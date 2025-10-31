Displaay Type Foundry es una fundici\u00f3n independiente con sede en Praga cuyo proyecto oscila entre el dise\u00f1o de tipograf\u00edas a medida y el retail, adem\u00e1s de funcionar como distribuidora a trav\u00e9s de la colaboraci\u00f3n con dise\u00f1adores tipogr\u00e1ficos independientes. En los \u00faltimos a\u00f1os, Displaay ha alcanzado notoriedad en el entorno del dise\u00f1o tipogr\u00e1fico gracias a un s\u00f3lido y funcional porfolio. Pero sin embargo hab\u00edan detectado algunos problemas de fluidez en su relaci\u00f3n con sus potenciales clientes, centrados principalmente en la web y el sistema de licencias. Entre el paquete de mejoras que acaban de presentar destaca, en primer lugar, una sustancial optimizaci\u00f3n de la experiencia web y ello pasaba, seg\u00fan estimaron, por dejar atr\u00e1s WordPress y tomar el control total del dise\u00f1o de la p\u00e1gina, es decir, \u00abescribirla\u00bb desde cero. Esto siempre supone un trabajo largo y minucioso, pero el resultado es mucho m\u00e1s eficaz y m\u00e1s cercano a su idea de c\u00f3mo deber\u00eda ser el sitio de Displaay. Ahora, la velocidad de carga de las fuentes de su porfolio es pr\u00e1cticamente inmediata. Para nadie ser\u00e1 una sorpresa a estas alturas que la velocidad de carga de una web es un par\u00e1metro esencial, pues es notorio que el internauta no anda precisamente sobrado de paciencia y unos segundos marcan la diferencia entre el \u00e9xito y la nada. Paralelamente, y ya puestos a renovarse, hab\u00eda que acometer el asunto, siempre peliagudo, de las licencias. La aspiraci\u00f3n de toda fundici\u00f3n y dise\u00f1ador tipogr\u00e1fico es conseguir desarrollar un sistema de licenciamiento simple y segura que resulte comprensible y manejable para el cliente. Por ello, y a la par que estrenan web, han presentado un sistema de licencias simplificado basado en el tama\u00f1o del cliente. A partir de ahora el dato determinante para licenciar con Displaay es el n\u00famero de personas que trabajan en la compa\u00f1\u00eda adquirente y donde se va a usar. B\u00e1sicamente, se ha eliminado el embrollo habitual de restricciones y l\u00edmites de tr\u00e1fico web, etc. Pon\u00e9rselo lo m\u00e1s f\u00e1cil posible a quien muestre inter\u00e9s por adquirir tu producto o servicio es clave para alcanzar la prosperidad. Otra novedad destacada es el editor de fuentes retail, que permite personalizar las tipograf\u00edas intercambiando alternativas estil\u00edsticas de manera ilimitada y sin que ello aumente el precio de la licencia. Queremos resaltar tambi\u00e9n una funcionalidad que han llamado Tester y que se abre en su propia ventana para que se puedan realizar todas las pruebas necesarias c\u00f3modamente. Todo ello, en definitiva, encaminado a hacerle la vida m\u00e1s f\u00e1cil a los dise\u00f1adores que trabajan con tipograf\u00eda. Todas estas novedades est\u00e1n se\u00f1aladas a lo largo y ancho de la web por las desenfadadas ilustraciones de Martin Groch que ofrecen un toque relajado a todo el entorno.