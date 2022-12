Las posibilidades para regalar son muchas, pero acertar con el regalo perfecto puede resultar complicado y más aún en el campo creativo. Para facilitar esta tarea, te traemos una selección de la tienda Gràffica con productos para regalar a cualquier creativo en estas fechas sin miedo a equivocarte.

¿Qué regalar a un diseñador gráfico por Navidad?

La llegada de la Navidad trae siempre la misma incógnita: ¿cuál es el regalo ideal? Las posibilidades sin casi infinitas y no siempre es fácil dar con la opción adecuada. En el caso de que tu destinatario sea un creativo, te presentamos una selección de algunos productos de la tienda Gràffica con los que seguro que no fallarás.

letras recuperadas

Juan Nava recoge más de 200 rótulos que reflejan una belleza atemporal. Para vertebrar la obra, el diseñador gráfico ha fotografiado letreros atractivos de distintas ciudades y los ha redibujado en su ordenador como si los produjera él mismo. En el camino, ha roto la escala y la perspectiva de dichos rótulos, eliminado la huella de los materiales y los colores y suprimido el ruido histórico hasta que las formas gastadas han revivido y lo artesanal se ha integrado en lo digital. El análisis, sin embargo, no llega hasta la letra: Juan Nava conserva el texto, nombres casi siempre –logotipos avant la lettre­– de forma que incluso en la abstracción queda una resonancia biográfica. València, Barcelona, San Sebastián, Madrid, Ámsterdam, Oporto o París son algunas de las ciudades que han cobijado estos imponentes e interesantes rótulos.

Ahora, con la compra de la segunda edición de «Letras recuperadas» conseguirás gratis tres alfabetos vectoriales, cuyas letras pertenecen a diferentes rótulos, y suman más de 80 letras y 30 números. Además, obtendrás una selección de 25 rótulos vectoriales originales que aparecen en el libro.



color book

Color Book es una guía esencial, llena de gamas de color en CMYK y Pantone. 96 gamas de color CMYK acompañadas de 36 colores Pantone© y un muestrario de papeles especiales de color (Gmund, ArjoWiggins, Guarro, G . F Smith). Concebido como una herramienta de trabajo, Color Book de Gràffica representa más de 300 colores impresos en cuatricromía y tinta plana donde encontrarás una referencia de cómo se reproduce el color sobre el soporte papel.

Hemos desarrollado para ti una serie de paletas de color, combinaciones vibrantes y sorprendentes que nos parece serán de gran ayuda para cualquier proyecto creativo. Organizadas cromáticamente para facilitar la búsqueda, todas ellas están troqueladas en una rejilla para poder separar los colores de su hoja y así utilizarlos individualmente y poder hacer tus propias combinaciones. Todos los colores aparecen con su formulación cromática CMYK o la tinta plana correspondiente para que puedas aplicarlos sin problemas.

revista ¡mússica! 02 – sexo

El #2 de Mússica gira alrededor del sexo. El sexo como motor de vida y el sexo como forma de expresión e identidad a través de la música. Establecemos un relato a través de figuras relevantes tanto de la escena musical como del panorama cultural contemporáneo e histórico. Desvelamos cómo la música y el sexo siempre han estado estrechamente conectados, y te ayudamos a comprender cómo ambos han sido una potente guía en la evolución de nuestra sociedad.

vivir del diseño

El contenido de Vivir del diseño. Instrucciones para gestionar tu negocio creativo (si quieres) ha sido creado con la intención de compartir conocimientos y experiencias que puedan ser de utilidad y reflexión para un maravilloso colectivo que cuenta con un talentoso tejido neuronal.

La tinta que mancha estas páginas dibuja un recorrido global por el negocio de la creatividad y las diferentes etapas de la gestión, mostrando posibilidades y caminos a seguir. A lo largo de 350 páginas, este libro aborda cuestiones prácticas como la búsqueda de empleo, cómo ser freelance, cómo gestionar un estudio de diseño, cómo buscar clientes, promocionarse, posicionarse, dirigir equipos de trabajo, calcular un presupuesto o hacer un contrato.

suscripciones y revista gràffica

Las revistas Gràffica son un espacio en el que convergen la reflexión y el diseño. Repletas de entrevistas y reportajes, cada trimestre abordan una temática diferente. Bajo el título «Diseño digital», en nuestro último número analizamos todo lo que envuelve al universo digital para trazar las claves de lo que le espera al diseño en estos nuevos formatos. También contamos con diferentes planes de suscripción para la revista en papel y contenidos exclusivos en digital que pueden ser un atractivo regalo para estas navidades.

psicología del color

En Psicología del color (Ed. Gustavo Gili), la socióloga y psicóloga Eva Heller nos desvela cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Capítulo a capítulo, la autora nos demuestra que no se combinan de manera accidental.

el diseño como actitud

En una época en la que nos vemos obligados a afrontar grandes y tumultuosos cambios en distintos frentes, desde el medioambiental hasta el tecnológico, Alice Rawsthorn explora cómo las nuevas generaciones de diseñadores se valen de las herramientas digitales para perseguir sus objetivos sociales, políticos o ecológicos. En esta recopilación de textos inéditos, la galardonada crítica de diseño aborda aspectos esenciales del diseño contemporáneo como su rol en la interpretación de las nuevas tecnologías, su papel ante la crisis medioambiental o su función en la expresión de nuestra identidad y actitud.

Atendiendo a los grandes retos y transformaciones en el diseño contemporáneo, ‘El diseño como actitud’ nos ofrece una lúcida visión sobre el impacto que este ejerce sobre nosotros, ahora y en el futuro.

greetings from javier jaén studio

Greetings from Javier Jaén Studio se trata de una monografía que nos muestra la vida profesional de Javier Jaén, su método de trabajo y cómo es capaz de dar saltos visuales entre el material original, el concepto y la forma. Ofrece consejos a los no iniciados, explicando con humor el proceso de convertir una idea en una imagen. A su vez, presenta diferentes casos de estudio que analizan proyectos clave en su carrera, abordando tanto sus éxitos como sus fracasos. Se trata de una narración honesta, generosa y, a menudo, divertida de alguien que trabaja en la cúspide de los acontecimientos más transcendentes de la sociedad actual.

Esta monografía pretende ser una exploración en primera persona de los múltiples caminos que han llevado al diseñador Javier Jaén a trabajar con una lista de clientes tan exigentes y diversos. Desde las variadas trayectorias profesionales que exploró antes de inclinarse por el diseño gráfico, hasta las lecciones aprendidas en la creación de su propio estudio que todavía siguen surgiendo a pesar de los muchos años de profesión.