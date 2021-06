Llega una nueva edición de Cartoon Forum 2021 que se celebrará en Toulouse de forma presencial del 20 al 23 de septiembre con 84 proyectos audiovisuales de animación de toda Europa.

Cartoon Forum, el foro europeo de coproducción de series de animación anunció la selección de su próxima edición, a celebrarse en Toulouse del 20 al 23 de septiembre en forma presencial. La animación europea emerge de la pandemia con 84 nuevos proyectos de series de TV, miniseries y programas especiales en los que participan estudios de 21 países de la región incluyendo a España, que cuenta con seis proyectos en el evento.

Por décimo año consecutivo, la capital de la región francesa de Occitania vuelve a ser la sede de Cartoon Forum, que desde su creación en 1990 ha ayudado a impulsar la coproducción y distribución de series de animación europeas para televisión y nuevas plataformas.

Las sesiones de pitchings y los contactos entre profesionales seguirán siendo las principales actividades en esta nueva edición de Cartoon Forum, que realizará algunos cambios en su funcionamiento para acatar las medidas sanitarias vigentes. Los proyectos serán presentados a profesionales del sector audiovisual de todo el mundo, incluyendo broadcasters, distribuidores, inversores, plataformas de streaming y potenciales coproductores, entre otros.

series de cataluña, extremadura y país vasco

Con seis proyectos provenientes de Cataluña, Extremadura y País Vasco, la presencia de la animación española en este foro es similar a la del año pasado.

La mitad de los proyectos están dirigidos al público infantil: Pequeños héroes de la catalana Peekaboo Animation (Yo, Elvis Riboldi); The Saskatoons, en la que participa como coproductor Pikkukala, productora con sede en Helsinki y Barcelona; y La pandilla VHS, del estudio extremeño The Glow Animation.

Los proyectos fueron elegidos por el comité de selección entre 141 propuestas.



También fueron seleccionados dos proyectos para público preescolar: Kima & Amik, de la productora vasca Lotura Films, y The Wawies, serie en animación cut-out desarrollada por la catalana Imagic TV.



Por último, en el segmento de series para el público joven y joven-adulto destaca The Monsters Valley, producida por la barcelonesa WKND.

tendencias

Con 41 de los 84 proyectos, las series dirigidas a niños de entre 6 y 11 años siguen ganando terrenoen Cartoon Forum, mientras que las series para preescolares representan cerca de un tercio de la selección (24 proyectos). Por último, hay 14 proyectos dirigidos a jóvenes adultos y adultos, un 17% más que el año pasado.

La animación 2D sigue siendo la más utilizada por los productores europeos (56%), aunque las series en 3D siguen ya alcanzan un 28% del total, frente al 20% en 2020.

Las francesas Les Armateurs (Abyss Special Case Unit), Autour de Minuit (Freaked Out), Dandelooo (It’s Your Body!), Xilam Animation (Piggy Builders), Cyber Group Studios (The McFire Family), y Ellipsanime Productions (Under the School); la irlandesa Treehouse Republic (Freddy Buttons Wacky Mysteries); la alemana Ulysses Filmproduktion (Butterfly Academy); la belga Lunanime (Tommy Pepper); y la portuguesa Sardinha em Lata (Pete & Bern’s y The Saskatoons) son algunas de las productoras que regresan a Cartoon Forum para presentar sus nuevos proyectos.

Junto a las obras de algunos de los estudios más reconocidos de Europa, la selección también incluye obras de productoras jóvenes y nuevos talentos que acuden con sus primeros proyectos. Cuatro de ellos fueron seleccionados a través de Cartoon Springboard, el evento de presentación de proyectos para nuevos talentos de la animación que desde 2019 se celebra en Valencia: Anselmo Wannabe (IBRIDO Studio, Italia), Hygge (Dreamin’ Dolphin Film, Alemania), What it Takes (Les Astronautes, Francia), y Space Ham (MiniCosmos, Dinamarca). La próxima edición de Cartoon Springboard tendrá lugar del 26 al 29 de octubre y la convocatoria para participar está abierta hasta el próximo 2 de septiembre.

cartoon forum 2021

cartoon forum

Organizado desde 1990 por CARTOON, Cartoon Forum ha ayudado a obtener financiación por más de 3.100 millones de euros a 866 proyectos de toda Europa. Los principales socios de Cartoon Forum Toulouse son Creative Europe – MEDIA, CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Region, Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, Casino Barrière and France Télévisions.

CARTOON es una asociación internacional sin fines de lucro basada en Bruselas que, además de Cartoon Forum, organiza Cartoon Movie -foro de coproducción para largometrajes de animación- y seminarios de capacitación como Cartoon Springboard, Cartoon Business, Cartoon Digital and Cartoon 360. Puedes consultar aquí todos los proyectos seleccionados de esta edición.

