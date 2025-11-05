El festival celebra diez años con una edición titulada “43º”, un homenaje a la latitud cántabra y a una década de impulso al diseño local. Charlas, exposiciones y premios dibujan el mapa del presente y futuro creativo de la región.

El diseño gráfico en Cantabria tiene acento propio. Y desde hace diez años, ese acento se llama Tipos. El festival, nacido en 2015 como un punto de encuentro para diseñadores, estudiantes y profesionales del ámbito visual, celebra su décima edición con un programa que mira hacia atrás sin dejar de proyectarse hacia adelante. Bajo el lema “43º”, en referencia a la latitud de la región, la cita propone un recorrido por las coordenadas que han definido su historia: identidad, pertenencia, colectividad y proyección.

«Queremos retratar el panorama actual del diseño en Cantabria y su evolución en esta década, en un momento en el que el pensamiento estratégico del diseñador es más importante que nunca», explica Gandarillas, responsable de Tipos.

Diez años, cuatro citas

La programación de esta edición se estructura en torno a cuatro grandes hitos: el concurso de jóvenes diseñadores, las charlas Tipos 25, las exposiciones Longitud y Latitud, y los premios que clausurarán la temporada en diciembre.

El Concurso de Jóvenes Diseñadores, dirigido a estudiantes de diseño gráfico y Bellas Artes de CESINE, IES La Albericia y la ESAC Roberto Orallo, propone reflexionar sobre el concepto de “coordenadas”. Los proyectos seleccionados se mostrarán en la exposición Longitud, junto a los trabajos premiados en ediciones anteriores, en el Muelle de Molnedo de Santander del 21 de noviembre al 8 de diciembre.

El 8 de noviembre será el turno de las Charlas Tipos 25, un encuentro con algunos de los nombres más destacados del panorama creativo actual: Abuela, Democràcia, ENORME Studio, Pacífica y T.O.T (Ausiàs Pérez). Desde el activismo gráfico hasta la narrativa visual o la estrategia de marca, el programa ofrecerá una panorámica diversa del diseño contemporáneo.

Entre los ponentes invitados destaca Josep Maria Mir, referente del diseño corporativo en España, fundador de Summa y Premio Nacional de Diseño, que participará como figura invitada para reflexionar sobre la evolución de la disciplina y la importancia de la identidad visual en las marcas contemporáneas.

Por su parte, ENORME Studio, con una trayectoria internacional que abarca desde el MoMA de Nueva York hasta la Bienal de Venecia, aportará una mirada híbrida entre arquitectura, diseño y participación ciudadana. Y Democràcia, desde Valencia, ofrecerá una visión estratégica del branding con enfoque disidente, en equilibrio entre imagen, palabra y concepto.

Cartografía del diseño cántabro

La exposición Latitud, que se inaugurará el 3 de diciembre en la Biblioteca Central de Cantabria, reunirá los trabajos de 43 estudios y diseñadores que han marcado la última década en la región: desde referentes consolidados como Atipo, Beusual o Sres. de Martínez, hasta nuevas voces como Veralidad, This Is Alba o Fyero Studio.

Será una muestra retrospectiva que evidencia la vitalidad de un territorio donde el diseño ha ido conquistando espacio en la administración, la empresa y la cultura. Una exposición que, más que mirar atrás, quiere servir como mapa para el futuro.

Fiesta y reconocimientos

El 19 de diciembre, Tipos cerrará su año con la tradicional Fiesta Tipos, donde se entregarán los Premios Tipos 25. Convertidos ya en los galardones de referencia del diseño cántabro, estos premios reconocen las mejores obras de 2025 en categorías como Joven Diseñador, Trayectoria Profesional, Identidad Visual, Cartel, Editorial, Packaging, Espacios y Empresa/Asociación.

La convocatoria es abierta y gratuita, y se ha consolidado como un espacio de reconocimiento entre generaciones. Más que un certamen, es un encuentro: una celebración del diseño como herramienta de identidad colectiva.

Una década trazando coordenadas

Desde 2015, Tipos ha sido mucho más que un festival: un espacio de encuentro, reflexión y proyección para la comunidad creativa de Cantabria. En estos diez años ha tejido vínculos entre escuelas, estudios y profesionales, convirtiéndose en un referente en la periferia norte del mapa creativo español.

Con “43º”, Tipos reafirma su compromiso con un diseño local y consciente, que no teme mirar al mundo desde su propio punto de partida. Porque cada territorio tiene sus coordenadas, pero el diseño —como la creatividad— siempre encuentra nuevas formas de orientarse.

Actualizado 05/11/2025