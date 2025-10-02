Las redes sociales vivieron una d\u00e9cada de exceso. Las marcas publicaban sin descanso, atrapadas en la idea de que m\u00e1s era siempre mejor. El timeline se llenaba de likes ef\u00edmeros, retuits mec\u00e1nicos, stories fugaces, memes reciclados y carruseles interminables. Todo serv\u00eda para no desaparecer del mapa, aunque fuera a costa de la saturaci\u00f3n. Lo importante no era lo que se dec\u00eda, sino demostrar que se estaba presente, aunque fuera con ruido vac\u00edo.\u00a0 Sin embargo, algo ha cambiado. Y no es solo una intuici\u00f3n compartida por quienes trabajan tras bambalinas en los departamentos de comunicaci\u00f3n o social media. Es un hecho medido, comparado y puesto sobre la mesa por la XIII Edici\u00f3n del Observatorio de Marcas en Redes Sociales 2025, elaborado por IAB Spain en colaboraci\u00f3n con Alkemy, Gestazion y Metricool, con datos aportados por Adjinn. Un estudio que no solo radiograf\u00eda lo que hacen las marcas en las redes, sino que \u2014con la perspectiva de ocho a\u00f1os de evoluci\u00f3n\u2014 traza el arco de transformaci\u00f3n que ha vivido el ecosistema digital en Espa\u00f1a desde 2017 hasta hoy. Lo que se dibuja en ese recorrido no es el cierre de una etapa gloriosa, sino el paso necesario hacia otra m\u00e1s exigente y consciente. Las redes sociales han dejado de ser ese vergel despreocupado donde bastaba con lanzar para recibir. Han madurado. Del frenes\u00ed al foco: una d\u00e9cada que lo ha cambiado todo En 2017, publicar era f\u00e1cil. Barato. Org\u00e1nico. Las redes ofrec\u00edan un canal directo, sin peajes, hacia audiencias dispuestas a interactuar, compartir y comentar casi cualquier cosa que saliera con un logo y cierto ingenio. Fue una \u00e9poca generosa, casi euf\u00f3rica, donde el alcance parec\u00eda ilimitado y la visibilidad, un derecho natural. Pero lo que se dio sin coste, tarde o temprano encontr\u00f3 su factura. En 2025, el panorama es otro. En apenas ocho a\u00f1os, el volumen de publicaciones se ha desplomado de m\u00e1s de 5.000 al a\u00f1o por marca a menos de 1.800. Y no por falta de\u00a0ganas, sino porque el contexto ha cambiado: algoritmos m\u00e1s restrictivos, audiencias m\u00e1s esquivas, contenidos que se pierden en el ruido de lo incesante.\u00a0 A pesar de todo \u2014o quiz\u00e1s por eso mismo\u2014, las comunidades han seguido creciendo: +5,4 veces desde 2017, alcanzando este a\u00f1o una media de m\u00e1s de 1,5 millones de seguidores por marca. Pero ese crecimiento no se ha traducido, ni mucho menos, en mayor engagement. En 2025, el engagement mensual se sit\u00faa en el 0,91%, un nivel que recuerda a los ratios registrados en 2020 y 2021, y que consolida la tendencia descendente que comenz\u00f3 tras el pico alcanzado en los a\u00f1os m\u00e1s intensos de la pandemia. La fiesta, parece, se ha terminado. Y ahora las marcas se enfrentan a un nuevo reto: c\u00f3mo comunicar en un entorno donde publicar m\u00e1s no significa llegar m\u00e1s lejos. La era de la especializaci\u00f3n: cada red con su papel En este ecosistema m\u00e1s sofisticado y menos complaciente, las redes sociales han comenzado a comportarse como adultos que descubren su verdadera vocaci\u00f3n. Facebook, anta\u00f1o omnipotente, conserva su hegemon\u00eda en volumen de comunidad (69% del total), pero ha perdido influencia como espacio de conversaci\u00f3n. Hoy es m\u00e1s escaparate que plaza p\u00fablica. Instagram, por el contrario, se ha consolidado como el n\u00facleo del engagement, concentrando el 80% de la eficiencia total con tan solo el 15% de la comunidad. El lugar donde ocurre lo relevante. X (la red anteriormente conocida como Twitter) mantiene su h\u00e1bito de hiperactividad: es la red con m\u00e1s publicaciones (66%), pero su