Actualizado 21/04/2023

El cartel de las fiestas mayores 2022 de Traiguera (Castellón) guarda similitudes más que evidentes con el cartel de la Fira de València 2021 de Meteorito, un nuevo caso de plagio que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de conseguir un diseño justo y ético.

Cartel de las fiestas mayores de Traiguera plagiado del cartel de la Fira de València 2021 que diseñó Meteorito

Apenas un mes después de que el ayuntamiento de Lugo retirara un cartel que plagiaba un diseño que lanzó estudio Yinsen para las fallas de 2018, otro estudio valenciano se ha visto envuelto en una situación parecida. Se trata de Meteorito, que ha sido sorprendido por un cartel para las fiestas mayores del ayuntamiento de Traiguera 2022 (Castellón) que guardaba similitudes más que evidentes con el cartel que diseñaron en 2021 para la Fira de València.

Después de la pandemia, con el objetivo de relanzar la feria de julio de la mejor manera posible, el Ayuntamiento de València contó con Meteorito para diseñar la campaña. El resultado fue un cartel sencillo, colorista y alegre que fue acogido con gran éxito por parte del público y que recibió numerosos reconocimientos entre los que incluso se cuenta dos Laus bronce.

Con el fin de transmitir todas las emociones que implicaban la vuelta de estas fiestas, desde Meteorito decidieron realizar diferentes ilustraciones festivas, siendo estas el centro y esencia del cartel. Unas ilustraciones llamativamente similares son las que ha utilizado el ayuntamiento de Traiguera para el cartel de sus fiestas mayores y que han despertado una vez más la indignación del sector creativo.

elementos calcados

Meteorito ha asegurado a Gràffica que cuando vieron el cartel comprobaron que tenía elementos calcados de su cartel «muy evidentes porque son formas y colores exactamente iguales». La propuesta de Meteorito contaba con cuatro carteles diferentes con distintos elementos gráficos, y en el cartel de las fiestas patronales de Traiguera se recogen algunos de ellos en una única composición.

Las cuatro versiones del cartel que diseñó Meteorito para la Fira de València 2021

«Está la oreja, está un toldo, la mano, la guitarra… hay varios elementos que son exactamente iguales», explica Fede Reyna, socio y director de proyectos de Meteorito. También asegura que esto les sorprende porque en ningún sitio habían colgado el cartel en vectorial: «Se mantuvo siempre como imagen y quien haya hecho el cartel ha calcado y ha cogido con el cuenta gotas los colores».

Desde Meteorito contactaron con los que en 2021 eran responsables de la concejalía de fiestas de València, que estaba dirigida Carlos Galiana, para saber si había habido una concisión de la creatividad que es algo que, según explica Reyna, en ocasiones se hace. Sin embargo, Reyna cuenta que Galiana también se sorprendió del plagio y desde la Concejalía de Fiestas de València decidieron llamar al ayuntamiento de Traiguera para pedirle explicaciones.

El ayuntamiento de Traiguera confirmó que se pagó a alguien por hacer ese trabajo y les emplazaron a darles más información más adelante. Una vez comprobado que alguien se había lucrado con este proyecto, desde Meteorito decidieron denunciar vía LinkedIn grandes similitudes entre los dos carteles, desconociendo la autoría del mismo.

Después de lanzar la publicación, el diseñador que se había encargado del diseño del cartel se puso en contacto con Meteorito y les explicó que él lo subcontrató a una persona dándole el cartel de la Fira de València 2021 como referencia. Admitió, además, que su error fue no comprobar después la creatividad que estaban enviando porque sino se habría dado cuenta de que se trataba de un calco.

Cartel de Meteorito Estudio Cartel del ayuntamiento de Traiguera En esta comparativa se pueden comprobar las similitudes.

erradicar las malas prácticas

En todo este proceso, según Reyna su objetivo está siendo «hacer una denuncia de las malas prácticas tanto por diseñadores sin escrúpulos como por instituciones que no tratan de la forma adecuada el diseño». Y es que, según ha podido saber Gràffica, el precio que pagó el ayuntamiento de Traiguera por el diseño de este cartel está alrededor de los 200 euros, una cantidad ínfima para el diseño del cartel de unas fiestas; sobre todo teniendo en cuenta que Meteorito cobró 11.225 euros más IVA por el encargo del cartel de la Fira 2021.

Reyna explica que todos tenemos nuestras fuentes de inspiración, pero -continúa- «una cosa es inspiración y otra cosa es lo que ha pasado con este cartel. No tiene nada que ver con inspiración». Respecto a esto, desde el ayuntamiento de Traiguera le dijeron que ellos no sabían que esto no se podía hacer, que desconocían la campaña de la Fira de Valencia y que lo habían hecho sin mala fe.

Finalmente, el ayuntamiento de Traiguera borró ayer la publicación en sus redes sociales y, según Reyna, habrían agradecido una disculpa pública tanto por parte del diseñador como por parte del ayuntamiento. Sobre todo -asegura- «porque esto afecta a la profesión». La otra cara de la moneda es que han recibido numerosos apoyos a través de redes sociales, un hecho que demuestra que un diseño ético y libre de plagios es posible.