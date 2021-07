EN COLABORACIÓN CON BENQ

Aprovechando que teníamos que probar el monitor BenQ PD2725U, especialmente pensado para diseñadores, contactamos con diseñadoras multipremiadas Lorena Sayavera y María Pradera (Yinsen) para hablar de las características del nuevo monitor así como de sus últimos proyectos -atención a lo último para el Museo Thyssen-, de la situación actual de la profesión y del futuro que nos espera. ¡Ojo! que en pleno confinamiento se han camperizado una furgo y eso promete.

¿Cómo estáis? ¿En que estáis trabajando últimamente?

María (M): En este momento estamos haciendo varios documentales web. Es un formato documental pero solo pensado para web y repartido en piezas cortas.

Lorena (L): Seguimos con todo lo que hacíamos pero ahora mismo nos pillas liadas con este nuevo reto para el Museo Thyssen.

Vuestro trabajo es realmente potente y con mucha personalidad ¿Cómo auto definirías vuestro trabajo?

L: Nos gusta hacer trabajos que tengan impacto. Vamos a por una idea y potenciarla, que el concepto se vea a primera vista.

M: Viene a ser un poco como nuestro nombre ‘Yinsen’, que tiene que ver mucho con el tipo de comunicación que buscamos, un puñetazo visual, y Yinsen suena como si te pegara un karateka. Así es un poco nuestro trabajo.





Utilizáis mucho el color. Colores muy potentes y muy trabajados…

M: El color tiene mucho que ver con la identidad. Nuestro objetivo es la identidad en cualquier proyecto que hagamos. En el proyecto que acabamos de realizar de Conecta Thyssen el video dura 1 minuto pero está pensado para que se pueda cortar en varias piezas y así utilizarlo en redes y en versiones más cortas de unos 15 seg. Al ser piezas que salen sin orden en diferentes soportes digitales, elegimos un color amarillo ocre que nos permitía unificar e identificar todos los videos.

L: Nos gusta mucho reducir la paleta de color en nuestros trabajos. Siempre ponemos color pero lo importante es encontrar ‘el color’. El color que va a identificar ese trabajo, para que se reconozca rápido y fácilmente.

M: El color es superimportante en nuestro trabajo. Y es fundamental a nivel de pantalla cuanto más fiable sea mucho mejor. Y con esta BenQ PD2725U nos ha sorprendido la fidelidad del color y la definición de la misma.

¿Qué os ha parecido el monitor BenQ PD2725U? ¿Es el monitor para los profesionales del diseño y la creatividad?

M: Nos ha gustado mucho.

L: Un elemento muy importante es que es una pantalla mate y eso es fundamental. No tener reflejos en la pantalla es imprescindible. También nos ha gustado

M: También nos ha sorprendido la facilidad de instalación. Con un tornillo y un click estás trabajando. Además con los nuevos conectores USB-C es plug&play de verdad. Un solo cable Thunderbold 3 y todo funciona.

¿Qué os ha parecido la calidad de imagen?

M: La fidelidad en pantalla es muy alta. La definición a 4K es muy potente, todo se ve super nítido, incluso a tamaños muy pequeños.

L: Y el color es también un punto muy importante, y el monitor gestiona multiples espacios de color con tan solo un click. La tecnología AQColor es un estándar muy fiable y garantiza que puedas ver el color exactamente tal y como debe. Con un espacio de color sRGB no hay problema de uniformidad.

¿Qué os ha resultado más curioso del monitor BenQ PD2725U?

L: Lo de poder girar el monitor y ponerlo en vertical es una pasada!

M: Hemos visto como una web cambia radicalmente al girar la pantalla.

L: También que apenas tiene biseles. Es un monitor limpio de logos, botones o elementos que distraigan. Eso está muy bien.

M: Y el pequeño joystick (Hotkey Puck) con el que puedes personalizar atajos del funcionamiento de la pantalla. Poder personalizar cosas que haces habitualmente en el monitor ahorra tiempo y es muy práctico.