impacto es limitado. Sirve como canal de actualidad, de inmediatez. YouTube, en cambio, ha ido encontrando su sitio como el refugio de los contenidos duraderos, con profundidad y valor a\u00f1adido. Mientras tanto, nuevas plataformas emergen con discreta ambici\u00f3n. Threads, por su parte, presume ya de m\u00e1s de 10 millones de seguidores agregados entre las marcas analizadas. Sin embargo, el brillo se matiza cuando miramos la actividad: apenas el 46% de las marcas con perfil han publicado algo en el periodo estudiado. O lo que es lo mismo: mucha comunidad, pero poca conversaci\u00f3n. Un gigante potencial que, de momento, bosteza m\u00e1s de lo que habla. LinkedIn, por su parte, ha vivido un aut\u00e9ntico renacimiento: su comunidad se ha multiplicado por 2,5 en un solo a\u00f1o, y el engagement ha subido un asombroso 740%. TikTok sigue creciendo a contracorriente: m\u00e1s engagement (+35%) pese a un alcance que cae en picado. Pero el dato m\u00e1s revelador no es solo esa paradoja, sino la forma en que consumimos: la duraci\u00f3n media de un v\u00eddeo es de 41 segundos\u2026 y, aun as\u00ed, solo el 4% llega a verse completo. Un recordatorio brutal de que la atenci\u00f3n, incluso en la red m\u00e1s hipn\u00f3tica del momento, es un bien escaso y vol\u00e1til. El nuevo equilibrio: menos volumen, m\u00e1s estrategia En 2025, la media de publicaciones por marca ha ca\u00eddo un 40% respecto al a\u00f1o anterior. Podr\u00eda parecer un s\u00edntoma de agotamiento. Pero no lo es. Es una se\u00f1al de inteligencia. Las marcas han entendido que el impacto no se mide en cantidad, sino en relevancia. Lo que emerge es un nuevo paradigma: uno en el que publicar requiere intenci\u00f3n, contexto y timing. Una suerte de ecolog\u00eda comunicativa donde menos es m\u00e1s, pero solo si ese \u201cmenos\u201d es impecable. En este marco, la eficiencia \u2014la relaci\u00f3n entre interacciones y n\u00famero de publicaciones\u2014 se convierte en la m\u00e9trica clave. Y aqu\u00ed es donde algunas marcas han conseguido destacar con autoridad. Amazon Prime Video, Adidas, Flexicar o Nivea no solo acumulan buenos resultados: los optimizan. Con menos contenido, generan m\u00e1s impacto. El algoritmo no perdona: hacia una cultura del contenido con prop\u00f3sito La ca\u00edda en interacciones (de 2,5 millones en 2023 a 679.000 este a\u00f1o) no es un accidente. Es el s\u00edntoma de una tendencia m\u00e1s profunda: las redes se han vuelto m\u00e1s exigentes. Y no hablamos solo de los algoritmos. Tambi\u00e9n de los usuarios. Hoy, lo que no interesa se ignora. Lo que no emociona se olvida. Lo que no aporta se descarta. En ese terreno, las marcas ya no pueden refugiarse en campa\u00f1as neutras o en influencers de plantilla. Necesitan contenido con alma, con visi\u00f3n, con voz. Un relato que sepa resonar en medio del ruido. Y es aqu\u00ed donde brillan algunas de las lecciones m\u00e1s valiosas del estudio: campa\u00f1as que se atreven a equivocarse r\u00e1pido, estrategias que se alimentan del social listening, narrativas que conectan sin impostura. Porque el p\u00fablico ya no distingue entre lo que es publicitario o lo que no lo es. Lo \u00fanico que le importa es si merece su atenci\u00f3n. Una madurez que exige valent\u00eda Quiz\u00e1 lo m\u00e1s interesante del Observatorio 2025 no sean los rankings \u2014aunque LaLiga, Netflix o Amazon Prime Video siguen copando titulares\u2014, sino la historia que se dibuja en el trasfondo. Las marcas han dejado atr\u00e1s la adolescencia digital. Aquella etapa de euforia, de likes como moneda de cambio, de viralidad f\u00e1cil. Ahora, la comunicaci\u00f3n en redes sociales exige algo m\u00e1s: criterio, visi\u00f3n estrat\u00e9gica y, sobre todo, creatividad que entienda el contexto. Porque si algo est\u00e1 claro en 2025 es que nadie escucha a quien no tiene nada que decir.