Tavo Ponce prueba la nueva ‘Wacom Cintiq Pro 16’ y analiza la actualidad del branding y la tecnología, así como el futuro del diseño, la creatividad y el mundo audiovisual.

Tavo Ponce es uno de esos diseñadores que es capaz de hacer verdaderas virguerías digitales. Un auténtico creador que mezcla gráficos imposibles en 3D con colores, transparencias y texturas para diseñar universos que se adaptan al ecosistema digital de hoy en día. De la mano de Wacom España le dejamos probar la nueva ‘Wacom Cintiq Pro 16’ y de paso nos habla de sus próximos proyectos y de la situación actual de la profesión.

¿En qué andáis liados ahora mismo?

Ahora mismo estamos desarrollando un spot para una bebida de Pepsi en Estados Unidos, una bebida energética. Es un spot de treinta, quince y seis segundos… incluido campaña para Instagram, Facebook, todas las redes sociales. Un paquete gráfico completo para que la marca lo pueda utilizar en todos los soportes en sus campañas de promoción y patrocinio.

También acabamos de hacer un branding para un Club privado en Madrid, en la puerta de Alcalá, con restaurantes, habitaciones… Es un branding tradicional que además tiene visuales ya que dentro del club hay pantallas, además hemos desarrollado material para que ellos puedan hacer sus promos.

«Es posible que sea el primer trabajo que hacemos para alguien en España en dos años, últimamente siempre trabajamos para gente de fuera». Tavo Ponce

¿Y esto por qué ha sucedido? ¿Ha sido buscado o es casualidad?

No sé si es que en España somos muy caros o que no les gustamos a las agencias, pero la verdad es que cada vez trabajamos menos con agencias y casi siempre con cliente final.

Ahora, por ejemplo, estamos haciendo cosas con OnePlus directamente con China, trabajamos directamente con su departamento de diseño. Es muy cómodo trabajar sin intermediarios, sin un teléfono escacharrado, no tienes gente por miedo que te dé su opinión, que luego es posible que no funcione.



Trabajo de Tavo Ponce para OnePlus

Hace tiempo vuestro portfolio estaba lleno de proyectos para televisión…

Hace ya mucho que no trabajamos para televisiones. No es algo que eche de menos, la verdad. Estaba bien porque tenías cierta libertad, pero es un trabajo muy sacrificado, ya que se requieren un montón de piezas gráficas y muchísimo trabajo. Ahora mismo yo creo que las televisiones ya tienen su departamento interno y no les sale a cuenta sacar un trabajo tan grande.

También habéis hecho campañas para marcas como Ballantines o Nissan. ¿Trabajáis para marcas directamente para hacer branding o campañas?

A veces es por agencia y otras directamente. Ahora por ejemplo estamos en un proyecto para Loewe y lo hemos hecho directamente con ellos. Muchas veces lo que ocurre es que haces algo interesante y el departamento interno de una marca lo ve y contacta directamente.



Trabajo de Tavo para Loewe

«Pasó algo así con Vivo y OnePlus. Empezamos haciendo fondos para OnePlus y luego nos llamó Vivo». Tavo Ponce

Para OnePlus luego seguimos haciendo cosas para muchos de sus dispositivos. Cuando ves una campaña de OnePlus en la calle el fondo que aparece en el móvil es nuestro y cuando te llega el móvil el fondo de pantalla que está instalado también es nuestro.

Trabajar para ellos es muy exigente y loco. A veces estás enviando cosas y sabes que allí son las 4 de la madrugada, pero al poco alguien contesta y no sabes muy bien si le estás fastidiando el día. ¿Está despierto a esas horas? Por otro lado, también son muy exigentes y detallistas.





Trabajo de Tavo Ponce para Vivo

¿Cómo es vuestro proceso de trabajo desde que recibís un encargo hasta que lo entregáis a al cliente?

Lo primero que hacemos es buscar look and feel y referencias, cosas que nos gustan… Hacemos un poco de búsqueda e investigación, esta fase es muy importante. Luego proponemos al cliente un storyboard sino nos lo han dado ellos antes, conceptualizamos y trabajamos en como se va a ver el vídeo. Ahí tratamos iluminación, colores, texturas y presentamos al cliente como se va a ver el vídeo.

Cuando recibimos el feedback del cliente pasamos a la fase de animación. Ahí lo que hacemos es mover todo y trabajamos transiciones, velocidad de planos, como se mueven todos los elementos, como aparecen los textos, como aparece el producto, como hacemos los macros, los zooms… vemos todo lo que es movimiento.

Trabajo de Tavo Ponce para Loewe

La siguiente fase ya es la final, que es el render, que es como imprimir el vídeo. Juntamos lo que hemos hecho en la fase anterior con la parte de animación y procesamos la imagen. Entonces sale el vídeo y lo que queda es producción: color de render, iluminación y todo tipo de detalles. Por últimos, ponemos carteles, textos o lo que se necesite animar por encima.

¿Qué software utilizáis?

Trabajamos con Cinema 4D y Redshift Render. Algunas veces trabajamos también con Houdini o algún otro programa, pero la mayoría de proyectos los hacemos en Cinema 4D. También utilizamos Photoshop cuando el proyecto es gráfico.

¿Con qué os inspiráis antes de emprender un trabajo?

Al final es un mix de todo: de estar al día en la cultura y de estar pendiente de todo lo que va saliendo. Es fundamental saber qué es lo que se está haciendo en el sector. También nos inspiramos mucho en Pinterest. En general, la inspiración depende de lo que requiera cada proyecto, pero si tuviéramos que concretar algo diría que nos inspiramos en el mundo de la arquitectura, el mundo del diseño y el mundo de la naturaleza.

