Víctor Palau expone y argumenta los criterios utilizados para la selección de creativos realizada en el número 27 de Gràffica. Quién es quién en el sector de la creatividad.

Elegir entre personas es una tarea ímproba. Sabes antes de empezar que habrá quien mereciéndolo no será elegido y quien apareciendo, a ojos de otras personas, no lo merecerá. Pero así son las selecciones. No siempre son justas. Pero son necesarias.

Aun con estas premisas sí que hemos elegido varios mecanismos para saber quién, cómo y por qué de la elección. De sus méritos y de sus valores. Motivos a veces intangibles y a veces bien visibles. En cualquier caso hemos tenido en mente varios factores que, ya no solo en esta selección sino en la vida, es bueno tenerlos presentes para saber si se va en la buena dirección.

Muchas veces nos preguntan: ¿por qué hay clientes que no me eligen a mí? Sé que soy bueno en lo mío pero nadie se fija en mi trabajo ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer para conseguir más y mejores proyectos? ¿Qué hago para trabajar al máximo nivel?

Estas y muchas otras preguntas que atormentan a muchos profesionales tienen la misma respuesta a ¿por qué no estoy en el «Quién es Quién» de Gràffica?

Antes que nada, no hay que torturarse por no estar. Esta no es una lista de los mejores. Es solo una selección. Una foto en la que no salen…

[Sigue leyendo este artículo en el número 27 de la revista Gràffica].