Actualizado 06/06/2023

Viajamos a Marte para hablar con Cris Busquets, una de las voces más autorizadas del panorama nacional en diseño de producto digital que acaba de volcar todos sus conocimientos en Diseño desde Marte (Jardín de Monos), una imperdible guía para llevar a cabo el apasionante reto de diseñar los productos con los que interactuamos a diario.

Diseño desde Marte (Fotografía: Salva Cerdá)

Pedir comida a domicilio, medir el ejercicio físico, gestionar una cuenta bancaria, mirar los horarios del autobús de línea… cada vez son más las tareas que recurrimos a la interacción con productos y servicios digitales. Es por ello que el diseño digital se ha convertido en la disciplina creativa con más futuro y proyección. Pero a la vez que nuevo y apasionante es desconocido y complejo.

Para arrojar luz sobre el presente y futuro del diseño digital hoy viajamos a Marte para hablar con Cris Busquets, una reconocida experta en diseño de producto digital que ha sacudido la industria con su libro Diseño desde Marte. Su amplia experiencia profesional como senior product designer en empresas como Twitter, Hola-luz o DDB, así como sus capacidades docentes tanto en el ámbito académico como en la publicación en línea uiFromMars, la han convertido en una referente a tener en cuenta.

En la actualidad trabaja en Automattic (WordPress.com), donde se encarga principalmente de diseñar la funcionalidad de las newsletters dentro de WordPress. Hablamos con ella sobre el porqué de su nuevo libro, sobre la situación actual del diseño digital y sobre las tendencias venideras de un futuro que promete ser apasionante.

Lo primero preguntarte por ti. ¿Cómo estás? ¿En qué proyectos andas metida últimamente?

Pues te diría que estoy en un momento muy dulce. Hace pocas semanas que se publicó mi primer libro, Diseño desde Marte, y estoy disfrutando mucho viendo el recibiento que está teniendo. Ahora estoy trabajando en Automattic, en el proyecto de Newsletters de WordPress.com, y en paralelo, continúo escribiendo en uiFromMars, mi blog sobre diseño de producto digital.

El diseño de producto digital nos rodea y no cabe duda de que en el futuro va a tener un papel importante, ¿me podrías explicar qué futuro crees que le espera a la creatividad en relación con el diseño UX/UI?

La presencia de lo digital está creciendo día tras día, lo que me lleva a imaginar un futuro en el que los productos digitales que diseñemos estén más integrados en nuestro día a día, de forma integrada y sin depender tanto de llevar siempre un teléfono inteligente encima. Desde un punto de vista creativo, me gustaría que fuésemos capaces, y me incluyo, de darle al diseño de productos digitales más intención. Y con intención, me refiero tanto a atrevernos a experimentar más en el uso de texturas, tipografías, retículas e interacciones, como a que sean productos digitales más enfocados en el bienestar de las personas.

En este sentido, es inevitable no preguntarte por la Inteligencia Artificial. ¿Cómo crees que está afectando a los procesos de diseño? ¿Cómo piensas que afectará al futuro?

Hace algunas semanas, y posiblemente tras ver todo el ruido que se generó en varias redes sociales, decidí probar Chat-GPT4, Midjourney y Stable Diffusion. Quería conocer de primera mano si todo aquello que ahora parece tan catastrofista es algo que puede suceder y, si es así, si es tan a corto plazo como parece.

Honestamente, me sorprendió mucho la capacidad que tiene Midjourney de crear imágenes. Los acabados, efectos y definición que tiene son realmente sorprendentes. En el caso de Stable Diffusion me pareció que todavía le faltaba un poco de “entrenamiento” para poder llegar a los mismos resultados. También probé Chat-GPT4 para experimentar cómo es interactuar con una IA y ver qué resultados podía obtener. Al principio me sentí como si fuera Theodore Twombly y estuviera interactuando con Samantha, una asistente virtual (Her, 2013).

Los resultados que obtuve pueden utilizarse como base para iniciar un proyecto, como una forma de generar inspiración como la que ya buscamos en plataformas como Dribbble, Awwwards o similares.

Pienso que los profesionales aportamos y aportaremos el criterio, algo que, por ahora, no pueden ofrecer estas herramientas: están a la expensa de que les hagamos una pregunta o escribamos instrucciones para generar un contenido determinado. Es cierto que pueden facilitar algunas tareas, pero, al fin y al cabo, está en la mano de quien diseña tener todo el contexto (empresarial, de usuario, etc.) y diseñar con esa información, que es la que, al fin y al cabo, añade restricciones y condiciones a un proyecto.

