Ya están disponibles en línea todos los trabajos, agencias y profesionales creativos galardonados en la última edición de los ADCE Awards.

El Art Directors Club of Europe (ADCE) ya ha publicado The Annual of Annuals. Best of European Design & Advertising 2020; una herramienta web de referencia para el sector creativo que recopila los trabajos europeos de publicidad y diseño gráfico premiados durante el pasado año 2020, y que puede consultarse desde ya en la web del ADCE. En total, la publicación reúne 635 proyectos de 21 países diferentes con imágenes, textos y vídeos que ofrecen al usuario la posibilidad de navegar por todo el contenido. Portugal, Alemania y España (por este orden) son los países que más premios han recibido.

La plataforma incluye un buscador que permite encontrar fácilmente cualquier trabajo, agencia o profesional creativo que haya sido galardonado, por lo que supone un completo testimonio de la excelencia creativa europea actual y puede ser una buena fuente de inspiración para profesionales de la comunicación, creativos publicitarios, diseñadores gráficos o directores de arte.

trabajos españoles

Por supuesto, la plataforma también recoge los premios otorgados a creaciones españolas. En total, los trabajos firmados por creativos españoles obtuvieron 3 Oros, 6 Platas y 17 Nominaciones. Figuran, por ejemplo, la campaña «Stevenage Challenge» para Burger King, de DAVID Madrid, que resultó ganadora de un Oro en la categoría de Interactive & Mobile. (En Gràffica hemos hablado sobre esta campaña aquí). Zoo Studio logró otro Oro en la categoría de Design con su trabajo «Costenc» para Set & Ros y Extratype / Extra Estudio se hizo con otro Oro, también en la categoría de Diseño de alfabeto, por su tipografía Chamberí para Vogue Spain.

Zoo Studio logró un Oro en la categoría de Design con su trabajo «Costenc» para Set & Ros

Bocetos de la tipografía Chamberí para Vogue España

el art directors club of europe

El Art Directors Club of Europe (ADCE) es una asociación sin ánimo de lucro formada por 23 asociaciones y clubs de diseñadores gráficos y creativos publicitarios de 22 países europeos. El Art Directors Club of Europe defiende que solo si los creativos funcionan como una comunidad europea diversa, conectada y colaborativa, podrán resolver problemas complejos. El ADCE quiere ser la plataforma donde la comunidad creativa se una para interactuar y fomentar, explorar, celebrar y promover la creatividad como un enfoque de múltiples soluciones.