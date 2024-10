Amigo diseñador, vamos a ser claros: si te presentas a una llamada a proyecto y algo sale mal —el cliente no está contento, o decides que las condiciones no son justas— no esperes que nadie te defienda. Es lo que hay. Los organizadores y promotores, esos que parecen tan interesados en el éxito de la profesión, te dirán que son solo meros intermediarios, que no pueden hacer nada. Y lo más gracioso es que, a estas alturas, esto ya no debería sorprenderte. Porque este caso no es el primero, y te aseguro que no será el último.

Ellos dirán que te representan, da igual que sea a nivel nacional o local, da igual que sea asociación, fundación, instituto o centro. Si alguna vez tienes la ilusión de que alguien de todos esos va a ponerse de tu lado, será mejor que te lo quites de la cabeza. Si levantas la voz y preguntas por qué las cosas no se han hecho bien, si te atreves a exigir transparencia o a pedir explicaciones, no solo te ignorarán sino que te señalarán como un exaltado que arma ruido.

O peor aún, tus propios colegas probablemente te critiquen. ¿Te suena la frase “Cómo te gusta el lío”? Pues prepárate, porque será el comentario que más escucharás si decides ir en contra de los que dicen que te representan, defienden o velan por tus intereses. Tus colegas diseñadores miraran a otro lado, y en privado te darán palmaditas de animo, pero en público silencio. Mientras los haters te arrinconarán y te amenazaran que si no dejas de señalar te vas a quedar sin trabajo.

Porque claro, ¿quién va a querer perder su invitación a la próxima fiesta de reparto de dinero público? Porque mientras tú te preguntas si vale la pena protestar, otros están disfrutando de eventos organizados con ese dinero que no es suyo, pero que manejan tan bien. Encuentros nacionales, congresos, festivales, semanas del diseño, premios… si quieres venir a la fiesta no protestes. Tus amigos no les interesa alinearse contigo, no vaya a ser que luego los excluyan del próximo evento.

Lo mejor de todo es que el problema no es solo que el sistema no te defienda. Es que incluso si consigues llegar hasta el final, si ganas un concurso o logras sacar adelante un proyecto, puede que al final tu trabajo acabe en un cajón. ¿Te suena el nombre de José María Cruz Novillo? Sí, el mismo que diseñó gran parte de la identidad visual de España, y cuyo trabajo fue ignorado en más de una ocasión. Y si a alguien como él le pasa esto, ¿qué puedes esperar tú?

Y si por casualidad decides que ya es demasiado, que te han tomado el pelo suficientes veces y que vas a hablar, prepárate. Lo más probable es que te digan que es mejor que no señales a nadie, que no molestes a los que manejan el cotarro. Porque claro, es incómodo que alguien pida explicaciones. Mejor mantener la “omertá” del diseño, y seguir jugando al juego de siempre. Y eso te lo dirán tus colegas y tus amigos más cercanos.

Esto me genera una tristeza inmensa. Conozco y admiro a los diseñadores que participaron en este proceso —los finalistas y ganadores son amigos y colegas a los que respeto profundamente—, pero me duele ver que seguimos igual que siempre. No importa cuántos años pasen, el diseñador no es respetado en este país. Y lo peor de todo es que quienes deberían estar ahí para protegernos, nos dejan completamente desprotegidos.

Es doloroso ver cómo se trata a figuras como José María Cruz Novillo, a quien deberíamos estar erigiendo monumentos por todo lo que ha dado al diseño español, y nadie hace nada. Su trabajo es pisoteado y quienes deberían defenderlo callan. Y lo más frustrante es que cuando lo hacemos desde los medios, nos critican, nos dicen que nos callemos. Nos acusan de señalar a quienes no deberíamos, como si hubiera una especie de ley del silencio en este sector. Como siempre eso tan periodístico de matar al mensajero.

Este sector, a veces, da pena. Ver a amigos y colegas aplaudiendo lo vergonzoso, viendo cómo diseñadores y profesionales prefieren mirar hacia otro lado, no cuestionar, no preguntar… Todo por no incomodar a aquellos que controlan el dinero y las oportunidades. Y así seguimos, con clientes que creen que nuestro trabajo no tiene valor solo porque deciden que no les gusta.

Amigo diseñador, estás solo y muy mal acompañado. Este es el triste panorama. Más te vale que te busques un buen abogado y aprendas a defenderte tú mismo, porque aquí, si no te defiendes solo, nadie lo hará por ti.

Actualizado 14/10/2024