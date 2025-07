La productora catalana, especializada en experiencias XR como las de Frida Kahlo o Dalí, pasa a formar parte del conglomerado de medios. La operación refuerza la apuesta del grupo por diversificar contenidos más allá de la prensa o la radio.

El Grupo Godó, propietario de medios como La Vanguardia o RAC1, ha dado un paso inédito en su estrategia de expansión con la adquisición mayoritaria de Layers of Reality, una de las productoras más activas del ámbito inmersivo en Europa. Fundada en 2017 en Barcelona, Layers of Reality ha alcanzado notoriedad internacional con proyectos de realidad extendida (XR) como Frida Kahlo: The Life of an Icon, Dalí Cibernètic o Tomorrowland Immersive Experience, vistos por más de ocho millones de personas en más de 50 ciudades.

La operación, firmada este 25 de julio, no se limita a una simple inversión. Supone un giro en la hoja de ruta del grupo, que tradicionalmente ha centrado su actividad en prensa, radio y marketing experiencial, y que ahora apuesta por el desarrollo de contenidos tecnológicos con proyección cultural, educativa y empresarial.

Una productora que mezcla arte, tecnología y narrativa

Layers of Reality ha sido una de las primeras empresas en España en desarrollar un lenguaje propio en el ámbito inmersivo, utilizando tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual o proyecciones 360º para crear experiencias que se sitúan entre la exposición, el espectáculo y la instalación audiovisual. Algunos de sus espacios permanentes, como IDEAL Barcelona, MAD en Matadero Madrid o el recién inaugurado Bombas Gens Centre d’Arts Digitals en València, se han convertido en referentes para este tipo de formatos.

La empresa continuará dirigida por el actual equipo, con Jordi Sellas al frente como director general. En el accionariado seguirán presentes socios como Ingenia Cultura (de MagmaCultura) y Artsmediatech BCN, aunque será el Grupo Godó quien asuma el control mayoritario.

Un movimiento para explorar nuevos modelos de negocio

La compra encaja en una tendencia creciente entre grupos editoriales y de comunicación que buscan diversificar sus fuentes de ingresos explorando terrenos como los contenidos interactivos, las licencias culturales o los proyectos tecnológicos. En este caso, el interés por el mundo XR (siglas de Extended Reality) responde tanto a la expansión global del formato como a su potencial para atraer públicos diversos, desde visitantes de museos hasta clientes corporativos o centros educativos.

Más allá de las exposiciones artísticas que han hecho conocida a Layers of Reality, la productora también desarrolla proyectos específicos para marcas, instituciones culturales y entidades educativas, como XR Heritage (centrado en la divulgación de patrimonio) o XR Edu, orientado al aprendizaje inmersivo.

La primera novedad tras el anuncio es el estreno, previsto para septiembre, de Leonardo vs Michelangelo, una nueva experiencia que enfrentará visualmente a los dos grandes genios del Renacimiento.

Una apuesta que reformula el papel de un grupo de medios

Con esta incorporación, el Grupo Godó amplía su campo de acción hacia un territorio en el que las narrativas ya no se leen ni se escuchan únicamente, sino que se experimentan de forma sensorial. Es también una forma de entrar en el universo de la economía de la atención desde una perspectiva diferente a la tradicional cobertura informativa o el entretenimiento radiofónico. La pregunta es si este tipo de contenidos —tecnológicamente sofisticados y con un alto coste de producción— podrán convertirse en una nueva vía estable de negocio o si servirán, sobre todo, para reforzar la imagen innovadora del grupo.

Lo que está claro es que la comunicación ha dejado de limitarse a los medios de siempre, y que lo inmersivo ya no es una promesa de futuro: es parte activa del presente.

Actualizado 30/07/2025