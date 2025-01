The One Club for Creativity ha publicado los esperados Global Creative Rankings anuales, destacando a FCB New York como la Agencia Global del Año por segundo año consecutivo, mientras que FCB Global se consagra como Red de Agencias del Año en 2024.

Desde Europa, Serviceplan Germany Munich se posicionó entre las cinco mejores agencias en el ranking de Agencia del Año y aseguró el primer puesto como Agencia Europea del Año.

Las agencias Españolas a entrar en el ranking son 25, entre las cuales destacan con sus puntuaciones DAVID / Madrid, Little Spain y LOLA-MULLENLOWE S.L.U / Madrid.

El informe anual de referencia mundial de fin de año, que es gratuito para consultar, ofrece una clasificación integral de agencias, marcas y profesionales basada en los puntos obtenidos por las entradas ganadoras en los premios globales, regionales y locales de The One Club: The One Show 2024, los ADC 103rd Annual Awards, la competencia Type Directors Club TDC70, los ONE Asia Creative Awards 2024 y los programas de premios de los capítulos de The One Club en Denver, San Diego y Miami 2024. Desde 2023, las clasificaciones también incluyen los puntos obtenidos por las entradas ganadoras seleccionadas en los premios del Art Directors Club of Europe (ADC*E) Awards 2024.

“Los Global Creative Rankings son la clasificación más completa y transparente de la industria”, afirmó Kevin Swanepoel, CEO de The One Club. “No hay ponderaciones ocultas en el cálculo de las clasificaciones, y a diferencia de otras, no están detrás de un muro de pago. Como la principal organización sin fines de lucro de la comunidad creativa global, The One Club está en una posición única para ofrecer esta medida definitiva de excelencia creativa global de forma gratuita a todos en la industria.”

A continuación, se presentan los highlights de los Global Creative Rankings 2024 (haz clic en los enlaces de cada categoría para ver la lista completa). Además de la lista global, las clasificaciones por países y regiones específicas pueden consultarse utilizando los menús desplegables.

Global Agency Rankings

FCB New York Rethink Toronto McCann New York TBWA\Media Arts Lab Los Angeles Serviceplan Germany Munich Dentsu Inc. Tokyo FCB Chicago Marcel Paris VML New York Ogilvy PR New York, Publicis Conseil Paris (tie)

Europe Agency of the Year



Serviceplan Germany Munich Marcel Paris Publicis Conseil Paris HeimatTBWA\ Germany DDB Paris DAVID Madrid Ogilvy UK London Leo Burnett Germany McCann Poland Jung von Matt AG Hamburg

Independent Agency Rankings

Rethink Toronto Serviceplan Germany Munich Wieden+Kennedy Portland

Brand-Side Agency Rankings

Google Brand Studio San Francisco Apple Marcom Cupertino Superette, the Creative Studio at DoorDash San Francisco

Agency Network Rankings

FCB Global Ogilvy Group VML

Independent Agency Network Rankings

Rethink Serviceplan Group Wieden+Kennedy

Agency Holding Company Rankings

Interpublic Group WPP Omnicom Group

Production Company Rankings

Helo Los Angeles Smuggler New York/Los Angeles Wolf Credo Production Co Buenos Aires

Music & Sound Company Rankings

Citizen Music New York/Los Angeles DaHouse Audio Los Angeles Grayson Music Toronto

Country Rankings

United States Germany Canada Japan France

Region Rankings

North America Europe Asia Pacific Latin America Middle East & Africa

Global College Creative Rankings

Brigham Young University Provo Filmakademie Baden-Württemberg Ludwigsburg ArtCenter College of Design Pasadena Berghs School of Communication Stockholm School of Visual Arts New York

Usando los menús desplegables, las clasificaciones pueden consultarse por cada una de las categorías mencionadas, así como por país y región.Las clasificaciones se calculan en función de los puntos obtenidos por los premios ganados en todos los eventos globales, regionales y locales de The One Club (detalles disponibles aquí, selecciona “Ver más detalles”).

Actualizado 08/01/2025