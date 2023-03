Creator Z17/Z16 HXStudio y Creator M16 son las dos nuevas potentes propuestas de portátiles de MSI dirigidas a profesionales de la creatividad.

Creator Z17/Z16 HXStudio y Creator M16

¿Portátil o sobremesa? Es una pregunta recurrente a la hora de adquirir un nuevo equipo para trabajar. En los últimos años el buen hacer de compañías como MSI está permitiendo que los límites entre ambos formatos vayan desapareciendo. Es fácil comprobar que los nuevos compradores se van decantando por la primera opción, así lo prueban las cifras de ventas, pero también la gran oferta de equipos portátiles que hay en el catálogo de los principales fabricantes de ordenadores.

No estamos descubriendo una tendencia de mercado, y tampoco hay intención de comparar los dos principales formatos en los que vamos a poder adquirir un ordenador. Lo que queremos poner sobre la mesa es que la mayoría de perfiles de usuarios pueden cubrir sus actividades con un ordenador portátil. Y no cabe duda de que una vez que realizan el cambio, la satisfacción es total y ya no hay marcha atrás.

La incertidumbre está en aquellos usuarios que necesitan una herramienta profesional, que cuente con las especificaciones técnicas más potentes para poder ejecutar las aplicaciones más exigentes con garantías. Históricamente se han elegido equipos de sobremesa para cumplir con tareas tan duras como la edición de vídeo, el retoque fotográfico, o la animación y el modelado 3D.

Parte de atrás

Claramente apuntamos hacia los creativos. Un tipo de usuario muy especial, que en estos últimos años se encuentra viviendo una transformación en la manera de trabajar: quieren ser productivos en cualquier sitio y, como artistas, necesitan tener a punto sus herramientas allí donde nace la inspiración.

No tenemos dudas de que esas herramientas las vamos a encontrar en la familia Content Creation de MSI, compuesta por equipos ideales para profesionales de la creación de contenido, pero también para todos aquellos que buscan portátiles de calidad: diseños elegantes, máxima resistencia, las mejores pantallas y una potencia que tiene poco que envidiar al mejor sobremesa.

creator z17/z16 hx studio, para creadores que no aceptan limitaciones

Z16

MSI mantiene una completa gama de portátiles diseñada para los diferentes tipos de creadores de contenido, en ella debemos destacar una familia Creator que no tiene rival a la hora ofrecer el deseado equilibrio entre rendimiento y portabilidad. En este apartado os vamos a presentar sus dos últimas creaciones: Creator Z17 HX Studio y Creator Z16 HX Studio.

Hablamos de dos ordenadores portátiles que se plantan en el mercado con una presencia realmente elegante. Equipos que te gustará mostrar, gracias a su atractivo color gris lunar, las formas redondeadas y el chasis CNC confeccionado en una pieza. Gustará también por su teclado con iluminación RGB desarrollado con los especialistas de SteelSeries.

Los dos modelos se diferencian principalmente por su tamaño de pantalla. Como bien se puede intuir por la denominación de producto, podemos elegir entre las 17 pulgadas del Creator Z17 HX Studio, o las 16 pulgadas del Creator Z16 HX Studio. Esta elección determinará si queremos un portátil con un espacio de trabajo mayor, o si apostamos por ganar unos gramos en el peso. En todo caso siempre por debajo de los 2,5 kilos.

NVIDIA Studio y toda la potencia de la nueva familia GeForce RTX 40

Modelado

Desde comienzos de año MSI está integrando en sus portátiles profesionales la nueva generación de tarjetas gráficas dedicadas de Nvidia, mejor conocidas como GeForce RTX 40. Un salto muy importante en potencia y eficiencia gracias al empleo de la nueva arquitectura de sus chips y el uso de la inteligencia artificial.

Entre las diferentes configuraciones posibles destacamos la GeForce RTX 4070 con 8 GB de RAM como opción más potente: es un 65% más rápida en pruebas como 3DMark que una RTX 3080 Ti. También será posible encontrar equipos con variantes RTX 4060 y 4050, para que todos los usuarios puedan encontrar un modelo adaptado a sus necesidades y presupuesto.

Pero no solo se trata de potencia bruta, MSI asegura en los Creator Z17/Z16 HX Studio el cumplimiento del programa NVIDIA Studio. Una certificación con la que ambas compañías nos garantizan el funcionamiento ideal de las principales aplicaciones para creativos, además de las necesarias actualizaciones y herramientas exclusivas.

Procesadores Intel de 13ª generación y la refrigeración más avanzada

Intel

Para estar a la altura de tanta potencia gráfica los ingenieros de MSI han elegido la 13ª generación de procesadores Intel, que prometen una mejora de rendimiento general de hasta un 45 %. Es posible gracias a la mayor frecuencia de reloj y al aumento del número de núcleos, llegando hasta los 24 del Intel Core i9-13980HX: 8 núcleos P de rendimiento y 16 núcleos E, eficientes.

Mayor potencia para la multitarea, pero sobre todo para el procesamiento de las aplicaciones profesionales que se utilizan en el sector creativo. Para maximizar el rendimiento de estos procesadores, y para que se pueda integrar una gráfica tan potente como una RTX 40, se hace necesario un sistema de refrigeración especial.

