahora mismo la cultura visual es muy limitada y muchos opinan sin conocimiento. Por mucho que ha evolucionado la tecnología hay muchos sectores que siguen durmiendo en cuanto al diseño. Sobre todo en sectores industriales. Nunca han utilizado el diseño, el marketing, la comunicación… y siguen sin utilizarlo porque siguen vendiendo.

Lo que nos estamos encontrando son empresas que han querido salir fuera de España y fuera les han dicho «esto es en serio» y les han rechazado un packaging o su imagen de empresa… y de repente se ven necesitados, pero internamente siguen sin entenderlo.

Es triste que tengamos que seguir enseñando el valor de lo que hacemos. Me encantaría que igual que en las películas se pasan la información a modo de telepatía y de repente entienden todo sería genial. Tan solo que pudieran ver lo que han crecido y mejorado otras empresas con el uso del diseño.

¿Crees que es un tema cultural?

Tenemos que mejorar en muchos aspectos culturales, pero tenemos otras cosas culturalmente maravillosas. Así que una cosa igual compensa la otra.