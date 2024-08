Con la llegada del nuevo ciclo académico y el regreso a la rutina laboral, es crucial contar con las herramientas adecuadas que impulsen tanto el rendimiento profesional como el académico.

Con esto en mente, MSI lanza su campaña Back to School, una oportunidad ideal para que tanto estudiantes como profesionales adquieran el portátil perfecto para sus necesidades.

Esta campaña ofrece una selección de portátiles de alta calidad a precios inmejorables, diseñados para motivarte en la nueva temporada que arrancamos y elevar tus proyectos al siguiente nivel, ya sea en el aula, la oficina o cualquier lugar donde la productividad sea clave.

Si quieres darle un impulso a tu creatividad, o te encuentras en la búsqueda o renovación de tu equipo, no te pierdas los cuatro equipos que os presentamos a continuación, sin duda las opciones más destacadas para perfiles creativos.

MSI Prestige 16 AI Studio, reimagina la productividad con IA

El nuevo MSI Prestige 16 AI Studio B1V es un equipo diseñado para ser la referencia entre aquellos que necesitan ser productivos en movilidad, y al mismo tiempo puedan sustituir al ordenador de sobremesa si así fuera necesario. Vamos a conocer los puntos fuertes que lo posicionan como la mejor solución profesional con IA:

Máximo espacio de trabajo con el mínimo peso

El nuevo modelo Prestige de MSI es un ejemplo perfecto del diseño minimalista en dispositivos tecnológicos, consiguiendo una presencia tan elegante como atemporal, ideal para aquellos usuarios que buscan un equipo al margen de modas pasajeras y acabados demasiados llamativos.

Lo verdaderamente relevante frente a la competencia lo encontramos en su ligereza, y es que 1,6 kilos es un peso muy ligero para un portátil que nos está ofreciendo una gran pantalla de 16 pulgadas. Otra cifra que nos habla muy bien de sus compactas dimensiones es el grosor del equipo cerrado: 18,95 mm.

Estas cifras las consigue apostando por un chasis de magnesio y aluminio, además del uso de Thixomolding con ATT (Tecnología Avanzada de Thixomolding), que optimiza el proceso de inyección del molde para conseguir un chasis metálico sin costuras, más duradero.

Experiencia visual cómoda, realista y de la mejor calidad

No cabe duda de que las 16 pulgadas de diagonal de pantalla es uno de los principales reclamos del MSI Prestige 16 AI Studio, ya que nos permite trabajar con comodidad en multitud de escenarios, prácticamente como si estuviéramos en un sobremesa.

MSI no solo ha apostado por tamaño, también ha elegido un panel IPS de la máxima calidad, con una resolución de 2560 x 1600 píxeles y la capacidad de desarrollar un nivel de brillo de 400 nits. Los creativos valorarán que la pantalla es capaz de representar los contenidos bajo el estándar de color DCI-P3.

Rendimiento IA con lo mejor de Intel y Nvidia

El Prestige 16 AI Studio B1V abre las puertas a la nueva generación de procesadores Intel Core Ultra, que se caracterizan por introducir un tercer grupo de núcleos llamados NPU (Neural Process Unit), diseñados para tomar la responsabilidad de las tareas de Inteligencia Artificial, descargando al resto de núcleos.

Más concretamente hablamos del procesador Intel Evo Core Ultra 9, que es la opción más potente que podemos encontrar en un equipo móvil. No podemos dejar de valorar que la memoria RAM asciende hasta los 32 GB (LPDDR5) y el almacenamiento interno es de 1 TB (NVMe PCIe Gen4x4 SSD).

El innovador procesador de Intel se encuentra inmejorablemente acompañado por el controlador gráfico más deseado del momento, que no es otro que el sistema RTX 4060 de Nvidia. De hecho, el nuevo Prestige es un portátil certificado como Nvidia Studio.

Para maximizar el rendimiento de los componentes en MSI emplean el sistema de refrigeración MSI Cooler Boost 3, basado en dos ventiladores y tres tubos de calor para disipar suficientemente el calor para el procesador y los gráficos.

En definitiva, estamos ante una solución móvil que permite cubrir las necesidades de todo tipo de usuarios, desde los perfiles más creativos a los jugadores más exigentes, pasando por profesionales que quieren sacar el máximo partido de la IA.

