\u00bfOtra grotesca? \u00bfEn serio? Pero, un momento, no es una grotesca cualquiera, es nada menos que la Helvetica; y no est\u00e1 dise\u00f1ada por una fundici\u00f3n cualquiera. Detr\u00e1s de Die Grotesk est\u00e1 Kris Sowersby, fundador de Klim Type Foundry y uno de los dise\u00f1adores tipogr\u00e1ficos m\u00e1s fascinantes del mundo. As\u00ed que Die Grotesk merece toda nuestra atenci\u00f3n. Quiz\u00e1 resulte sorprendente para la comunidad tipogr\u00e1fica que un dise\u00f1ador como Sowersby haya lanzado Die Grotesk, una tipograf\u00eda variable basada en la Helvetica, m\u00e1xime teniendo en cuenta, como muchas voces autorizadas advierten, que el mercado tipogr\u00e1fico actual est\u00e1 saturado de grotescas. Por fortuna, Sowersby suele acompa\u00f1ar sus lanzamientos con unos extensos y nutritivos art\u00edculos, pr\u00e1cticamente ensayos, en los que desgrana el proceso de dise\u00f1o y producci\u00f3n de sus trabajos tipogr\u00e1ficos. Por tanto, podemos conocer de primera mano las motivaciones del dise\u00f1ador neozeland\u00e9s para emprender semejante proyecto. En los textos sobre sus tipograf\u00edas, Sowersby se muestra sin pelos en la lengua, quiz\u00e1 por la convicci\u00f3n de que si no fuera honesto, sobre todo consigo mismo, no merec\u00eda la pena el esfuerzo de redactar cuatro mil palabras sobre el c\u00f3mo y el porqu\u00e9 de sus proyectos. Honesto, pero sin caer en el error de pretender ser objetivo; buena parte del valor de este tipo de textos reside en su car\u00e1cter confesional, rabiosamente subjetivo. Pero centr\u00e9monos en Die Grotesk. Se trata, en primer lugar, de la primera fuente variable para comercio minorista de Klim. Basada en el estudio de los punzones originales de los maestros modernistas y en el examen pormenorizado de los espec\u00edmenes de Haas \u00abcon configuraciones de texto de 8, 9, 10 pt.\u00bb. Es en esos espec\u00edmenes en los que Sowersby descubre lo \u00abbuena que es en realidad la Helvetica\u00bb. Una tipograf\u00eda tan presente durante las \u00faltimas d\u00e9cadas que se ha convertido en el ox\u00edgeno tipogr\u00e1fico que respiramos. Sowersby trata de lanzar una nueva mirada sobre algo que parece haber estado siempre ah\u00ed; algo sobre lo que resulta \u00abdif\u00edcil imaginar qu\u00e9 se podr\u00eda a\u00f1adir o quitar para mejorarla\u00bb. No deja de ser fascinante y extra\u00f1a a los ojos algo idealistas y en cierto modo ingenuos de hoy en d\u00eda que Max Miedinger y Eduard Hoffmann, los padres de la Helvetica, confiesen que la dise\u00f1aron bas\u00e1ndose en la Akzidenz-Grotesk de H. Berthold (1896) para no perder cuota de mercado en el \u00e1mbito de las grotescas. Es decir, como enfatiza Sowersby en su art\u00edculo, Miedinger y Hoffmann dise\u00f1aron una cumbre de la tipograf\u00eda contempor\u00e1nea por razones puramente comerciales. Y adem\u00e1s, como es bien sabido, fue todo un \u00e9xito. Die Grotesk es por tanto una revitalizaci\u00f3n variable del estilo grotesco basado directamente en los metales originales de la Helvetica de 1957 que en este 2025 se presenta en 16 estilos, de Hairline a Heavy, incluyendo sus respectivas it\u00e1licas. Al final de su texto, en el que Sowersby no renuncia a dar ca\u00f1a a los grandes monopolios tipogr\u00e1ficos, se hace la pregunta del mill\u00f3n: \u00ab\u00bfPara qu\u00e9 intentarlo de nuevo con la Helvetica?\u00bb Inmediatamente lanza una especie de intento de respuesta apelando a su arrogancia, su experiencia, su independencia creativa o la necesidad intr\u00ednseca del artista de aprender enfrent\u00e1ndose a los grandes hitos de su oficio. Pero la verdadera respuesta, como suele pasar con las preguntas realmente interesantes, amigo m\u00edo, est\u00e1 en el viento.