Diseño desde Marte (Fotografía: Salva Cerdá)

Estás trabajando en la actualidad en Automattic, una de las empresas más potentes del mundo a nivel tecnológico. ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Cómo es trabajar allí?

Empecé a trabajar en Automattic como senior product designer a finales de febrero de este mismo año. Desde ese momento he estado trabajando en un mismo proyecto, el de Newsletters. Me encargo principalmente de diseñar la funcionalidad dentro de WordPress.com, y considerar los diferentes casos de uso que pueden existir para poder conceptualizar y diseñar la mejor solución.

Me hace mucha ilusión trabajar en Automattic, y concretamente en WordPress.com, ya que hace más de 12 años que creé mi primer blog utilizando precisamente esa plataforma. Automattic ha sido una empresa totalmente distribuida desde el primer día: lo que permite contratar globalmente, es eficiente y sostenible. Esto hace que sea una empresa con mucha diversidad: hay casi 2.000 Automatticians de 96 países diferentes, que hablamos 122 lenguas. Esto crea un entorno muy rico para trabajar, en el que se generan muchas ideas diferentes con muchas perspectivas.

Siempre se ha dicho que el usuario es el centro del diseño de producto digital, y de alguna forma sus exigencias van marcando el rumbo del diseño. ¿Cuáles crees que son las exigencias y necesidades actuales de los usuarios?

Pienso que hoy en día, como usuarios cada vez más exigimos a los productos digitales y a las empresas. Esperamos, no solo que funcionen correctamente, sino que lo hagan de forma que nos hagan disfrutar y nos ayuden a alcanzar los objetivos que tenemos. Además, también hay más consciencia del impacto que tiene un producto digital en el mundo físico: hay aplicaciones que, por ofrecer un servicio y que su negocio sea sostenible, llevan a cabo prácticas abusivas con sus empleados o hacia la sociedad en general, o aprovechan que son monopolios para no cuidar a sus usuarios. Tengo la impresión de que, como usuarios, cada vez buscamos más entender qué impacto tiene en nuestro entorno ese producto digital en concreto y estamos más alerta al uso de patrones que manipulan el comportamiento de los usuarios.

Cada vez hay más soportes digitales en los que las marcas quieren estar presentes, ¿qué importancia tiene que todos los touch points de una empresa digital sean coherentes y consistente?

Este ha sido siempre el quid de la cuestión, y la respuesta no es fácil. Desde el punto de vista de la marca, como bien decías, debe haber cierta coherencia y consistencia en todos los touch points. Pero esto no significa que todo tenga que ser igual en cada punto de contacto. Lo que ha pasado muchas veces es que se diseña una campaña, y después se intenta replicar en cada medio, sin importar su naturaleza.

Las marcas y, por ende, los productos digitales, deben conocer qué características tiene el medio y después diseñar la mejor solución posible. Lo que funciona en televisión, seguramente no lo hará en YouTube: aunque sean formatos audiovisuales, los públicos y momentos de consumo no son los mismos, ni tampoco la duración o la interacción. Lo mismo sucede entre un medio impreso y uno digital: un anuncio en un periódico no debería ser igual que un banner, donde el espacio es más limitado, la atención es más reducida y tiene que cumplir ciertos requisitos técnicos.

Lo que debe ser consistente y coherente es la marca: un solo mensaje, adaptado a las características de cada medio o punto de contacto.

Diseño desde Marte (Fotografía: Salva Cerdá)

También tenemos que hablar de tu libro que, por cierto, está siendo todo un éxito ¿Qué cuentas en él?

¡Gracias! Cuando empecé a escribir el libro, Diseño desde Marte, me propuse que sirviese para dar una visión general de todo lo que implica el proceso de diseño en los productos digitales, así como las metodologías y los diferentes perfiles a diseño que forman parte de él. Traté de enfocarlo y estructurarlo de modo que se pudiera convertir en una guía de consulta: puede leerse entero o utilizarse para refrescar partes concretas del proceso de diseño o metodologías que sirven para resolver problemas concretos.

En él escribo sobre todo el proceso de diseño de productos digitales: desde que llega el encargo, ya sea por parte de la empresa o los usuarios, hasta que se hace la presentación, pasando por la gestión del proyecto, las diferentes metodologías de investigación con usuarios, la función, la estética y el handoff al equipo de desarrollo.