La solución implementada por MSI en los Creator Z17/Z16 HX Studio es una cámara de vapor de generosas dimensiones, que garantiza una disipación mucho más rápida. En su interior se produce una transformación de un líquido a gas, transportando el calor directamente hacia la zona de los ventiladores, que lo expulsan fuera del equipo.

Lo que conseguimos es poder trabajar en los nuevos Creator a máximo rendimiento con renderizado 3D o edición de vídeo, durante el tiempo que sea necesario. Podemos comprobar las mejoras que reporta este sistema de refrigeración con las principales aplicaciones:

Gráfico de rendimiento

En lo que respecta a memoria, tan importante para este tipo de tareas en las que trabajamos con archivos de gran tamaño, informar de que podemos configurar los equipos con hasta 64GB de RAM (DDR5-5200) y un SSD de 2TB (NVMe PCIe Gen4x4).

El mejor lienzo digital está en tu portátil

Un aspecto complicado de cumplir en sistemas portátiles es la calidad de las pantallas, y por lo tanto una de las razones por las que los profesionales confían su trabajo a monitores dedicados. Compañías como MSI han equiparado las prestaciones en equipos como los Creator al ofrecer las mejores especificaciones, además de asegurar la calidad a través de exigentes certificaciones.

Tanto en el modelo de 17 pulgadas, como en su hermano más pequeño, podemos disfrutar de pantallas True Pixel. Esto se traduce en usar paneles con resolución QHD+, cubriendo la gama de colores DCI-P3 al 100%, con una precisión Delta-E inferior a 2.

MSI Pen

La certificación que pasan estos paneles es por partida doble, en primera instancia MSI nos asegura con True Color la calibración por unidad antes de salir de fábrica. En un segundo nivel se requiere a especialistas externos como CalMAN.

Otro detalle común y no menos importante es el formato de pantalla. Atrás dejamos los paneles panorámicos para apostar por la pantalla 16:10. Esa proporción ofrece un 11 % más de espacio de trabajo, algo vital para las interfaces con las que trabajan los creativos.

Para terminar, las pantallas de los nuevos Creator son táctiles, pero existe una diferencia muy importante a favor del modelo de 17 pulgadas: compatibilidad con MSI Pen 2. La punta de grafito y los 4096 niveles de presión nos permiten usar la pantalla como un lienzo.

creator m16 abre las puertas de los portátiles de última generación para creativos

Portátil MSI

Es una realidad, los Creator Z17/Z16 HX Studio son productos de gama alta, prácticamente diríamos que están en un escalón prémium. Muchos profesionales no tienen un presupuesto tan alto, o no necesitan subir hasta ese nivel de características. ¿Por qué iban a quedarse fuera de la nueva generación de portátiles para creativos?

MSI ha contemplado este escenario y ha confeccionado un equipo mucho más asequible, pero no por ello menos interesante en lo que respecta a especificaciones. Este portátil responde al nombre de Creator M16, y nos permite contar con la última generación de procesadores Intel, además de optar por las nuevas gráficas de la serie RTX 40 de NVIDIA.

Una pantalla y un factor de forma especial: Flip-n-Share

El portátil utiliza una pantalla de generosas dimensiones, ya que en sus 16 pulgadas se nos va dibujar un espacio de trabajo suficiente para las principales aplicaciones que demandan los profesionales creativos. En especial interesante si se configura con su resolución QHD+, que cubre el 100% del espacio DCI-P3.

Portátil MSI

Es interesante comprobar que comparte con sus compañeros de artículo el formato 16:10, lo que permite dibujar una interfaz más aprovechable. Sus marcos son especialmente delgados, ocupando la pantalla el 90% del frontal del equipo. Su chasis de aluminio ultraligero permite conseguir un peso muy contenido: 2,26 kilogramos.

Con factor especial queríamos destacar que este portátil cuenta con una bisagra que permite realizar un giro de 180 grados, lo que coloca la pantalla al mismo nivel que el teclado. Este modo es conocido como Flip-n-Share y posibilita compartir con mayor comodidad los contenidos con las personas que nos rodean. Ideal para presentaciones del trabajo.

Combinación perfecta: procesador Intel de 13ª generación y gráfica NVIDIA RTX 40

Además de una gran pantalla para poder trabajar en condiciones desde cualquier localización, hay dos aspectos en los que no podemos negociar si queremos un equipo potente: procesador y gráfica. Para fortuna de los interesados, MSI les está ofreciendo lo más moderno que hay en el mercado en este Creator M16.

Portátil MSI

Para comenzar tenemos una gráfica recién salida del horno de NVIDIA, en su versión móvil: ni más ni menos que una GeForce RTX 4050 con 8GB de memoria dedicada para la gráfica. Acompañándola tenemos a un procesador de 13ª generación de Intel, en esta ocasión un Core i7-13700H con 6 núcleos P (potencia) y 8 núcleos E (eficiencia).

Para maximizar el rendimiento de este fantástico par, MSI lo ha rodeado con el sistema de refrigeración Cooler Boost 5, compuesto por dos ventiladores y seis tubos de calor para poder transportar la máxima cantidad de temperatura a los disipadores y mantener bien refrigerados todos los componentes. En lo que respecta a memoria, es posible configurar hasta 64 GB de RAM y 1 TB en formato SSD.

→ Hay un portátil para cada creativo en la familia Content Creation de MSI. ¿Cuál es el tuyo?