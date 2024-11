Terrassa, nueva sede de la 8.ª edición de Panoràmic, festival de Cine, Fotografía y más que se celebra hasta el 29 de diciembre en Granollers y Barcelona, también inaugura la exposición “Distanciaments”, de la artista visual Ro Caminal, en el Arxiu Tobella.

De entre las 17 exposiciones programadas, en Terrassa el festival inaugura “Roger Ballen. The other side. Film and photo works”, la primera gran retrospectiva dedicada a Roger Ballen (Nueva York, 1950) en el estado español, con una selección de fotografías y videos impactantes que repasan los principales motivos artísticos y temas de interés del fotógrafo, considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX. La exposición está ubicada en la Sala Muncunill.

Además, el festival también inaugura “Distanciaments”, de la artista visual Ro Caminal (Barcelona, 1966), una intervención en el Arxiu Tobella -que preserva y difunde el fondo documental y gráfico sobre la historia de la ciudad de Terrassa-, que versa sobre la ubicación tradicional y actual de las viviendas sociales a los márgenes de la ciudad.

“Roger Ballen. The other side. Film and photo works”

Considerado como uno de los fotógrafos esenciales y más influyentes del siglo XX, Roger Ballen (Nueva York, 1950), geólogo de formación y fotógrafo autodidacta -su madre trabajó en la prestigiosa agencia Magnum-, hace más de 50 años que se dedica a esta disciplina. Su trabajo artístico explora aquella realidad que a menudo se niega mirar: rostros y cuerpos no normativos, animales silvestres (aves, ratas, cachorros), muñecas viejas, alambres, máscaras, grafitis y garabatos en viejas paredes de pátina artística.

Residente en Johannesburgo, empezó a ser reconocido como fotógrafo a principios de los noventa, cuando casi toda su fotografía, de personajes blancos marginales, estaba realizada en zonas rurales o suburbanas de Suráfrica. A pesar de que define su obra como fotografía de calle (street photography), interactúa con los personajes que retrata hasta llegar a establecer las complicidades que caracterizan su trabajo: una puesta en escena en que fondo y figura, cuerpos, espacios y objetos se relacionan en un mismo plano. Su interés es más psicológico que político. Los adjetivos utilizados por la crítica para describir su trabajo han sido: inquietante, oscuro, enigmático, sórdido, humorístico, poético, teatral, siniestro y claustrofóbico.

La exposición “Roger Ballen. The other side. Film and photo works”, la primera gran retrospectiva dedicada al fotógrafo en el estado español, vincula la imagen fija y la imagen en movimiento, con una extensa selección de fotografías que representan sus principales motivos artísticos y temas de interés, y una selección de sus vídeos y películas más impactantes.

El barrio como sinónimo de jerarquía social

Panoràmic File, el proyecto que invita artistas a trabajar con archivos históricos con el objetivo de activar sus fondos y hacerlos visibles, cuenta con intervención de la artista visual Ro Caminal (Barcelona, 1966) en el Arxiu Tobella, que preserva y difunde un fondo documental y gráfico sobre la historia de la ciudad de Terrassa. La muestra, titulada “Distanciaments”, versa sobre la ubicación tradicional de las viviendas sociales en los márgenes de la ciudad, una desconexión geográfica que crea una jerarquía entre núcleo y periferia urbana que reproduce y mantiene las distancias sociales. Tanto los inmigrantes de nueva llegada, como las capas medias de la población autóctona tienen dificultades para acceder a la vivienda. Una especulación iniciada durante la dictadura y que hoy sigue más vigente que nunca, con el agravio que ahora se dispone de un parque de vivienda numerosa y vacío.

Festival Panoràmic en Granollers y Barcelona

Además de las dos exposiciones de Terrassa, el festival Panoràmic en Granollers expone la muestra del fotógrafo conceptual y de mirada provocadora del ucraniano Boris Mikhaïlov, con 35 dípticos de gran formato que confrontan el presente y pasado de su país; la primera muestra en nuestro país de la artista sudafricana Thania Petersen, que propone un viaje artístico de las creencias ancestrales a la actualidad postapartheid; la artista boliviana aruma | Sandra De Berduccy, que vincula técnicas textiles tradicionales andinas con nuevos lenguajes tecnológicos; las fotografías del artista chileno Demian Schopf, que contraponen la cultura indígena y el mundo globalizado; la artista Nuria Güell, que aborda los abusos de poder y las consecuencias de su ejercicio; la artista visual y desarrolladora de código Alba G. Corral, con una obra audiovisual abstracta y generativa creada mediante algoritmos de programación, inspirada en la fuerza y la resiliencia de las mujeres trabajadoras, y “NON STEREO-TIP, políticas abiertas del deseo”, un proyecto comisariado por Amanda Cuesta que habla del deseo a través de la revisión de prácticas del cine experimental, el arte amateur y los activismos.

Además, el actor, dramaturgo y artista visual libanés Rabih Mroué expone, por primera vez en Europa, obras audiovisuales vinculadas a la guerra del Líbano sobre la experiencia corporal de la violencia aérea, en el Refugio antiaéreo de Granollers; el Museu de Ciències Naturals de Granollers acoge la exposición de los artistas de alfonso borragán y Paula Bruna, que en colaboración con investigadores botánicos, reflexiona sobre la superioridad humana hacia otras especies como los artrópodos, y la bailarina Marta Ros hace una acción coreográfica a partir de fotografías del Arxiu Municipal de Granollers.

En Barcelona, el festival Panoràmic expone la instalación inédita “Topografías de las memorias”, fruto de la colaboración entre la artista colombiana Sandra Rengifo con la colaboración de Kostas Tsanakas, y del artista catalán Roc Parés, comisariada por Roberta Bosco y Fernando Cuevas Ulitzsch. Además, y en el marco de Panoràmic File, el artista Joan Pallé interviene el Arxiu Història de la Ciutat de Barcelona. Casa de l’Ardíaca; la fotógrafa Paula Artés el Arxiu d’Etnografia i Folclore de Catalunya, y Enric Maurí, el Centre Excursionista de Catalunya.

La temática de este año del festival está vinculada a la idea de “Extremos”, de la violencia extrema y las ideologías totalitarias del acelerado siglo XX, a los cambios de paradigma económicos y sociales del siglo XXI. Panoràmic 2024 hace atención a la sociedad posthistórica y postcapitalista, con nuevas ideologías, utopías y modelos de organización.