¿Cómo gestionáis las variaciones del color según el soporte?

M: Pues como podemos, ¡la vida es así!

L: Le dedicamos mucho tiempo. Intentamos afinar muchísimo…

M: Sí, intentamos que siempre quede igual, pero realmente no es posible. No es lo mismo en papel, en pantalla, sobre tela…

L: Incluso entre programas el color cambia.

M: Hay mil condicionantes que hacen que el color varíe. Hay que asumir que la perfección no es posible pero hay que acercarse lo máximo a ella. Con esta pantalla nos hemos quedado sorprendidas de la fidelidad del color y del balance de neutros que tiene, y eso es realmente importante en nuestro trabajo.

L: Nosotras somos más exigentes que nuestros clientes. También solemos utilizar Pantone para que nuestros colores sean siempre lo más fidedignos posible.

M: Solemos reducir colores en nuestros trabajos precisamente también por eso, porque así podemos tirar de colores directos y que todo quede mucho más vibrante.

¿En qué proyectos encontráis más dificultades para trasladar vuestro concepto visual?

L: Normalmente no solemos tener problemas. Lo que más nos marea son los carteles de fiestas. En las fiestas hay muchos conceptos que trasladar y mucho que contar y es ahí donde es complejo resumirlo en una sola imagen o un solo concepto. Normalmente se quieren decir muchas cosas, las fiestas tienen muchos detalles importantes…

M: Nos pasó, por ejemplo, en el proyecto de la Gran Fira de Valencia en la que coincidió que era el 125 aniversario de la batalla de flores y ahí sí había un elemento central para vertebrar toda la comunicación y fue fácil acotarlo a un solo elemento, pero cuando hicimos las Fallas de Valencia fue mucho más difícil limitarlo a un solo elemento y hubo que hacer varios carteles.

L: Pero, se puede hacer, en nuestro último cartel para la Fira d’Agost de Xàtiva reunimos todo en un solo cartel, toda la tradición de la fiesta y no hizo falta hacer varios.

M: Depende del cartel, en Xàtiva tienen claro que quieren un solo cartel, pero en Valencia el tema es más una campaña que un cartel. Hay muchas piezas de muchos eventos que necesitan su propia imagen y su propio mensaje.

¿Cómo vais de trabajo? ¿Estáis notando la crisis actual?

M: Nosotras al ser un estudio pequeño de solo dos personas prácticamente no lo notamos. Lo cierto es que no solemos salir a buscar trabajo. Normalmente los clientes nos llaman porque ya han visto nuestro trabajo y saben lo que les podemos hacer.

L: A veces nos llaman porque les caemos bien, pero de vez en cuando te encuentras que no encajas a nivel visual. Puedes tomar cerveza con el cliente pero no estás en sintonía gráfica con él.

M: Simplemente no coincides en gustos aunque en el plano personal te lleves muy bien. Nosotras sufrimos mucho si no hay concordancia y el cliente hace un esfuerzo enorme para entendernos a nosotras. En esos casos es mejor dejarlo.





Trabajáis en diferentes lugares de España, tanto a nivel local como provincial o nacional, desde empresas privadas hasta instituciones de todo rango. ¿Notáis diferencias entre los clientes a nivel geográfico?

M: Sí. A nivel local normalmente no conocen cómo funciona el diseño, es complejo. Pero en general no vemos que haya tantas diferencias entre lugares, lo realmente diferente son las personas. Puedes encontrar proyectos que son un rollo en una gran ciudad o maravillosos en un pueblo pequeño y la diferencia son las personas que lo gestionan.

L: La diferencia real es que un proyecto para un pueblo como Vila-real no tiene casi difusión, mientras que un proyecto en Madrid tiene una repercusión mucho mayor. Y no es que sea mejor o peor, un trabajo para un cliente grande acaba funcionando solo.

