El Colegio Territorial de Arquitectos de Val\u00e8ncia (CTAV) celebra los 35 a\u00f1os del parque Gulliver con una exposici\u00f3n retrospectiva que abre la puerta a redescubrir una de las piezas m\u00e1s ins\u00f3litas del urbanismo l\u00fadico europeo. La muestra "Gulliver. 35 a\u00f1os de un viaje" re\u00fane planos, bocetos, maquetas y fotograf\u00edas originales del proyecto, y se puede visitar hasta el 29 de noviembre de 2025 en la sede del CTAV. Pero m\u00e1s all\u00e1 del evento, esta efem\u00e9ride permite detenerse a fondo en la historia, el contexto y el legado de este gigante tumbado que desde 1990 ha marcado la infancia de generaciones de valencianos y sorprendido a visitantes de medio mundo. El nacimiento de una idea: ni columpios ni toboganes al uso En 1986, el arquitecto Rafa Rivera trabajaba en el Ayuntamiento de Val\u00e8ncia como jefe de proyectos urban\u00edsticos. En ese contexto, recibi\u00f3 el encargo de proyectar un parque infantil en el nuevo jard\u00edn que se estaba gestando sobre el antiguo cauce del r\u00edo T\u00faria. Frente a la opci\u00f3n convencional de colocar columpios y estructuras prefabricadas, Rivera imagin\u00f3 una gran figura integrada en el paisaje. Un espacio monumental y a escala de ni\u00f1o, donde los elementos del juego estuvieran fusionados con la arquitectura. La idea: un coloso ca\u00eddo, una figura humana inmensa sobre la que los ni\u00f1os pudieran trepar, rodar y deslizarse. Esa imagen lo llev\u00f3 al personaje de Jonathan Swift: el Gulliver capturado por los liliputienses. Pero aquella visi\u00f3n necesitaba volumen, forma, car\u00e1cter y escala. Rivera pens\u00f3 entonces en el mundo de las Fallas y encontr\u00f3 al aliado perfecto en Manolo Mart\u00edn, escultor fallero que ven\u00eda experimentando con nuevos lenguajes pl\u00e1sticos. Mart\u00edn acept\u00f3 el reto de inmediato. Sin embargo, las primeras pruebas resultaban inquietantes. Una figura hiperrealista tumbada en el cauce pod\u00eda parecer un cad\u00e1ver. Hac\u00eda falta una est\u00e9tica que aligerara el conjunto. Es entonces cuando entra en juego Sento Llobell. El ilustrador y dibujante de c\u00f3mic le dio a Gulliver una expresi\u00f3n amable, vol\u00famenes simplificados y una est\u00e9tica de c\u00f3mic que defin\u00eda su car\u00e1cter l\u00fadico. Del boceto a la construcci\u00f3n: trabajo colectivo y urgencias pol\u00edticas La maqueta final fue presentada en varios \u00e1mbitos. Barcelona mostr\u00f3 inter\u00e9s, pero las condiciones del terreno en la playa y la dificultad de anclar una estructura as\u00ed en arena descartaron la idea. En Val\u00e8ncia, la propuesta sedujo al entonces conseller de Industria, Andr\u00e9s Garc\u00eda Reche, quien impulsaba una l\u00ednea para modernizar y diversificar el trabajo del gremio fallero. El acuerdo entre la Generalitat y el Ayuntamiento permiti\u00f3 avanzar r\u00e1pidamente. Mart\u00edn moviliz\u00f3 a un amplio equipo de escultores y carpinteros falleros, que trabajaron contrarreloj durante 1990 en la Ciudad Fallera. El coloso se construy\u00f3 por piezas: algunas en madera, otras en fibra de vidrio y poli\u00e9ster, y el cuerpo principal en hormig\u00f3n proyectado. Las cr\u00edticas no se hicieron esperar. La oposici\u00f3n municipal alert\u00f3 de posibles gases t\u00f3xicos en caso de incendio, aludiendo al tr\u00e1gico siniestro en una discoteca de Zaragoza. Incluso surgieron rumores de plagio desde Noruega. Ninguna de esas amenazas prosper\u00f3. El parque se inaugur\u00f3 el 29 de diciembre de 1990. La respuesta ciudadana fue entusiasta desde el primer d\u00eda. Gulliver se hab\u00eda ganado un lugar en el coraz\u00f3n de la ciudad. Abandono y resurrecci\u00f3n: el valor simb\u00f3lico de un gigante Con los a\u00f1os, el parque sufri\u00f3 el desgaste del uso y la desatenci\u00f3n institucional. Los sucesivos gobiernos municipales, especialmente en los a\u00f1os 90 y 2000, no priorizaron su mantenimiento. La estructura se deterior\u00f3, los toboganes se agrietaron, las redes se rompieron y la figura interior se inundaba de forma peri\u00f3dica. No fue hasta 2015, con el cambio de gobierno, cuando se inici\u00f3 un plan serio de rehabilitaci\u00f3n. En 2021 se acometi\u00f3 una restauraci\u00f3n integral: se repararon las superficies, se renovaron elementos da\u00f1ados, se recuperaron los colores originales y se mejor\u00f3 la accesibilidad. El parque reabri\u00f3 en noviembre de 2022. Hoy, el Gulliver vuelve a estar en plena forma. Recibe cada a\u00f1o a cientos de miles de visitantes y sigue siendo uno de los espacios m\u00e1s populares del Jard\u00edn del T\u00faria. Su presencia en Google Maps, como bromea Sento Llobell, es casi un homenaje pop: "Tengo una obra de arte que se ve desde el sat\u00e9lite". Un aniversario para pensar el juego, el espacio y la memoria urbana La exposici\u00f3n "Gulliver. 35 a\u00f1os de un viaje" organizada por el CTAV recupera ese legado con rigor y afecto. Comisariada por el propio Rafa Rivera, incluye materiales originales del proyecto, v\u00eddeos de \u00e9poca, actividades did\u00e1cticas y un repaso al impacto urbano y emocional de esta pieza. La exposici\u00f3n puede visitarse hasta el 29 de noviembre en la sede del Colegio Territorial de Arquitectos de Val\u00e8ncia. Es una ocasi\u00f3n perfecta para mirar atr\u00e1s, redescubrir una joya del dise\u00f1o p\u00fablico y recordar que la arquitectura tambi\u00e9n puede ser un juego gigante. Tres d\u00e9cadas y media despu\u00e9s, Gulliver sigue tendido en el Jard\u00edn del T\u00faria, pero ya no est\u00e1 "atado" solo por cuerdas de liliputienses ficticios, sino por los lazos invisibles de la memoria y el cari\u00f1o de un pueblo. Esta escultura habitable \u2013nacida de la creatividad valenciana y la audacia de sus creadores\u2013 se ha consolidado como un icono urbano. Su viaje de 35 a\u00f1os refleja la evoluci\u00f3n de Val\u00e8ncia misma: de los sue\u00f1os de modernidad de finales del siglo XX al esfuerzo por conservar y reinterpretar ese legado en el siglo XXI. Y como dice el lema de la exposici\u00f3n, este Gulliver sigue de viaje, dispuesto a que mayores y peque\u00f1os contin\u00faen participando en su cuento cada d\u00eda.