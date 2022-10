El trabajo de Javier Jaén no puede definirse sino como suyo. Con una base conceptual sólida, el desarrollo gráfico siempre es inesperado, igual utiliza un dibujo manipulado, un collage que una foto de un objeto. Incluimos su perfil en la última revista Gràffica, n.º 27 Quién es quién.

La capacidad de interpelar al espectador con muy pocos recursos nos recuerda a otros artistas como Brossa, Chema Madoz o Isidro Ferrer; sin embargo, como decíamos más arriba: el trabajo de Jaén es inconfundiblemente «jienense». Y se puede ver en revistas, periódicos y libros por todo el mundo.

inteligencia artificial vs. inteligencia humana

Intuyo que en nuestro sector está a punto de caer un meteorito. No tengo la más remota idea de su tamaño, ni de si eso me convierte en dinosaurio. Es posible que si diseñas como un ordenador, un ordenador te reemplace. Yo ya he empezado a utilizar AI como una herramienta más. A fecha de hoy, todavía hay que decirle a la máquina lo que quieres que haga, y si intento ser optimista, creo que esto pone en valor la importancia de las buenas ideas sobre las…

