La muestra “Fabular lo fabulado Vol. 1: ¿Soñaba Curro con pájaros eléctricos?” revisa desde el arte contemporáneo los imaginarios creados en torno a la Exposición Universal de Sevilla.

Treinta y tres años después de que la Exposición Universal de Sevilla proyectara al país hacia la modernidad tecnológica e internacional, su icono más recordado, Curro, regresa al debate público. El próximo 19 de septiembre se inaugura en LAB la exposición Fabular lo fabulado Vol. 1: ¿Soñaba Curro con pájaros eléctricos?, que permanecerá abierta hasta el 11 de octubre.

La propuesta plantea una revisión crítica de los relatos construidos en torno a la Expo’92, un evento que marcó un antes y un después en la identidad cultural española. En aquel contexto nació Curro, la colorida mascota oficial, convertida en símbolo de optimismo y futuro prometedor. Tres décadas más tarde, artistas de distintas disciplinas recuperan su figura para interrogar la memoria colectiva y cuestionar los discursos de poder que moldearon aquel imaginario.

El comisario de la exposición, Ale Rojas, lo resume así: “La intención es recuperar a Curro no como una simple figura de marketing, sino como punto de partida para examinar cómo los símbolos oficiales generan relatos que aún hoy condicionan nuestra forma de comprender el pasado y proyectar el futuro”.

Lejos de un ejercicio de nostalgia, la muestra funciona como un espacio de reflexión abierto. Las piezas de creadores como The Exvotos, María Cañas, Ricardo Barquín Molero, Nada’92, Meri Merino o Josep María Mir, entre muchos otros, ponen en diálogo arte y memoria, invitando a repensar la construcción de la identidad nacional, el papel del espectáculo en la política y la función de las imágenes en la configuración de lo común.

El cartel de la exposición, realizado por Ricardo Barquín Molero, anticipa esa mirada contemporánea que se aleja de la conmemoración y apuesta por el cuestionamiento. Con la participación de más de veinte artistas y colectivos, Fabular lo fabulado se presenta como la primera entrega de un proyecto más amplio que utilizará el arte contemporáneo como herramienta crítica para revisitar la historia reciente.

La exposición podrá visitarse en LAB (Calle Peral, 57, Sevilla) del 19 de septiembre al 11 de octubre, con entrada libre. El horario será de martes a viernes de 17:30 a 20:30 h, y los sábados en doble sesión de 12:00 a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h. La inauguración tendrá lugar el 19 de septiembre a las 19:30 h