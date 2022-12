El logotipo de la NBC ha ido pasando por diseños completamente diferentes hasta dar en 1956 con un colorido pavo real parecido al que conocemos hoy. Ahora, acaban de lanzar un nuevo rebranding con un cambio muy sutil que busca adaptarse a los nuevos tiempos.

Logo actual

Nacida en 1926, la National Broadcasting Company (NBC) es la cadena de radiodifusión importante más antigua de Estados Unidos y su larga historia y su reconocido prestigio la han convertido en una de las grandes referentes del mundo. Prueba de ello es que en la actualidad cuenta con una multitud de programas de televisión y es la empresa matriz de varias cadenas.

Como toda gran empresa, desde su surgimiento hasta ahora ha pasado por numerosas fases que, inevitablemente, se han visto reflejadas en la evolución de su identidad visual. Las primeras versiones del logotipo de la cadena televisiva NBC mostraron un micrófono desde el año 1942 hasta 1946, más tarde se componía por tres rectángulos verticales de colores en 1953. Sin embargo, estas propuestas no terminaban de adaptarse a lo que buscaban los propietarios.

un icono que todavía perdura

Este cambio continuo de propuestas terminó en 1956 con la llegada del famoso pavo real. Este diseño inicial de un pavo real para el logotipo de la NBC era muy explícito y contaba con una cola de arcoíris desplegada de once plumas. Cada una de ellas era de un color: verde, azul, rojo, morado, naranja y amarillo.

Evolución del logo hasta 2013

El objetivo de este colorido logotipo era el de animar a los propietarios de televisiones en blanco y negro a comprarse un nuevo televisor en color para poder vivir la experiencia televisiva completa. El pavo real no fue solo protagonista del logotipo de la NBC, sino que también lo era de su eslogan, «orgulloso como un pavo real», debido a la satisfacción que les producía contar con un sistema de color. De hecho, el logo consiguió tanta importante que habitualmente es conocida como la Peacock Network (La Cadena del Pavo Real).

El logo de la NBC ha tenido 14 versiones a lo largo de su historia.

No obstante, entre el año 1975 y 1979 se sustituyó el pavo real por un logotipo que representaba la letra «N». A partir de 1979, se combinó la «N» con la anterior figura del pavo real. Esta fórmula perduró hasta la incorporación de Chermayeff & Geismar a la revisión de la marca en 1986, año en el que se eliminó la «N» del logotipo y se recuperó la aclamada ave.

Chermayeff & Geismar recocieron la importancia del pavo real para la marca, incluso cuando los televisores de color eran el tipo estándar y no existía la necesidad de incitar a la gente a comprar este tipo de productos. Desde mediados de la década de los 80, el número de plumas se redujo de once a seis con el objetivo de representar las diferentes divisiones de la NBC. No obstante, el cambio más significativo que experimentó el pavo real en el logotipo fue cuando dejó de ser una figura explícita a tan solo insinuar la cabeza del pavo real, haciendo que el logotipo fuera más elegante y sutil.

Logo de 2011 Logo de 2013

Los creativos de Chermayeff & Geismar decidieron voltear el pavo hacia la derecha, pues estaba mirando hacia la izquierda y, según explicaron, era un enfoque más incomodo para los expectadores. Finalmente, el cuerpo del pavo se convirtió esencialmente en una pluma invertida, creada en el espacio negativo. La forma de la «N» puntiaguda anterior se recuerda en las formas de letras simples de la nueva marca denominativa NBC, que generalmente aparece debajo del ave. Además, se diseñó un sistema cohesivo con tipografía complementaria para unificar las diversas divisiones y temas de programación de NBC.

Los colores brillantes asignados a las plumas son los colores primarios y secundarios de la televisión

adaptarse a los nuevos tiempos

En busca de adaptarse a los tiempos actuales, acaban de realizar un sutil modificación. Juliet Garrett, vicepresidenta sénior de Diseño Creativo de NBC, ha explicado que esta actualización de la marca es «una carta de amor para las audiencias de todo el mundo, impulsada por el espíritu innovador de NBC mientras celebra el poderoso legado de la cadena». Al modernizar la marca con una iconografía rápidamente reconocible y con colores intensos, buscan mejorar la versatilidad, permitiendo la escalabilidad y la consistencia.

Logo anterior Logo nuevo Una comparativa de la nueva propuesta y la anterior.

Parte de este proceso de adaptación fue el logo que lanzaron para la versión web en 2018. Bajo el nombre de NBC News, se creó un diseño más compacto en el que ganaba un mayor peso el texto y se eliminaban totalmente los colores característicos del pavo real. Este diseño también ha sido utilizado tanto en las webs como en las apps de TODAY.com y MSNBC.com. De esta forma, las tres webs cuentan con un logo compacto con una tipo compartida entre ellas y el emblema del pavo real de la NBC. «Estamos orgullos de nuestra familia de marcas y queremos compartirlas con una base común», explicaba Moritz Gimbel, vicepresidente de diseño y producto de NBC News Digital.