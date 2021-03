Este un proyecto editorial busca dar visibilidad a las diagnosticados con TEA, sus experiencias, y puntos de vista. El objetivo de Eáfono es lograr que las personas neurotípicas convivan con autistas, sin mitos ni estereotipos.

Eáfono es uno de los proyectos finalistas de los Premios Acento G 2020. Luz Ángela Valero González, estudiante de Diseño en la Universidad de La Laguna (Tenerife), ha creado una revista independiente sobre autismo. Este proyecto editorial tiene como objetivo que las personas que padezcan Trastorno del Espectro autista (TEA) y personas neurotípicas que estén interesadas en el tema entiendan este trastorno y dejen atrás los estereotipos. Serán capaces, así, de convivir sanamente con los diagnosticados.

Hoy en día el TEA sigue estando acompañado de mitos que dificultan la normalización del trastorno, y hace que los diagnosticados no sean integrados plenamente en la sociedad. En Eáfono, las personas autistas encontrarán un espacio libre donde podrán compartir sus experiencias y puntos de vista. Se convertirán en los protagonistas de esta publicación, a través de la redacción de artículos y entrevistas.

Cargado de testimonios reales y con un diseño inclusivo, Eáfono está pensado para que las personas con autismo tengan una experiencia agradable con su lectura. El proyecto inclusivo de Luz Ángela trata temas tan relevantes como: los fallos de las asociaciones, estereotipos o keep stimming o conductas de los diagnosticados.

Además, la diseñadora ha creado una campaña completa de marketing compuesta principalmente por carteles publicitarios que promocionen la revista, con frases como «Soy asperger y puedo hablar por mí misma. No me endoses ni una voz que no es mía, ni una violencia que no me es innata, ni una realidad sufriente que no me representa». Incluye también merchandising, como camisetas o marcapáginas y publicidad a través de sus plataformas digitales y redes sociales.