¿Cómo crees que nos ha afectado la crisis? ¿El diseño va a salir beneficiado?

L: Yo creo que ha habido una cosa muy positiva. Antes la gente era más reacia a trabajar online y ahora no. Puedes trabajar con quien sea y no es necesario la presencialidad, está mucho más asumido. Y esto es un super beneficio de esta crisis.

¿La postpandemia dará más o menos trabajo?

M: Pues depende de lo que se mueva cada uno, pero soy optimista con el trabajo. Todas las profesiones que tengan la oportunidad del teletrabajo están mejor posicionadas que las que no pueden tener esa opción. El exceso de digitalización nos abre un escenario distinto, aunque tal vez no me gusta tanto.

L: Yo creo que después de la pandemia se va a seguir reclamando la misma cantidad de diseño o incluso más que antes. Hemos pasado un momento en el que otras cosas se han convertido en prioritarias, pero en cuanto pase todo va a haber mucha más actividad y se generarán muchas cosas ya que todos volvemos a querer socializar y a nivel de eventos y nuevos proyectos creo que va a ser una época bastante positiva.

¿Creéis que la sociedad conoce y reconoce que el diseño puede ser una herramienta de mejora de las cosas?

M: Las nuevas generaciones tienen una cultura de la imagen mucho más desarrollada, aunque a veces no sea al máximo nivel, pero ya tienen una exigencia que antes no existía en la calle y eso es un punto muy importante que le da valor a nuestro trabajo como creadoras visuales. Tal vez estemos hablando de gente muy joven, pero esas personas crecerán y entrarán en el mundo profesional y no van a aceptar cualquier cosa.

¿Cómo veis el futuro del papel vs digital?

M: Pues el camino es claramente digital. El proyecto de Conecta Thyssen es un proyecto de identidad y solo va a tener soportes digitales, no se ha pensado para trasladarlo a soporte físico. Todo es vídeo, web, redes…

L: Ahora mismo estamos inmersos en una crisis medioambiental y los objetos impresos van a tener que estar muy bien justificados. Se harán libros y objetos, por supuesto, pero no se harán flyers para tirarlos a la papelera, no tiene sentido crear basura gráfica. Incluso ahora mismo que no se pueden dar cosas en mano por el posible contagio mucho más.

M: Ahora mismo, por ejemplo, hay muchas ilustradoras a las que sigo que tienen su trabajo en Instagram y lo puedes ver, pero sacan un libro y ese libro lo quieres, es un objeto de deseo muy potente. Van a convivir las dos cosas.





¿Vais a volver en el futuro a localizar vuestro estudio en Valencia o en otra gran ciudad?

L: Pues realmente en plena pandemia nos compramos una furgo y la camperizamos y eso nos da la libertad de irnos cuando quieras y donde quieras.

M: Nosotras nunca hemos tenido sensación de ubicación física de un lugar concreto. Recuerdo que cuando conocimos a los de Pop Up Agency en la Escola Muuu nos pareció una idea genial que veníamos pensando hace bastante tiempo. Nos parece muy interesante viajar y estar en sitios diferentes trabajando.

L: Este trabajo te lo puedes llevar detrás. Con un portátil, una pantalla y una conexión de internet…

M: Hace muchos años que ya tenemos clientes que solo los vemos en pantalla. Incluso los vemos en directo y no hay tanta diferencia.

L: En realidad nosotras somos hologramas… ja ja ja …

M: Estuvimos tres años en Valencia, yo soy de Madrid y ahora estamos en Vila-real, pero ya tenemos integrado que lo de quedarse en un sitio no es obligatorio. Antes nos parecía super atractivo que los ilustradores lo podian hacer y que era muy fácil, pero ahora nosotras nos damos cuenta que ya tenemos una trayectoria y un reconocimiento y esto mismo también lo podemos hacer ahora sin mayor dificultad.

L: Y eso es una maravilla!!!

-> Yinsen