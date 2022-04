La destilería de vodka sueca —conocida por sus alianzas creativas— presenta su mayor cambio de diseño desde 1979.

Absolut acaba de presentar el diseño de su nueva botella, que supone la mayor actualización de la marca desde su lanzamiento en 1979. El nuevo diseño ha querido poner en valor el origen de la bebida, la historia de la destilería y la marca azul tan reconocible.

Desde la marca nos cuentan cómo el diseño ha evolucionado y la botella incluye ahora el lugar de procedencia de la bebida y un guiño al oficio.

«Es un diseño que da vida a la filosofía “One Source” de Absolut Vodka incluyendo, junto a una ilustración de la destilería original, el texto “One source. One community. One small village in the south of Sweden”, reforzando así el hecho de que cada botella de Absolut Vodka se produce y destila en Ahus (Suecia) y alrededores.»

También han querido destacar la herencia y la procedencia, incluyendo la dirección de la destilería original en la etiqueta frontal (que antes no existía) e incluir el nombre del fundador de la marca, Lars Olsson Smith en el medallón superior junto con su retrato.

En el vidrio de la botella se ha grabado el texto «Country of Sweden».

En relación con el nuevo diseño de la botella Charl Bassil, vicepresidente global de marketing de Absolut, ha dicho: «Nuestra nueva imagen refleja el esfuerzo que ponemos en la elaboración de nuestro vodka. Miramos en nuestro interior y damos con un punto en el que mantenemos nuestro ADN distintivo, comunicando nuestro origen, herencia y autenticidad con más claridad que nunca».

absolut y la creatividad

Desde los años 80 Absolut Vodka ha convertido el arte en publicidad y viceversa, colaborando con más de 550 artistas que incluyen Keith Haring, Andy Warhol, Óscar Mariné, o más recientemente artistas como Coco Dávez, Aitor Saraiba o Ricardo Cavolo.



Absolut Haring

Absolut Warhol



Absolut Mariné