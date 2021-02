El Círculo de Bellas Artes de Madrid expondrá hasta mayo la exposición Bansky. The Street is a Canvas, una muestra inédita en España sobre el siempre polémico artista británico de street art.

Cartel de la exposición de Bansky en Madrid

La exposición Bansky. The Street is a Canvas se inauguró en Madrid en diciembre y estará disponible hasta el próximo 9 de mayo. Se trata de una exposición inédita que tiene el objetivo de acercar al controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años. Esta configurada a través de diferentes temáticas y más de 50 obras que incluyen una selección de obras únicas ejecutadas con diferentes temáticas: óleo o acrílico sobre lienzo, spray sobre lienzo, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas poliméricas pintadas o de bronce barnizado, instalaciones, vídeos y fotografías.

Un sistema multimedia envolvente creado exclusivamente para la exposición recibirá a los visitantes, desvelando así algunas pistas sobre el misterioso artista, destacando sus piezas más importantes y enmarcando su insólita trayectoria, repleta de polémicas. Entre las obras más reconocidas de la exposición, se cuenta el dibujo original de la serie Niña con globo.

BANKSY. The Street is a Canvas es una coproducción del Circulo de Bellas Artes de Madrid, IQ Art Management y Sold Out, también responsables de la exitosa muestra BANKSY. Genius or Vandal? visitada por más de 600.000 personas en Moscú, San Petersburgo y Madrid. BANKSY. The Street is a Canvas llega a Madrid con obras inéditas nunca vistas en España. Las entradas para la exposición pueden adquirirse a través de www.banksyexhibition.es

sobre bansky

Bansky se ha convertido en un auténtico icono de la creatividad. El artista británico cuya identidad aún se desconoce, está considerado como uno de los principales exponentes del street art contemporáneo. Nos tiene acostumbrados a sorprendernos con sus obras que siempre tienen una profunda intención de transformar la sociedad y abordan temas universales como la política o la cultura.

El artista británico emplea una forma de arte directa rechazando el sistema y sus reglas, dirigiéndose al público sin ningún filtro y llevándolo a la reflexión. Riqueza, pobreza, crítica al poder, lucha contra el racismo, nostalgia o consumismo son algunas de las temáticas que el artista ha abordado en los últimos años.

→ Círculo de Bellas Artes de Madrid