La prestigiosa consultora de branding Interbrand ha sumado un nuevo éxito a su trayectoria al ser galardonada con ocho Red Dot Awards en la categoría de Brands & Communication Design, reconocimientos que destacan la excelencia en diseño y comunicación a nivel internacional. Entre estos premios, destaca especialmente el Red Dot: Best of the Best, que la oficina de Madrid ha recibido por la campaña “Maestros”, un homenaje visual que acompañó el lanzamiento de la última edición de Mejores Marcas Españolas.

La campaña, diseñada para rendir tributo a las marcas más valiosas de España, fue premiada en la categoría de Posters y se presentó en una gala en el Museo del Prado, donde se combinaban obras maestras de la pinacoteca con alegorías de cada una de las 30 marcas destacadas. El uso de la inteligencia artificial permitió al equipo creativo de Interbrand conectar lo clásico y lo contemporáneo, reforzando el concepto de convivencia entre legado e innovación. Este innovador enfoque ha sido clave para ganar el reconocimiento más prestigioso dentro del certamen.

Nancy Villanueva, CEO de Interbrand Iberia & Oriente Medio, destacó la relevancia de este logro: “Estamos profundamente orgullosos del talento y esfuerzo dedicados a ambos proyectos. La marca UN Tourism ha sentado un precedente en su categoría y entre las agencias de Naciones Unidas. Por su parte, la campaña ‘Maestros’ es un homenaje valiente a la convivencia entre legado e innovación en el mundo del diseño”.

Además del reconocimiento por “Maestros”, la oficina de Madrid también recibió un Red Dot Award en la categoría de Corporate Design & Identity por el rediseño de la identidad corporativa de UN Tourism (anteriormente conocida como UNWTO), una transformación que refuerza el papel del turismo global como motor de prosperidad sostenible.

Interbrand, desde sus oficinas en Nueva York, Colonia y Milán, también fue reconocida por proyectos para otras grandes marcas internacionales como Moody’s, dsm-firmenich, Boehringer Ingelheim, Gewiss, Kerakoll y Enel, destacando la diversidad y el alcance global de la consultora. Estos proyectos se centraron en la evolución de identidades corporativas, fusionando tradición con innovación para mantener la relevancia de las marcas en un entorno empresarial cada vez más competitivo y saturado.

Gonzalo Brujó, CEO global de Interbrand, resaltó el trabajo del equipo global: “Ganar estos Red Dot no es sólo un honor, sino también una oportunidad para celebrar el inmenso talento de nuestro equipo. Cada proyecto refleja la pasión de Interbrand por crear marcas relevantes y pioneras en un mercado masivamente saturado”.

Desde el año 2002, Interbrand ha recibido un total de 71 Red Dot Awards, de los cuales 6 han sido Red Dot: Best of the Best, consolidando su posición como líder en el ámbito del branding y la consultoría de marcas. Los premios Red Dot son uno de los reconocimientos más codiciados en el mundo del diseño, lo que reafirma el compromiso de Interbrand con la excelencia creativa y su capacidad para adaptarse a las exigencias del mercado global.