Lo último en tecnología inalámbrica

El soporte de la nueva tecnología de red Wi-Fi 7 nos permite conectar más rápido y de manera más estable en una red con más dispositivos. Su velocidad de datos máxima potencial se aproxima a los 5,8 Gbps, doblando a lo que conseguimos con Wi-Fi 6/6E.

Prestige 16 AI Studio es además un dispositivo en el que no echaremos en falta ningún puerto importante: USB-C Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2 con DisplayPort, USB-A 3.2 Gen 2, lector de tarjetas SD, HDMI 2.1, y conector Ethernet.

Energía de sobra y la manera más rápida de recargar

Los ingenieros de MSI han conseguido equipar al Prestige con la mayor batería posible. Hablamos de 99,9 Wh, que es una capacidad enorme para las dimensiones tan compactas del ordenador.

Con una carga completa no tiene problema para reproducir un vídeo en formato 1080p durante 16 horas. En el momento que necesites rellenar energías y tengas prisa, no debes preocuparte, ya que el portátil soporta 140W de carga rápida PD 3.1 a través de USB-C.

Un portátil que cuida de tu privacidad

Para MSI es importante salvaguardar nuestra identidad e información personal tanto en la red como en el entorno en el que utilizamos el ordenador, por esto integra diferentes mecanismos que cuidan de nuestra privacidad.

Desde el punto de vista software tenemos la integración de Tobii Aware, que es una herramienta de autenticación continúa, con bloqueo automático en el momento en el que el usuario deja de estar frente al equipo. También realiza una detección de miradas, que nubla la pantalla cuando detecta que alguien detrás de ti está mirando.

En lo que respecta a la autenticación, destacar el inicio de sesión con Windows Hello, tanto en reconocimiento facial como con huellas dactilares. El equipo también nos da la posibilidad de vivir una experiencia privada desactivando la cámara web mediante la pestaña Webcam Shutter.

¿Quieres hacerte con este modelo al mejor precio? Consúltalo aquí.

MSI Modern 15 B13M, el equipo más completo al alcance de todos

En MSI tienen en cuenta a todos los tipos de usuarios y necesidades, por lo que además de sorprendernos con la tecnología que encierran los equipos Creator o Prestige, también es una prioridad ofrecer soluciones sólidas al alcance de todos los bolsillos. No existe mejor ejemplo que el Modern 15 B13M, nuestra recomendación para todos aquellos que quieren invertir menos de mil euros en un portátil, y no tengan ningún problema para acometer cualquier tarea.

Una pantalla táctil que puedes compartir

Estamos ante un equipo que ofrece la posibilidad de tumbar la pantalla 180º, que gracias a la función flip-n-Share que incorpora, hará que sea ideal para presentar y compartir proyectos con otras personas.

Se trata de una posición ideal para presentar y compartir proyectos con otras personas. El panel es de tipo IPS con 15,6 pulgadas en su diagonal y resolución Full HD.

Un ordenador ideal para usar en movilidad

Otro de los puntos fuertes del Modern 15 es su ligero peso, gracias a un chasis extremadamente portátil y ultra delgado que deja el peso en solo 1,7 kilos. El compañero ideal dentro y fuera de la universidad o la oficina.

Destacar su teclado de tamaño completo con zona numérica, perfecto para trabajar en entornos oscuros. Su retroiluminación permite trabajar en entornos oscuros. El recorrido de teclas optimizado de 1,5 mm permite escribir de forma más ergonómica.

Productividad diaria garantizada

El procesador elegido para el MSI Modern 15 B13M es el Intel Core i7 de 13ª generación, con el que podemos disfrutar de un rendimiento similar al de un equipo de sobremesa en tareas cotidianas. La parte gráfica es responsabilidad de la solución integrada Iris Xe Graphics.

Cuenta con 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento (PCIe Gen3x4 SSD). Todos los puertos que necesitas están en el Modern 15 B13M: USB-A, USB-C, microSD y salida HDMI. Puede cargar mientras conecta dispositivos simultáneamente.

Si quieres tener a tu alcance el portátil que impulsará tu productividad, esta oferta te está esperando.