¿A quién va dirigido el libro? ¿Qué feedback estás recibiendo?

Diseño desde Marte es el manual de diseño de producto digital que me hubiera gustado leer a mí y está orientado a tres tipos de públicos. El primero de ellos es a estudiantes y perfiles de diseño de producto digital, para que comprendan mejor los orígenes de su profesión, sepan cómo afrontar proyectos y puedan entender mejor el peso del diseño en la estrategia de la empresa. El segundo es a docentes que quieran utilizarlo como guía para explicar el proceso de diseño o como referencia para preparar las clases. Y el tercero es a emprendedores y perfiles de desarrollo y producto, para que puedan entender mejor qué es el diseño y su impacto, conocer qué hace un diseñador y aprender cuál es nuestra manera de trabajar.

El feedback que estoy recibiendo es muy positivo. El libro salió a la venta el 19 de abril y en menos de dos semanas y media se vendieron todas las unidades que habíamos impreso. Ha habido muchas personas que lo han pedido y, al recibirlo, lo han compartido en redes sociales. Me ha hecho mucha ilusión ver como el trabajo de los últimos tres años por fin llega a las manos de otras personas.

Tampoco me resisto a preguntarte por tu newsletter, que es todo un éxito dentro del sector creativo. ¿Nos podrías explicar en qué consiste? ¿Qué objetivo tiene?

uiFromMars es un blog que inicié en febrero de 2018. Había empezado a escribir lo que iba aprendiendo sobre diseño de producto digital, y pensé que, ya que lo escribía, quizás también tenía sentido publicarlo: si yo había tenido una duda, era posible que cualquier otra persona se encontrara con la misma.

Lo que comenzó como un ejercicio de recopilación pronto se convirtió en un blog y una newsletter muy conocido dentro del sector. Actualmente, el 40% de las visitas proviene de España y el otro 60% de diversos países de América Latina. Desde que publiqué el primer artículo, uiFromMars ya ha superado los dos millones de páginas vista y los 7.000 suscriptores en la lista de correo. Actualmente ya he publicado más de 230 artículos, todos gratuitos, y por ahora no tengo intención de parar.

Para poder presentarse a los retos que este ecosistema digital presenta, ¿qué debe aprender en la escuela el diseñador actual?

Lo más importante son las bases. Es esencial dominar y conocer la tipografía, las retículas, cómo utilizar los colores, tratamiento y optimización de imágenes… y también los estándares del sector, especialmente si se van a orientar a diseñar aplicaciones para dispositivos móviles. Siguiendo con las bases, también hay que conocer bien las herramientas que permiten aprender y conocer mejor a los usuarios y a la empresa: son los dos entes que, de algún modo, definen cómo tiene que ser un diseño.

Una vez se tiene esta base, es cuestión de no parar de aprender: esta es una profesión que está en constante evolución, y hay que intentar seguirla un poco para estar alerta de las tendencias o de los programas. No es que haya que pasarse todo el día tratando de leerlo todo, pero sí conocer “qué se cuece” y atreverse a experimentarlo un poco para probarlo y formarse una opinión propia.

¿Y qué nuevas profesiones crees que está demandando o que va a demandar el sector?

Considerando el contexto actual de las empresas tecnológicas, que parece que están en una fase de reducción de costes y despidiendo a muchos profesionales, parece que lo más importante es construirse un perfil generalista. Alguien que más o menos pueda trabajar en todas las fases del proceso de diseño que, si bien hará partes que no resuelva igual de bien que como lo haría alguien especializado en eso, podrá salir del paso y diseñar un producto digital. Desafortunadamente las empresas buscan reducir costes y si pueden contratar a un perfil de diseño en lugar de cinco, lo harán.

Hace tiempo que se habla de ello, pero es posible que se busquen más perfiles orientados a la realidad virtual o a la realidad augmentada. Si bien aquí sí sirven las bases de las que te hablaba antes, se necesita un conjunto de habilidades adicionales muy diferente. Sobre si la IA demandará un perfil más específico de diseñadores, creo que todavía es demasiado pronto para poder decirlo.

En mi opinión, lo único que hay de cierto, es que los fundamentos del diseño no van a variar, y que es imprescindible conocerlos y dominarlos. Nunca sabes hacia qué especialidad dentro del diseño acabarás trabajando.