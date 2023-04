El trabajo de los estudiantes de ESAT se ha hecho con dos galardones en GDWC, una de las competiciones del sector más prestigiosas a nivel internacional.

En la presentación de los premios.

Los alumnos de ESAT Valencia han demostrado su talento en la reconocida competición internacional de desarrollo de videojuegos, GDWC. En septiembre de 2022, presentaron sus proyectos finales de estudio junto a otros 3.600 videojuegos de 145 países y el pasado 22 de abril fueron reconocidos con dos galardones. Además, los estudiantes de Berklee College of Music Valencia Campus han colaborado en la parte de sonorización de los videojuegos, lo que es digno de mención.

Después de conquistar los primeros lugares en la preferencia de la audiencia mes tras mes, dos de los videojuegos creados por ESAT han obtenido el galardón más importante del 2022 en la categoría “Hobby” de Mejor Juego Absoluto. Este premio fue otorgado por un jurado profesional y también ganaron en la categoría “Fan Choice”, donde la elección del juego favorito estuvo en manos de la audiencia internacional.

El sábado 22 de abril en Tallin (Estonia) se anunciaron los ganadores de los premios que colocaron a Valencia y España en el epicentro del mundo de los videojuegos. La GDWC (Games Development World Championship) es la competición más prestigiosa y renombrada en el desarrollo de videojuegos a nivel mundial. En ella, estudios y desarrolladores de diferentes categorías presentan sus videojuegos, siendo evaluados en primera instancia por el público y posteriormente por un panel de expertos compuesto por profesionales del sector e industria. Este jurado determina qué juegos merecen ser reconocidos por su apariencia, originalidad y calidad.

Equipo de ESAT que ha desarrollado el videojuego Aces in the Dust.

una combinación ganadora

La colaboración entre los alumnos de 3º curso de ESAT (programadores, diseñadores y artistas 3D) y los estudiantes del Master of Music, Scoring for Film, Television, and Video Games del Campus de Valencia de la Berklee College of Music, ha dado lugar a un trabajo altamente profesional en equipo, lo que ha permitido obtener este y otros galardones.

Esta combinación perfecta sitúa a nuestra ciudad en el epicentro de la generación de talento digital. Además, más de 1.500 exalumnos de ESAT, en su mayoría, trabajan para grandes compañías internacionales de desarrollo de videojuegos y generación de contenido digital, convirtiendo a Valencia y a nuestro país en un atractivo polo de inversión en este sector.

ESAT Valencia se enorgullece de ver a sus alumnos triunfar en la GDWC, lo que confirma el acierto en su camino trazado hace más de 17 años, siendo una de las primeras escuelas en España en ofrecer estudios superiores internacionales de Desarrollo de Videojuegos y Arte Interactivo Digital.

→ GDWC