MSI Creator M16 HX: un portátil para todos los creadores

Los portátiles para creativos que podemos encontrar en el mercado están claramente enmarcados dentro de la gama alta, incluso son considerados como prémium por el uso de componentes muy especiales. Sin embargo, no todos los profesionales disponen de un presupuesto tan elevado.

MSI ha tenido en cuenta esta situación y ha desarrollado un equipo mucho más accesible, sin sacrificar el atractivo de sus especificaciones. Este portátil es el Creator M16 HX, que ofrece los mejores procesadores Intel y la posibilidad de elegir entre las nuevas tarjetas gráficas de la serie RTX 40 de NVIDIA.

Elegante, resistente y compacto

El MSI Creator M16 HX en su acabado Color Lunar Gray es un portátil diseñado para entrar por los ojos de los creativos más exigentes. No solo se presenta con un diseño atractivo y elegante, también puede presumir de ser una herramienta realmente resistente: cumple la norma militar MIL-STD-810H de fiabilidad y durabilidad

Es además destacable por sus dimensiones, ya que hablamos de un equipo que pesa únicamente 2,25 kilos y presume de ser ultra fino, con 26,95 mm de grosor. Son cifras muy bajas para un portátil con pantalla de 16 pulgadas y componentes tan potentes.

Mucha calidad con un formato de pantalla especial

El portátil cuenta con una pantalla de gran tamaño, con sus 16 pulgadas ofreciendo un área de trabajo amplio y adecuado para las aplicaciones más exigentes de los profesionales creativos.

La resolución es QHD+ y se trata de una pantalla True Pixel Display, que MSI nos asegura que calibra unidad por unidad, además de pasar por el análisis externo de Calman Verified. Abarca el 100% del espacio de color DCI-P3, la tasa de refresco es de 240 Hz, y la fidelidad de color está garantizada con un Delta E <2.

¿Por qué su pantalla es especial? Cuenta con una bisagra que permite realizar un giro de 180 grados, lo que coloca la pantalla al mismo nivel que el teclado. Este modo es conocido como Flip-n-Share y posibilita compartir con mayor comodidad los contenidos con las personas que nos rodean. Ideal para presentaciones del trabajo.

La proporción de pantalla es 16:10, que ofrece un espacio de trabajo mayor en plataformas creativas, como la de Adobe.

Potencia para todas las tareas

El hardware del MSI Creator M16 HX C14V gestiona sin esfuerzo el diseño gráfico, la edición de vídeo y otras tareas diarias. Los diseñadores de distintos sectores pueden realizar su trabajo con confianza.

Para las aplicaciones más exigentes el portátil ofrece una gran potencia y rendimiento con tarjetas gráficas NVIDIA GeForce, que podrás encontrar en versión RTX 4050 o RTX 4060. En ambos casos se cuenta con la certificación Nvidia Studio.

La combinación perfecta para estas gráficas la encontramos en el procesador Intel Core i7-14700HX de 14ª generación, con 20 núcleos y hasta 5.5GHz. La memoria RAM es de 32 GB (DDR5-5600) y el almacenamiento de 1TB (SSD PCIe GEN4x4 NVMe).

Destacar la introducción de MSI AI Engine, que es capaz de detectar escenarios de usuario y ajustar automáticamente la configuración del hardware para conseguir el mejor rendimiento. Otra herramientas IA son MSI AI Artist, que permite crear imágenes enriquecidas con indicaciones más breves, o AI Noise Cancellation Pro, para disfrutar de un sonido cristalino incluso en entornos ruidosos.

Para conseguir el máximo rendimiento de tarjeta y procesador durante largas jornadas, el sistema de refrigeración es el MSI Cooler Boost 5, compuesto por 5tubos de calor y 2 ventiladores.

Tampoco está falto de conexiones, el Creator M16 está equipado con puertos USB-A y USB-C, salida de vídeo HDMI y DisplayPort a través de USB Type-C.

Dale un impulso a tu creatividad y no esperes a hacer realidad tus ideas, es el momento de hacerte con el MSI Creator M16 HX que más se ajuste a tus necesidades:

MSI Creator Z17 HX Studio A14V, crea sin límites

Los profesionales que se dedican a las tareas más exigentes y aquellos que no tienen limitaciones en su presupuesto pueden apuntar directamente hacia el MSI Creator Z17 HX Studio A14V. Un referente en el mundo creativo que combina lo mejor que pueden ofrecer MSI, Intel y Nvidia.