Nemoritis

¿Cómo te llevas con la tecnología? ¿Cuánto ha hecho para mejorar tu profesión?

Para mí ha mejorado mucho la profesión. Piensa que nosotros trabajamos en 3D y el tiempo de rendir hace 10 años era un sufrimiento. Y ya no solo el tiempo que se tardaba sino el trabajar día a día. Ir tocando texturas y tener que esperar para ver cómo se ven era la muerte a pellizcos. Tirabas la textura hacía un cuadradito pequeño, tirabas rendir con Virrey que era el motor de vender que usaba y ya podías esperar…

Ahora con los motores como Optan o Reshift y las tarjetas Nvidia lo ves en tiempo real. Iluminas, mueves una luz y viendo como se ve la iluminación, la textura, los reflejos… Y prácticamente cada día evoluciona, no paran de salir tarjetas y cada vez más rápidas. Las que tengo yo son de hace apenas dos años y ya están antiguas aunque sigo trabajando con ellas.

¿Qué tabletas estás utilizando ahora?

Una Intuos 4. La uso a modo de ratón directamente. Uso el lápiz para todo, tanto en 3D como en Photoshop, como en el sistema operativo. Siempre he usado Wacom. He tenido prácticamente todas las Intuos y desde que empecé en esto me compré en 2001 mi primera Wacom.

¿Qué te parece la nueva Wacom Cintiq Pro 16?

Está muy bien sobre todo si usas Substance o ZBrush. Para mi, que trabajo casi en exclusiva con 3D, es un complemento importante ya que puedo esculpir y texturizar, el trazo debe colocarse en la malla perfectamente. Con la Cintiq Pro 16, puedo hacer que en mis trazos cada píxel quede perfecto.

Es un monitor interactivo para dibujar directamente en pantalla y eso es muy interesante para ilustración, para profesionales que hacen texturizado y necesitan una alta precisión.

«Wacom Cintiq Pro 16 tiene una sensibilidad muy alta». Tavo Ponce

El lápiz Pro Pen 2 de Wacom tiene una precisión y sensibilidad a la presión cuatro veces mayor que el anterior lápiz Pro Pen, proporciona una experiencia intuitiva y fluida, con un seguimiento prácticamente sin retrasos, sobre una superficie de cristal pulido mate que emula la sensación natural de un lápiz o un pincel convencionales. Puedes acariciar la pantalla y lo percibe y se refleja como si una pluma la rozara.

Yo siempre intento introducir nuevas herramientas en mi workflow. Algunas tienen más sentido que otras y en ocasiones también es la costumbre que tengas con algunas herramientas.

¿Qué es lo que más te ha gustado de la Wacom Cintiq Pro 16?

La pantalla 4K ultra HD es fantástica. No tiene reflejos y tiene una sensación de trabajo muy natural y con mucha precisión. Es muy interesante poder trabajar tanto con el lápiz como con la mano ya que es una pantalla táctil. Y al no tener botones en la parte frontal, ya que las teclas ExpressKey están por detrás no hay posibilidad de tocar nada de forma accidental.

«Creo que es un monitor interactivo que puede ser muy útil para muchos profesionales». Tavo Ponce

Después de este periodo pandémico, ¿cómo ves el momento actual para el diseño y la creatividad?

Nosotros no hemos estado mal durante la época de la pandemia, también porque casi todos nuestros clientes estaban fuera. La única diferencia es que todo el equipo se ha ido a casa, pero con Dropbox y Slack hemos podido trabajar sin problemas. Eso sí, durante la pandemia, nos llegó trabajo desde México y Colombia para hacer un spots de jabón y actibacterianos. [ríe]

Yo espero volver de nuevo a la oficina con todo el equipo para poder seguir trabajando y compaginarlo con el teletrabajo. En cuanto a los clientes ahora mismo estamos igual o incluso mejor que antes de la pandemia.







Trabajo de Tavo Ponce para Nissan

¿Crees que el audiovisual después de todo esto va a volver a colocarse como punta de lanza?

Yo creo que el audiovisual nunca ha estado mal. Lo que pasa es que antes se hacían muchas cosas para televisión y ahora se hace mucho para redes sociales. Si antes ya me costaba explicarle a mi madre a que me dedicaba imagina ahora…

Ahora todo es audiovisual. Estamos rodeados de pantallas todo el tiempo. Lo que pasa es que hay sitios diferentes donde hay otro tipo de público. Si quieres vender algo a un público de 20 años pues no vas a hacer un spot para televisión, lo harás para móvil.

¿Cuál es el siguiente salto que todavía nos queda por ver?

Ahora mismo estamos haciendo soportes gráficos para OnePlus que se utilizan en todas partes. Para el wallpaper del movil, pero también para las campañas gráficas y para los spots, las audiovisuales…

Creo que ahora hay más soportes que nunca. Ahora dentro de los coches también hay pantallas, en las tiendas hay pantallas, en las empresas hay pantallas… y todo eso está pasando ahora mismo. Ahora mismo las tiendas ya no ponen carteles de rebajas, ponen pantallas y ahí cuentan cosas con animación, audiovisual… Los propios Mupis de publicidad exterior ya son digitales.

«Las pantallas han bajado tanto de precio que ahora mismo es muy económico poner monitores por todas partes». Tavo Ponce

Pero hay un soporte que ahora mismo está en el aire que es el QR y el VR. Facebook está creando el ‘metaverso’ que es un mundo digital entero y todo eso hay que crearlo, diseñarlo… Ahí nos espera una buena. El futuro va a ser una locura.

Trabajo de Tavo Ponce para Ballantines

