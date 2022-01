Sudtipos presenta Almoneda, la primera tipo diseñada por Ale Santos, una display detallista y luminosa inspirada en el universo de las gráficas comerciales del Rastro de Madrid.

Lanzarse a diseñar una fuente tipográfica es una de esas decisiones que marcan. Una vez que estás metida de lleno en el proyecto ves como todo se complica, como cada decisión es un mundo, como te asaltan las dudas.

El diseño tipográfico es una vocación exigente y enfrentarte a tu primera tipografía es tan emocionante como agotador, incluso frustrante.

Por eso, nos alegra tanto encontrar proyectos como Almoneda, la primera tipo diseñada por Ale Santos, que ha salido bajo el sello de Sudtipos. En Almoneda vemos ejemplificado el esfuerzo, las dudas y las frustraciones que atraviesa cualquier diseñadora o diseñador a la hora de enfrentarse a un proyecto que aspire a alcanzar los estándares del competitivo mercado tipográfico internacional.

Consideramos que es necesario dar luz al esfuerzo que supone diseñar una tipografía completa para que, poco a poco, se valore en su justa medida este hermoso, complejo y, en gran medida, desconocido oficio de hacer letras.

esencia tipográfica de Madrid

Dice el Diccionario de la Academia que «almoneda», palabra de clara procedencia árabe, se refiere a la venta pública de bienes muebles generalmente usados. Es decir, el famoso Rastro madrileño, repleto de reclamos comerciales de muchas clases y muchas épocas que, juntos, constituyen un verdadero tesoro tipográfico.

En ese lugar legendario encuentra Ale Santos su inspiración para Almoneda, donde las letras comerciales de finales del siglo XIX y primeros del XX dan lugar a una expresiva y pizpireta fuente digital del siglo XXI, una tipo alegre y luminosa, como los domingos de mercadillo.

De marcado contraste y aliento display, Almoneda se presenta en cuatro estilos: light, regular, bold y variable. Cuenta, a su vez, con un variado conjunto de caracteres alternativos, además de un gran número de ligaduras.

Hemos charlado con Ale Santos para que nos cuente de primera mano todo el proceso de construcción de Almoneda, su primera fuente tipográfica, en el que no ha estado solo, sino muy bien acompañado.

Foto de Jimena Cuerva

todo empieza durante la cena

«La idea de colaboración surgió durante una cena a la que asistimos algunos Plómez junto con Alejandro Paul, de Sudtipos. Almoneda estaba bastante acabada, pero aún le quedaban por pulir cosas como el kerning, algunas ligaduras, diacríticos, etc.

»Antes de llegar yo, alguien le había enseñado a Alejandro imágenes de la tipo y le gustaron. Al llegar me quedé muy sorprendido cuando supe que a Alejandro le había gustado y que estaba interesado en ella para sacarla con Sudtipos. ¡Es un piropo que no te dicen todos los días! Los Plómez hicieron de celestina, vaya.»

los cimientos del proceso creativo

Diseñar una fuente tipográfica a partir de unas pocas ideas, casi de intuiciones, es un proceso arduo y extenso. Conforme el trabajo avanza, esas primitivas ideas se van alejando y cada decisión marca el camino a seguir. Sucede a veces, con el trabajo muy avanzado o incluso terminado, que los puntos de partida se desdibujan y no es sencillo recordar cuáles fueron aquellas primeras ideas que nos impulsaron.

«Almoneda empieza, creo, poco después de acabar mi curso de tipografía de Familia Plómez, hará unos cinco años (puede que más). Estaba con ganas de hacer algo y la opción de acabar la que empecé durante el curso no me apetecía, estaba un poco desilusionado con ella.

»Además, estaba como loco por meterme en un proyecto personal más profundo, ya que, normalmente, los proyectos que abordaba se quedaban en ilustraciones o letterings que no me aportaban nada especial.

»Por aquel entonces ya tenía fijación por varias cosas que han hecho de base de Almoneda: el eje en letras redondas que solía ver en muchas gráficas de finales del siglo XIX y principios del XX, la gráfica de los comercios antiguos, sobre todo los azulejos de Ruiz de Luna o de Alfonso Romero, y las letras interlock con contraste. Básicamente las tres ideas van unidas.»

al principio, lápiz y papel

«Así, empecé dibujando unas primeras ideas que, obviamente, están muy lejos del resultado final. Conté con la ayuda de Juanjo López (diseñador tipográfico y mi profesor durante el curso de la Familia Plómez), a quien no paraba de darle la turra con los dibujos y que, gracias a su sabiduría y su tacto sin filtro a la hora de sacar fallos, pude ir corrigiendo y, sobre todo, ordenando las ideas de dibujo, algo para mí bastante complicado.»

el valor de la creación tipográfica

«Es “fácil” hacer un lettering que funcione bien conociendo la base caligráfica y teniendo nociones de dibujo, pero cuando hablamos de dibujar letras, que sean bonitas y que funcionen como conjunto, como herramienta, vienen los problemas. Me curraba mucho algunas letras o detalles, pero luego, a la hora de verlo funcionar, erraba. Este, para mí, es el mayor valor que le doy al trabajo de creación tipográfica.

«Es “fácil” hacer un lettering que funcione bien conociendo la base caligráfica, pero cuando hablamos de dibujar letras, que sean bonitas y que funcionen, vienen los problemas.» Ale Santos

»Una vez que tenía más o menos claro el dibujo y el concepto general, vino la locura: las variaciones en las letras, ligaduras imposibles, catchwords, ilustraciones… Todo muy del estilo de las tipo de la American Type Founders de principios del siglo XX, pero en una tipo del siglo XXI. Quería meter de todo. Me lo paso como un enano viendo esos catálogos y dibujando y quería imitarlos en Almoneda.»

inspiraciones e influencias

«Me he fijado mucho en el trabajo de David Jonathan Ross, que realiza muchas interpretaciones de tipografías clásicas display, o tipógrafos más cercanos con proyectos con rasgos similares como Aloma, de TypeRepublic, Bely, de TypeTogether, Montecatini, de Louise Fili, o Retiro, de Typofonderie.

»También me he fijado en Benguiat Interlock, de House Industries, o Chulapa, para ver cómo era su funcionamiento interno. Mi idea era sobre todo huir de las ligaduras y trabajar con las funciones de Glyphs para crear las uniones y conexión de letras de forma automática. Al final, fue un punto a medio camino, más manual, ya que iba a empeorar el funcionamiento de Almoneda.»

«Me parece difícil saber cuándo parar. Cuándo ver si está lista o no.»

el difuso punto final

«Me parece difícil saber cuándo parar. Cuándo ver si está lista o no. Además, es mi primera tipografía “acabada” y siempre crees que no estás a la altura, que tu trabajo es de principiante. Los últimos meses fueron correcciones pequeñas de espacios, pares de kerning y algunas ligaduras más que me ayudaron a rematar Alejandro Paul y el equipo de Sudtipos. Y voilà, Almoneda ya está aquí y estoy muy orgulloso del resultado.»