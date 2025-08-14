El documental ‘The Women of the Bauhaus’ (2022), disponible gratis en la plataforma de CaixaForum+, rescata las historias invisibles de las pioneras que moldearon la modernidad desde el telar, la fotografía y el diseño industrial. Un visionado necesario para los días de pausa.

Puede que la Bauhaus ya no esté de moda, que su centenario —celebrado en 2019— haya quedado atrás y que la historia oficial haya puesto ya su foco en otras vanguardias. Pero la verdad es que su pulso sigue latiendo. Especialmente si volvemos la mirada hacia las mujeres que habitaron sus talleres, que resistieron el olvido y que poco a poco —gracias a libros, exposiciones y documentales— están recuperando el espacio que se les negó durante décadas.

Entre esas ventanas que se abren, una destaca por su valor documental y pedagógico: The Women of the Bauhaus, una pieza estrenada en el Festival Dart en 2022 y que ahora puede verse de forma gratuita en CaixaForum+. No se trata de una novedad en sí, pero sí de una oportunidad perfecta para redescubrir, durante el paréntesis del verano, un capítulo esencial en la historia del diseño y de la emancipación creativa femenina.

A menudo, cuando se menciona la Bauhaus, se piensa en Gropius, en Mies van der Rohe, en las sillas de acero tubular o en el funcionalismo arquitectónico. Pero casi la mitad del alumnado de aquella escuela pionera fue femenino. Y sin embargo, sus nombres rara vez han ocupado portadas, manuales o museos.

El documental recorre esas biografías ausentes: desde Otti Berger, asesinada en Auschwitz, hasta Marianne Brandt, inventora del flexo moderno y diseñadora industrial de referencia. También aparecen figuras como Anni Albers, Gunta Stölzl o Gertrud Arndt, cuyo trabajo en los telares, en la fotografía o en el diseño de objetos domésticos tejió un legado tan innovador como el de sus compañeros más célebres.

En tiempos en los que las mujeres eran canalizadas hacia disciplinas consideradas “femeninas”, como el textil, muchas de ellas convirtieron esa aparente limitación en un campo fértil para la experimentación. No es casual que el taller de textil se convirtiera en el más rentable y longevo de toda la Bauhaus.



Ver documental: CaixaForum+