Disfruta de un espacio de trabajo gigante en movilidad

Nos posicionamos en el papel de cualquier tipo de creativo, desde los que se dedican a la edición de vídeo o foto, a los que trabajan en el modelado 3D o la arquitectura. Estamos en escenarios de trabajo donde las 17 pulgadas de este equipo marcan las diferencias, permitiéndonos trabajar de manera muy cómoda allí donde nos encontremos.

El MSI Creator Z17 HX Studio A14V cuenta además con una pantalla True Pixel, que asegura un panel calibrado de fábrica y certificado por especialistas externos como Calman. Las imágenes que muestran son vibrantes y detalladas, gracias a la resolución QHD+, al cumplimiento de la gama cromática 100% DCI-P3, además de una fidelidad de color máxima (Delta-E < 2).

Otros detalles que no podemos dejar de destacar son su alto refresco de pantalla, que llega a los 165 Hz, o la apuesta por una proporción 16:10, que aportan un espacio de trabajo más amplio y compatible con las principales aplicaciones para creativos.

Creatividad natural con el lápiz digital

La pantalla del MSI Creator Z17 HX Studio A14V es táctil, por lo que nos ofrece una manera alternativa de interactuar con la interfaz, pero lo que la hace verdaderamente interesante de cara a creativos es la compatibilidad con MSI Pen 2, el lápiz digital de la casa.

MSI Pen 2 utiliza la tecnología Precision Pen Touch exclusiva de MSI, con 4096 niveles de presión y reconocimiento de inclinación, lo que permite una experiencia de escritura y dibujo más natural.

17 pulgadas que viajan contigo

Nos parece muy importante de cara a creativos el equilibrio entre las dimensiones y las prestaciones que consigue MSI en su familia Creator. Lógicamente no son los equipos más livianos del mercado, ya que integran el hardware móvil más potente y pantallas con las que poder trabajar con interfaces complejas, pero no podemos dejar de destacar los 2,5 kilos conseguidos en el Creator Z17 HX Studio A14V. No olvidemos que la pantalla es de 17 pulgadas.

El equipo está construido con procesos CNC de alta precisión, ofreciendo un chasis uni-body elegante y robusto en un precioso Lunar Gray. El grosor es otro de los puntos a destacar con solo 19 mm cuando está cerrado.

Eleva tu viaje creativo sin limitaciones

El rendimiento de este equipo es equiparable al que podemos encontrar en una estación de trabajo de sobremesa, así lo prueba su procesadorIntel Core i9-14900HX, de 14ª generación, con 24 núcleos y una frecuencia de hasta 5.8 GHz. La memoria RAM es de 32GB (DDR5 5600MHz) y el almacenamiento asciende a 1TB (SSD M.2 NVMe PCIe 4.0).

Como era de esperar en un portátil como este, la parte gráfica está más que cubierta con una tarjeta Nvidia GeForce RTX 4070 con 8 GB de RAM. Se trata además de una máquina certificada como Nvidia Studio, lo que nos asegura el mejor rendimiento con las principales aplicaciones para creativos.

Para su refrigeración y garantizar exigentes cargas de trabajo durante largas jornadas, incorpora la tecnología exclusiva Cooler Boost, con un novedoso diseño Vapor Chamber Cooler con el que se reduce el ruido y la temperatura.

En lo que respecta a conectividad, equipa la última velocidad de red basada en Wi-Fi 7. El Creator Z17 HX Studio A14V proporciona una batería de larga duración de 90Whr y tecnología de carga rápida – cargador de 240W – que se adapta a tus necesidades mejor que nunca.

Como añadido exclusivo en los portátiles MSI, se introduce de serie la exclusiva tecnología MSI AI Engine, capaz de configurar de manera automática el hardware según el escenario de uso en el que se esté. Tampoco faltan herramientas IA como las citadas MSI AI Artist y AI Noise Cancellation Pro.

Es el momento para que des el paso y potencies al máximo tu creatividad, con esta buena oferta.