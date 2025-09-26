Brutal Types se define en su cuenta de Instagram como \u00abel hogar de las fuentes europeas de entreguerras\u00bb. Se trata de un proyecto que es mucho m\u00e1s que un cat\u00e1logo tipogr\u00e1fico, pues adem\u00e1s de las l\u00f3gicas pretensiones comerciales fruto de distribuir tipograf\u00edas, de estilo display en este caso, funciona tambi\u00e9n como repositorio de un rico patrimonio compuesto por \u00abalfabetos de vanguardia creados por arquitectos, artesanos y dise\u00f1adores\u00bb. Brutal Types es un proyecto de ReTypes Foundry, fundici\u00f3n digital independiente con sede en La Haya, y se centra en el legado de la rica tradici\u00f3n europea de \u00abletras monumentales y arquitect\u00f3nicas\u00bb, un legado que sin embargo apenas se ha visto reflejado en el \u00e1mbito de las tipograf\u00edas digitales. Vistas en su conjunto, el vigor de estas tipograf\u00edas parece dotarlas de una cierta cualidad atemporal: a pesar de los a\u00f1os transcurridos desde su creaci\u00f3n, siguen resultando contempor\u00e1neas y vibrantes para los ojos del p\u00fablico actual. Para obtener un cat\u00e1logo coherente y est\u00e9ticamente armonioso y que no entrara en contradicci\u00f3n con el cat\u00e1logo principal de la fundici\u00f3n, Ramiro Espinoza y Paula Mastrangelo, responsables de ReTypes y del proyecto Brutal Types, se centraron en un periodo concreto, tanto temporal como geogr\u00e1ficamente, el per\u00edodo de entreguerras del siglo XX en Pa\u00edses Bajos; aunque siempre cabe la posibilidad de que el proyecto crezca hasta trascender, felizmente, sus propias premisas iniciales. En el cat\u00e1logo de Brutal Types encontramos desde una sans basada en la se\u00f1alizaci\u00f3n de los nombres de las calles que se encuentra en toda La Haya \u2014\u00abOoievaar\u00bb\u2014, o una display de rotundas hechuras \u2014\u00abJoop\u00bb\u2014 dise\u00f1ada a partir de \u00ablas expresivas letras talladas por el escultor Theo Vos (1887-1948) en la l\u00e1pida de Josephine van den Nieuwenhuijsen (1909-1927), ubicada en el sereno cementerio de St. Petrus Banden en La Haya\u00bb, hasta una peculiar display \u2014\u00abLachappelle\u00bb\u2014 inspirada en un antiguo reclamo gr\u00e1fico de una empresa de suelos, o \u00abBrinkhuis\u00bb, una personal\u00edsima display basada en los letreros de las fachadas de algunos inmuebles de Betondrop, barrio de Amsterdam levantado entre los a\u00f1os 1923 y 1926 y caracterizado por su vanguardista arquitectura de hormig\u00f3n. Esta es s\u00f3lo una peque\u00f1a muestra de un riqu\u00edsimo cat\u00e1logo que deja bien patente los diferentes planos funcionales y conceptuales en los que las letras se pueden desarrollar, desde la vertiente p\u00fablica de los carteles callejeros a las tipograf\u00edas digitales puestas a disposici\u00f3n de los profesionales de la comunicaci\u00f3n visual. Una apuesta por revivir digitalmente y con todo los requerimientos t\u00e9cnicos propios del actual contexto digital una peque\u00f1a muestra del patrimonio tipogr\u00e1fico que forma parte del legado cultural y social europeo del siglo XX. Por eso, proyectos como Brutal Types trascienden lo meramente tipogr\u00e1fico y se adentran en lo hist\u00f3rico, lo social, lo cultural y lo art\u00edstico. El equipo de Brutal Types, se completa, adem\u00e1s de los mencionados Ramiro Espinoza y Paula Mastrangelo, con Sabina Chipar\u0103, Mathis Payet, Jolana S\u00fdkorov\u00e1, Daniel Calders y Fabi\u00e1n Kolar.