Vivir del diseño. Instrucciones para gestionar tu negocio creativo (si quieres) es el título del nuevo libro publicado por Gràffica. Escrito por Ana Gea, cofundadora de PalauGea y editora de Gràffica, en este libro se detallan todas las claves que te permitirán convertir en un negocio tu profesión creativa.

«No esperes encontrar en estas páginas verdades absolutas, esas, rara vez se vislumbran en la vida. En este libro encontrarás maneras de hacer, conocimientos que te abrirán puertas, consejos, reflexiones y pistas… Muchas pistas de las realidades de todo aquello que engloba el día a día en los oficios creativos», escribe Ana Gea en la introducción del libro que ha ido gestando durante toda su carrera profesional.

A lo largo de 350 páginas se abordan cuestiones prácticas como la búsqueda de empleo, cómo ser freelance, cómo gestionar un estudio de diseño, cómo buscar clientes, promocionarse, posicionarse, dirigir equipos de trabajo, calcular presupuestos o hacer un contrato entre otras materias.

«Estamos ante una herramienta, un exhaustivo instrumento muy valioso para el ejercicio profesional en cualquiera de sus fases y aspectos, tanto desde los momentos iniciales como en etapas más adelantadas. Entre los que yo no he sido capaz de encontrar aspectos que no hayan sido contemplados y analizados minuciosa y rigurosamente».