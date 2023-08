Actualizado 02/08/2023

Hablamos con Chema León, Executive Creative Director de Design Bridge and Partners, sobre su forma de trabajar, la situación actual del diseño o sobre el auge de la IA.

Design Bridge and Partners es la creación de una nueva compañía de diseño estratégico a nivel mundial, que surgió en abril como resultado de la fusión entre Superunion y Design Bridge bajo la sombrilla de WPP. Esta colaboración reúne a dos empresas con habilidades y experiencias complementarias, con el objetivo de redefinir el papel y la capacidad de diseño para impulsar el crecimiento y abordar los retos empresariales y sociales de la actualidad.

Es, por tanto, una red global consolidada, presente en 12 países, que cuenta con 850 expertos en diseño y se ha construido sobre una cultura sólida de colaboración y desarrollo de talento. En Madrid, se ha incroporado recientemente a Chema Léon como Director Creativo Ejecutivo para reforzar el equipo multidisciplinario y conectado que sigue trabajando con marcas de renombre mundial como NASA Artemis, Iberdrola, Unilever, Coca-Cola, Microsoft, Diageo, Mastercard, Intel o Cepsa entre muchas otras. Hablamos con León sobre los puntos fuertes de esta organización que recientemente ha sido galardonado con cinco pencils en los D&AD.

Design Bridge and Partners es el resultado de la fusión de Superunion con Design Bridge. ¿Cómo definirías vuestro estilo y cúal es el punto más fuerte en términos de diseño?



Design Bridge and Partners nace con una vocación de convertir el diseño en una herramienta estratégica de resolución de desafíos empresariales y sociales en un entorno en constante evolución y cambio. Utilizamos el diseño como motor de transformación para potenciar el valor de las marcas.



¿En qué proyectos andáis metidos ahora? Que se puedan contar, claro…



Poco podemos contar… en general nuestros proyectos son extremadamente confidenciales hasta su lanzamiento. Design Bridge and Partners está especializado en el desarrollo de proyectos estratégicos y de innovación para clientes nacionales, regionales y globales que dependen de equipos de trabajo con importantes objetivos comerciales y de negocio. ¡Imagínate la presión! Ahora tenemos desde proyectos en el sector de la energía o telecomunicaciones hasta bebidas “Ready to Drink”.

En los D&AD habéis recibido 5 pencils… ¡Enhorabuena! ¿Qué importancia tienen para vosotros los premios en diseño?

Los premios son clave para nosotros, no solo premios de diseño, sino también galardones que premian la efectividad de negocio o la transformación a través de la creatividad. Los premios son la mejor forma de atraer clientes que quieren invertir en buenas soluciones creativas y por supuesto también atraer el mejor talento que desea trabajar con referentes creativos de la industria.

El diseño no deja de evolucionar y parece casi imposible trazar un proyección de lo que nos espera. En este contexto, ¿qué tendencias creéis que están ahora más vigentes?

Esta es una pregunta compleja y muy abierta… Considero que uno de los movimientos que más me atraen en la actualidad son las marcas que están buscando propósitos transformadores en la sociedad y diseños que ayuden a trasladar esas ideas tan ambiciosas de forma exitosa. La sociedad lo está demandando más allá de la creación de “logotipos o identidades bonitas” aunque aún la industria se enorgullece de ese tipo de trabajos puramente estéticos. Por supuesto no podemos olvidar la sostenibilidad como otro “trend” y cómo el diseño estratégico puede ayudar a las empresas a conseguir los objetivos de sostenibilidad de 2030.

«No podemos olvidar la sostenibilidad como otro trend»

Parece evidente que la IA tendrá un papel clave. ¿Cómo crees que afectará a los procesos creativos?



Como en otras etapas del pasado, la tecnología ha llegado para quedarse y no nos queda más que utilizarla a nuestro favor y sacarle el máximo partido. La IA nos está ayudando a expandir nuestras posibilidades creativas y de diseño de forma más efectiva y práctica. A inspirar y retar a nuestros clientes. Lo importante es que nosotros tenemos el control sobre la creación de las ideas, y su implementación y filtro sobre cualquier marca, pero es indiscutible que la IA es un avance que va a ayudar a progresar a la industria, al talento y, en definitiva, a las empresas.

Iberdrola, Unilever, Coca-Cola, Microsoft, Diageo, Mastercard… Vuestra cartera de clientes es la envidia de cualquier agencia. Tenéis de diferente clase y condición. ¿Nos podríais contar las diferencias y cuáles preferís?



No hacemos distinciones entre grandes y pequeños. El proceso de desarrollo estratégico de diseño va a ser parecido para ambos tipos de clientes. Lo que más valoramos son los clientes que tienen claro cuál es el problema que debemos resolver, y los que no tiene miedo a los desafíos. Clientes a los que les gusta ser inspirados y retados y podemos ayudarles a construir una visión a largo plazo con “big ideas”. Y aquellos que buscan relaciones de confianza que puedan perdurar durante años.

«Lo que más valoramos son los clientes que tienen claro cuál es el problema que debemos resolver»

Algunos de nuestros lectores son estudiantes en diseño y creatividad. ¿Qué consejos les daríais para tener éxito en el mundo del diseño?



Primero les diría que disfruten, hay pocas profesiones donde nunca paras de aprender y crecer desde la inspiración que te rodea. Escuchar, ver y tener una actitud de descubrir constantemente es vital. Tu resultado creativo será la síntesis de todo lo que hayas vivido y experimentado en tu vida, desde gastronomía, literatura, música, etc.

Segundo, les diría a todos que se sientan privilegiados, y que piensen en el diseño como una herramienta poderosa estratégica de cambio capaz de hacer cosas grandes, crear necesidades en la sociedad o cambiar comportamientos.

→ Design Bridge and Partners