En la próxima revista de Gràffica vamos a explorar qué es realmente fundamental en la práctica del diseño y la cultura visual. Un número que reunirá entrevistas y reportajes con figuras nacionales e internacionales que compartirán sus experiencias, aprendizajes y miradas sobre lo imprescindible en la profesión.

Pero esta vez queremos que tu voz también forme parte de la conversación. Hemos preparado una encuesta anónima, abierta a toda nuestra comunidad, para recoger vivencias, deseos, herramientas y referentes que consideráis esenciales en vuestro trabajo.

Las respuestas nos permitirán elaborar estadísticas y recopilar testimonios que aparecerán en la revista, junto al resto de entrevistas y contenidos. No todas podrán incluirse de manera literal, pero sí formarán parte del retrato colectivo que estamos construyendo: una mirada amplia y compartida sobre lo que hoy significa dedicarse al diseño y la creatividad.

Participar es sencillo y solo llevará unos minutos. Con tu aportación, ayudarás a dar forma a un número que no solo contará con la voz de grandes profesionales del sector, sino también con la perspectiva única de nuestra comunidad.

Actualizado 03/10/2025