En la lista de nominados al mejor cortometraje de animación se encuentra el corto español El limpiaparabrisas.

Un año más los Premios Oscar 2022 han anunciado todos los nominados para la gala que se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles el próximo 27 de marzo. A diferencia del último año, el evento podrá ser de nuevo presencial y la votación final de los académicos tendrá lugar entre el 17 y el 22 de marzo.

El limpiaparabrisas (The Windshield Wiper) de Alberto Mielgo y Leo Sánchez competirá con otros cuatro cortos por la estatuilla al mejor cortometraje de animación. No es la primera vez que Mielgo aspira a alzarse con un Oscar por sus trabajos de animación ya que ya recibió el galardón a mejor película de animación en 2019 por Spider-Man: Un nuevo universo.

Affairs Of The Art, Bestia, Boxballet y Robin Robin son los otros nominados al mejor cortometraje de animación.

Pero El limpiaparabrisas no será la única representación española en la mágica noche del cine, Javier Bardem y Penélope Cruz también competirán por el Oscar a mejor actor y actriz por las películas Being the Ricardos y Madres Paralelas respectivamente.

Respecto a la mejor película de animación, Disney será el más representado con la presencia de tres películas nominadas: Luca, Encanto y Raya y el último dragón. Las otras dos nominaciones son Los Mitchell contra las máquinas de Netflix y Flee, un documental de animación para adultos.

nominados al mejor cortometraje de animación

El limpiaparabrisas (The Windshield Wiper), la animación española busca el Oscar

Este cortometraje cuenta en animación stop motion la historia de un hombre que reflexiona sobre el origen del amor mientras fuma cigarrillos en una cafetería. Tiene una duración de 15 minutos y es una coproducción española y estadounidense con guion, montaje y sonido de Alberto Mielgo, quien también ha trabajado en la parte de animación, producción y música.

Affairs Of The Art, un corto en 2D hecho a mano

Este cortometraje está animado en 2D y, con una duración de 16 minutos, ha sido dibujado a mano en papel. Dirigido por Joanna Quinn, cuenta la historia de Beryl, una trabajadora de 59 años de una fábrica que está obsesionada en convertirse en una ilustradora de estilo híper-futurista.

Bestia, una impactante historia sin diálogos

Sin diálogos, con técnica stop motion y con una duración de 15 minutos, este cortometraje chileno ha sido una de las grandes sorpresas entre las nominaciones. La historia que cuenta está inspirada en Íngrid Olderöck, la ex agente de la Dina chilena conocida como «la mujer de los perros» y que torturó a presos durante la dictadura de Pinochet.

Boxballet, la animación rusa también presente

Rusia también estará representada en los Oscar con el corto Boxballet. La trama del filme cuenta la historia de amor entre un boxeador llamado Eyguéni y una bailarina llamada Olga.

Robin Robin, Aardman no podía faltar a la cita

Aardman tampoco podía faltar en esta cita de los Oscar. Esta vez aspira a la estatuilla por Robin Robin, un cortometraje navideño que también es musical y que ha sido creado y dirigido por Dan Ojari y Mikey Please con un guión que escribieron junto a Sam Morrison.

nominadas a la mejor película de animación

Encanto, música y animación

Estas navidades Disney nos ha sorprendido con Encanto, un musical de animación que se encuentra entre las nominadas a alzarse con el Oscar a mejor película de animación. Este filme cuenta la historia de los Madrigal, una familia que vive en lo alto de las montañas de Colombia y en la que cada miembro cuenta con habilidades fantásticas.

Flee, un documental de animación

Nominados animación Oscar

A diferencia de las otras nominaciones, Flee es la única con carácter documental. Ha sido coproducida internacionalmente y está dirigida por Jonas Poher Rasmussen y escrito por Poher Rasmussen y Amin. Cuenta la historia de Amin, un hombre que comparte su pasado oculto por primera vez.

Luca, una película veraniega

Luca fue la película que Disney lanzó en verano y, sin duda, es una de las grandes favoritas para hacerse con el galardón. La película se desarrolla en un hermoso pueblo de la Riviera italiana donde Luca y Alberto disfrutan del verano mientras intentan ocultar su gran secreto: ambos son monstruos marinos que se convierten en humanos cuando están secos.

Los Mitchell contra las máquinas, la apuesta de Netflix

Nominados animación Oscar

Producida por Sony Pictures Animation y lanzada por Netflix, esta película también aspira a recibir el tan deseado galardón. En ella se muestra como una familia caótica se ve obligada a salvar a la humanidad que está amenazada por la tecnología.

Raya y el último dragón, y otra vez Disney

Nominados animación Oscar

Raya y el último dragón también es de Disney y cierra la lista de nominadas. El film cuenta la historia de Raya, una guerrera solitaria que debe encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo.