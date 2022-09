Pepe Cruz Novillo JR habla con Gràffica sobre los diferentes casos de plagio del logo del PSOE y asegura que no le sorprende porque le parece una de las mejores creaciones de su padre.

Pepe Cruz Novillo y Jose María Cruz Novillo en su estudio Cruz más Cruz.

El logo del PSOE no solo lo utiliza sin permiso el Partido Socialista de Albania. El Partido Democrático Laborista de Brasil, el Partido Socialista de Argentina o incluso la Internacional Socialista también han utilizado un logo geométrico «muy inspirado» en la icónica creación de Cruz Novillo. Pepe Cruz Novillo, hijo del creador del logo, explica a Gràffica que esto no le sorprende porque de todas las creaciones de su padre «esta me parece una de las top absolutas».

Mientras habla con nosotros explica que está observando un cartel con el logo del PSOE que tienen colgado en la pared de su estudio. Sin duda, es uno de los trabajos de su padre de los que más se siente orgulloso: «Esta creación está en el límite de lo no mejorable desde el punto de vista conceptual y gráfico». De hecho, asegura que si 45 años después le dijeran que corrigiera algo probablemente le pondrían en un aprieto. En este sentido, casi le alegra que haya gente que piense igual que él y que, por ello, tengan que copiarlo.

A pesar de que estas copias le llenan de orgullo, piensa que estaría bien, como mínimo, pedir permiso al cliente: «Son ellos los que tienen los derechos de autor».

Logo Partido Socialista Argentino

Logo PDT Brasileño

Logo Internacional Socialista

opinión del psoe

Respecto a su comunicación con el PSOE sobre el plagio dice que ahora mismo es nula: «Nos ha pasado con muchos clientes, que se olvidan un poco de sus diseñadores cuando se les entrega el trabajo». Piensa que es un tema que ya se ha hecho público y que parece que al PSOE no le importa demasiado: «Sería bueno que el PSOE entendiera el valor de preservar el patrimonio de su logo». En este sentido, asegura que su padre ha llegado a decir que, de alguna forma, «alguna décima de voto ha llegado al PSOE por tener una buena identidad visual».

historia del logo

Pepe Cruz Novillo explica que el símbolo del puño y la rosa no se lo inventó su padre. Este icono se convirtió en el símbolo socialista internacional desde el congreso de Épinay en 1971 y fue interpretado por primera vez en Francia por Didier Motchane con una mano derecha sujetando una rosa. Cruz Novillo JR explica que su padre en el año 1977 recibió el encargo de realizar el logo para el partido en España: «La idea de los mandatarios era una revisión del logo del yunque y del tintero, que lo venían utilizando de antes».

Cruz Novillo propuso utilizar el puño y la rosa que ya se utilizaba en otros países europeos: «Y así los dibujó geometrizados». Para el hijo del diseñador, el cambiar la mano derecha por la izquierda fue un golpe maestro y con mucho sentido: «Con un criterio lógico e interesante mi padre decidió que debía ser una mano izquierda la que sujetara la rosa».

Logo de Cruz Novillo PSOE

Logo Partido Socialista Francés

una marca atemporal

Aquel logo del PSOE ha estado vigente hasta la actualidad y, según el hijo del diseñador, esta es la principal prueba del éxito: «A pesar de los altibajos y cambios de rumbo del PSOE, el logo ha llegado hasta hoy». Cruz Novillo JR afirma con orgullo que cuando hay noches electorales el logo que sigue representando al PSOE en todas las televisiones es el de su padre, y eso dice mucho de lo que ha supuesto para la historia política española.

Otra de las pruebas evidentes del éxito de esta creación de Cruz Novillo es que, a pesar de tener más de 45 años, está a la altura de las identidades actuales de los partidos. Al respecto, Cruz Novillo JR asegura que este logo compite divinamente con identidades que han sido creadas recientemente de partidos actuales: «Eso dice mucho de una marca atemporal».

En sus últimas campañas el PSOE ha hecho amagos de deshacerse de su icónico logotipo. Por ejemplo, para las últimas elecciones catalanas el PSC decidió utilizar una barra lateral y un corazón. Pepe Cruz Novillo explica que «han hecho intentos de encontrar una identidad alternativa que a veces es temporal, pero al final con buen criterio acaban volviendo».

Cartel de la campaña en la que no está el logo del PSOE de Cruz Novillo

«Creo que este logo sigue siendo una gran marca. No solo gráficamente, sino también conceptualmente». Pepe Cruz Novillo JR

Respecto a la barra lateral, Cruz Novillo JR asegura que es potente gráficamente pero que está muy trillado ya que Podemos la ha utilizado, Ciudadanos también e incluso el PP ha llevado su gaviota hacia una forma de corazón: «El corazón se ha convertido en un arquetipo bastante absurdo, y yo creo que el puño y la rosa tienen un simbolismo muy bonito que es la fuerza y la sensibilidad en una misma imagen».

otros casos

Por desgracia, Pepe Cruz Novillo explica que el tema de los plagios es de lo más habitual: «Tengo una colección en el ordenador de todas las cosas que me voy encontrando por ahí». Explica que la más sonada fue en el primer concurso que hubo para la primera identidad del Gobierno de España, en el que el ganador copió exactamente la corona que había dibujado su padre para el quinto centenario del Descubrimiento de América. La corona de Correos también ha sido otro de los logos más copiados de Cruz Novillo. Por ejemplo, el Consejo Superior de Deportes, hasta hace poco que renovó su identidad, contenía en su logo la corona de Correos: «Esto nos ha pasado mucho, la verdad».