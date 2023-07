Actualizado 18/07/2023

El largometraje, que acaba de ser estrenado, ya es la segunda producción más taquillera en la historia de Studio Ghibli.

A pesar de no haber tenido ningún tipo de promoción, es una de las películas más esperadas del año. Hablamos de How do you live?, el último largometraje de Hayao Miyazaki que no ha tenido ni trailers ni imágenes, tan solo un discreto cartel. El resultado ha sido un éxito absoluto en su lanzamiento, pues una inevitable áurea de misterio ha provocado un efecto llamada sin precedentes.

Según los ecos que llegan desde el país nipón, el filme es un emotivo proyecto personal del aclamado director Hayao Miyazaki, quien decidió crear esta obra como un sentido homenaje a su nieto. Inspirado en la novela homónima de Yoshino Genzaburro, publicada en 1937, la película narra la conmovedora vida de un adolescente llamado Kopeur.

Esta película es un homenaje de Miyazaki a su nieto

Cartel de How do you live?

Tras la trágica pérdida de su padre, Kopeur se ve obligado a emigrar y vivir con su tío. La historia se centra en la evolución del protagonista mientras atraviesa la transición hacia la vida adulta, enfrentándose a los inevitables cambios internos y a la despedida de su infancia. A lo largo de la trama, se exploran temas profundos sobre el paso del tiempo y la importancia de dejar atrás el pasado para abrazar el futuro.

A pesar de que la película está inspirada en la novela, Miyazaki ha dejado su toque distintivo, y la adaptación difiere en ciertos detalles. El maestro de la animación ha sabido plasmar su genialidad visual y su habilidad para contar historias mágicas, lo la convierte en una obra cinematográfica única, conmovedora y llena de fantasía, capaz de tocar el corazón de audiencias de todas las edades.

¿estamos ante una obra maestra?

A pesar de que la opinión de los fans está divida, en líneas generales ha tenido un cálido recibimiento por parte de la crítica. Por un lado, algunos analistas señalan que la trama puede ser más bien predecible; por otro, la fuerza narrativa, el diseño y la animación han sido alabados hasta el punto de ser considerados un espectáculo sin precedentes.

Los términos comerciales no engañan, y la verdad es que su debut ha sido más que significativo. Ha logrado posicionarse como el segundo mejor estreno de Studio Ghibli en Japón, recaudando aproximadamente 1,56 mil millones de yenes. Con estas cifras, se acerca al éxito alcanzado por la icónica El viaje de Chihiro, que obtuvo 1,6 mil millones de yenes. Todo apunta a que la película es un logro importante en la carrera del director, y podría convertirse en una gran despedida a su legado cinematográfico. Nos queda esperar su llegada a España para comprobarlo de primera mano.